Вместе с профессиональным диггером спуститься к реке под землёй и узнать, как там всё устроено
Город — это не только улицы, дома. Это ещё и загадочные подземелья со своими правилами и атмосферой.
Мы спустимся к подземной реке, и вы узнаете, как она здесь появилась, как работает местная система коммуникаций, а также увидите подземные водопады и сталактиты. С надёжным проводником вы откроете невидимую сторону Петербурга, куда мало кто заглядывает.
Мы спустимся к подземной реке, и вы узнаете, как она здесь появилась, как работает местная система коммуникаций, а также увидите подземные водопады и сталактиты. С надёжным проводником вы откроете невидимую сторону Петербурга, куда мало кто заглядывает.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Спуск под землю
Это всегда необычно, странно, чуть-чуть страшновато и очень познавательно. Мы попадём в настоящие подземелья, увидим реку, водопады, сталактиты и много чего ещё. Экскурсия проходит в экипировке по безопасным местам, но клаустрофобам я бы её не советовал.
Во время прогулки вы узнаете:
- как устроен подземный город
- когда и почему стали закапывать реки в землю
- как работает система подземных коммуникаций
- кто и как начинал исследования питерских подземелий
- какие легенды породила и какие тайны хранит подземка
Организационные детали
- Я проведу для вас инструктаж и выдам необходимую экипировку — высокие сапоги, перчатки, фонарики
- Мы будем спускаться и подниматься по лестницам два раза во время экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около Ржевского лесопарка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 78 туристов
Приветствую! С детства меня безумно интересовали подземелья. Любимыми книгами были «Семь подземных королей» Александра Волкова, «Подземная лодка» Кира Булычева, ну и, конечно, «Властелин колец» Толкина. Подземный Питер — это страницы истории, которые не сумеешь прочесть, если не любишь, если не болеешь своим делом. У меня есть кредо, которое очень стимулирует делать хорошо то, за что взялся — это поговорка «качественная работа — зеркало совести». Я стану для вас надёжным проводником в особый, подземный, мир.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
13 авг 2023
Всё понравилось, интереснее чем экскурсии по крышам
Елена
13 авг 2023
Если вы решили, что пришло время выйти из зоны комфорта-вам сюда! Это скорее прогулка по подземной реке с проводником. Очень необычно и местами щекочет нервы. Рекомендую!
Роман
9 авг 2023
Довольно контрастно по отношению к традиционным экскурсиям. Средне-приемлемый уровень экстрима. Вполне хорошо. Экскурсовод компетентный. И что самое главное есть чувство безопасности. Хотя нервы немного щекотит.
А
Анна
7 авг 2023
Экскурсия была интересная, насыщенная и запоминающаяся. Организована отлично - перед тем, как спускаться, всем выдали спец сапоги. По ходу экскурсии показывались местные достопримечательности (с остановками у этих объектов) и также по ходу перемещения давались советы как лучше идти. Проводник много знает и рассказывал интересно. Мы ходили впервые, понравилось, советую.
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