Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провёл экскурсии для 78 туристов

Приветствую! С детства меня безумно интересовали подземелья. Любимыми книгами были «Семь подземных королей» Александра Волкова, «Подземная лодка» Кира Булычева, ну и, конечно, «Властелин колец» Толкина. Подземный Питер — это страницы истории, которые не сумеешь прочесть, если не любишь, если не болеешь своим делом. У меня есть кредо, которое очень стимулирует делать хорошо то, за что взялся — это поговорка «качественная работа — зеркало совести». Я стану для вас надёжным проводником в особый, подземный, мир.

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