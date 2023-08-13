Подземный Петербург

Вместе с профессиональным диггером спуститься к реке под землёй и узнать, как там всё устроено

5
4 отзыва
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Ответы на вопросы
Город — это не только улицы, дома. Это ещё и загадочные подземелья со своими правилами и атмосферой.

Мы спустимся к подземной реке, и вы узнаете, как она здесь появилась, как работает местная система коммуникаций, а также увидите подземные водопады и сталактиты. С надёжным проводником вы откроете невидимую сторону Петербурга, куда мало кто заглядывает.
Подземный Петербург
Подземный Петербург
Подземный Петербург
Подземный Петербург
Подземный Петербург
Подземный Петербург
Подземный Петербург
Ближайшие даты:
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Спуск под землю

Это всегда необычно, странно, чуть-чуть страшновато и очень познавательно. Мы попадём в настоящие подземелья, увидим реку, водопады, сталактиты и много чего ещё. Экскурсия проходит в экипировке по безопасным местам, но клаустрофобам я бы её не советовал.

Во время прогулки вы узнаете:

  • как устроен подземный город
  • когда и почему стали закапывать реки в землю
  • как работает система подземных коммуникаций
  • кто и как начинал исследования питерских подземелий
  • какие легенды породила и какие тайны хранит подземка

Организационные детали

  • Я проведу для вас инструктаж и выдам необходимую экипировку — высокие сапоги, перчатки, фонарики
  • Мы будем спускаться и подниматься по лестницам два раза во время экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Ржевского лесопарка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
13 авг 2023
Всё понравилось, интереснее чем экскурсии по крышам
Елена
13 авг 2023
Если вы решили, что пришло время выйти из зоны комфорта-вам сюда! Это скорее прогулка по подземной реке с проводником. Очень необычно и местами щекочет нервы. Рекомендую!
Роман
9 авг 2023
Довольно контрастно по отношению к традиционным экскурсиям. Средне-приемлемый уровень экстрима. Вполне хорошо. Экскурсовод компетентный. И что самое главное есть чувство безопасности. Хотя нервы немного щекотит.
А
7 авг 2023
Экскурсия была интересная, насыщенная и запоминающаяся. Организована отлично - перед тем, как спускаться, всем выдали спец сапоги. По ходу экскурсии показывались местные достопримечательности (с остановками у этих объектов) и также по ходу перемещения давались советы как лучше идти. Проводник много знает и рассказывал интересно. Мы ходили впервые, понравилось, советую.

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