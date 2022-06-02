Отличный повод объединить приятное со вкусным и прекрасно начать свой день! Увлекательная теплоходная прогулка по рекам и каналам Петербурга с выходом в акваторию Невы во время полуденного выстрела из пушки Петропавловской крепости и завтраком с игристым от сырного бара «Сыр, вино & more».

Сырный бар «Сыр, вино & more» был создан на базе крафтовой сыроварни «Сырный мир». Владельцы - семейная пара, влюблённая во Францию и ее гастрономические традиции, в первую очередь в сыры. В 2015 году они решили воплотить свою давнюю мечту и стать производителями мягких сыров с плесенью, а также некоторых других полутвёрдый сыров. Как и во Франции, сыр они делают ремесленным способом, вручную. Для производства сыра используется только утреннее свежее молоко, не обезжиренное и не стабилизированное. Применение щадящей пастеризации позволяет сохранить не только его полезные свойства, но и давно забытый вкус настоящего молока. Все производимые на сыроварне сыры отличаются отменным качеством и безупречной репутацией.

Во время прогулки вы увидите тихие и уютные уголки города, пройдете под удивительными мостами, переброшенными через воды рек Фонтанки и Мойки, Невы. Увидите и услышите знаменитый полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. А также сможете насладиться прекрасным завтраком с крафтовыми сырами и игристым.

Маршрут: р. Фонтанка - р. Мойка - Зимняя канавка - круг по Неве – Полуденный выстрел - р. Фонтанка

Внимание! Маршрут может быть сокращён или изменен в связи с высоким уровнем воды в каналах!

Для посещения экскурсии не забудьте письмо-подтверждение о бронировании (распечатку или с экрана телефона). При покупке льготного билета необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу, при посадке на корабль. Регистрация на рейс за 30 минут до времени отправления. Просим приходить на причал заранее!!

В случае повышения уровня воды в каналах, маршрут и причал отправления может быть изменен.

Экскурсия может быть также отменена организатором в связи с погодными условиями по соображениям безопасности — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.