Это поездка по красивым природным объектам юга Ленинградской области, таким как: Вознесенские, Борщовские и Корповские пещеры, а также каньон реки Ящера.
Что входит
- аренда машины (УАЗ "буханка" с переделанным туристическим салоном)
- топливо
- работа водителя и гида
Начало и место завершения
🚩 Санкт- Петербург, Московский пр, 189
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ярослав Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
Ярослав Т. проводит ещё 5 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге