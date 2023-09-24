Эта экскурсия проходит в единственном в России вневедомственном музее, рассказывающим об истории органов госбезопасности. Вы откроете секреты работы отечественных спецслужб, узнаете, как в нашей стране боролись с терроризмом и кто занимался убийствами царей. Поверьте, больше нигде так подробно не говорят про работу секретных агентов и жандармов, как в этом музее!

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Описание

Что вас ожидает

Тайна раскрыта

Мы с вами изучим любопытный исторический промежуток времени — от создания Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии в 1826 году до упразднения Департамента полиции Министерства внутренних дел в 1917 году. В экспозиции вы увидите уникальные дела и документы Третьего отделения и Департамента полиции, оружие террористов, дактилоскопические карточки на Иосифа Сталина и Моисея Урицкого, парадные мундиры жандармов и гардероб филеров — тайных агентов наружного наблюдения.

Инакомыслие, терроризм, убийства

Я расскажу вам о самых известных революционных и террористических организациях, планировавших убийство царей и государственных служащих, и о том, как власть справлялась с этими вызовами времени. Также мы поговорим о борьбе с инакомыслием, терроризмом и революционным движением. Вы узнаете, какое событие положило начало терроризму в нашей стране, где находилось первое охранное отделение, кто готовил взрывы на даче Столыпина и в Зимнем дворце.

Организационные детали