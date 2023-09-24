Узнать всё про борьбу с инакомыслием в России и начать разбираться в гардеробе тайных агентов
Вы откроете секреты работы отечественных спецслужб, узнаете, как в нашей стране боролись с терроризмом и кто занимался убийствами царей.
Поверьте, больше нигде так подробно не говорят про работу секретных агентов и жандармов, как в этом музее!
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Описание
Что вас ожидает
Тайна раскрыта
Мы с вами изучим любопытный исторический промежуток времени — от создания Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии в 1826 году до упразднения Департамента полиции Министерства внутренних дел в 1917 году. В экспозиции вы увидите уникальные дела и документы Третьего отделения и Департамента полиции, оружие террористов, дактилоскопические карточки на Иосифа Сталина и Моисея Урицкого, парадные мундиры жандармов и гардероб филеров — тайных агентов наружного наблюдения.
Инакомыслие, терроризм, убийства
Я расскажу вам о самых известных революционных и террористических организациях, планировавших убийство царей и государственных служащих, и о том, как власть справлялась с этими вызовами времени. Также мы поговорим о борьбе с инакомыслием, терроризмом и революционным движением. Вы узнаете, какое событие положило начало терроризму в нашей стране, где находилось первое охранное отделение, кто готовил взрывы на даче Столыпина и в Зимнем дворце.
Организационные детали
- Можете взять с собой детей от 14 лет, но зачастую им сложно воспринимать такую «взрослую» информацию
- Экскурсия проходит в филиале Музея политической истории России — «Гороховая, 2»
- Для групп школьников, студентов и курсантов действует льготная цена — 2078 рублей
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Адмиралтейском проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.