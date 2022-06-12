Полуденный выстрел с теплохода + завтрак с крафтовыми сырами и игристым

Отличный повод объединить приятное со вкусным и прекрасно начать свой день! Увлекательная теплоходная прогулка по рекам

Отличный повод объединить приятное со вкусным и прекрасно начать свой день! Увлекательная теплоходная прогулка по рекам и каналам Петербурга с выходом в акваторию Невы во время полуденного выстрела из пушки Петропавловской крепости и завтраком с игристым от сырного бара «Сыр, вино & more».
Полуденный выстрел с теплохода + завтрак с крафтовыми сырами и игристым
Полуденный выстрел с теплохода + завтрак с крафтовыми сырами и игристым
Полуденный выстрел с теплохода + завтрак с крафтовыми сырами и игристым
Полуденный выстрел с теплохода + завтрак с крафтовыми сырами и игристым
Полуденный выстрел с теплохода + завтрак с крафтовыми сырами и игристым
Полуденный выстрел с теплохода + завтрак с крафтовыми сырами и игристым
Полуденный выстрел с теплохода + завтрак с крафтовыми сырами и игристым
Полуденный выстрел с теплохода + завтрак с крафтовыми сырами и игристым
Полуденный выстрел с теплохода + завтрак с крафтовыми сырами и игристым
Полуденный выстрел с теплохода + завтрак с крафтовыми сырами и игристым
Полуденный выстрел с теплохода + завтрак с крафтовыми сырами и игристым
Полуденный выстрел с теплохода + завтрак с крафтовыми сырами и игристым
Полуденный выстрел с теплохода + завтрак с крафтовыми сырами и игристым

Что вас ожидает 🤩

  • Зимний Дворец (Эрмитаж)
  • Стрелка В. О., Ростральные колонны
  • Петропавловская крепость
  • Летний сад
  • Летний дворец Петра I
  • Чижик-Пыжик
  • Инженерный замок
  • Крейсер Аврора
  • Здание Биржи
  • Университет
  • Адмиралтейство
  • Медный всадник
  • Здания Сената и Синода
  • Дворец Меншикова
  • Фрегат Благодать
  • Мраморный дворец
  • Спуск со львами
  • Павильон Росси, Михайловский сад
  • Императорские конюшни
  • Потрясающая Зимняя канавка
Сырный бар «Сыр, вино & more» был создан на базе крафтовой сыроварни «Сырный мир». Владельцы - семейная пара, влюблённая во Францию и ее гастрономические традиции, в первую очередь в сыры. В 2015 году они решили воплотить свою давнюю мечту и стать производителями мягких сыров с плесенью, а также некоторых других полутвёрдый сыров. Как и во Франции, сыр они делают ремесленным способом, вручную. Для производства сыра используется только утреннее свежее молоко, не обезжиренное и не стабилизированное. Применение щадящей пастеризации позволяет сохранить не только его полезные свойства, но и давно забытый вкус настоящего молока. Все производимые на сыроварне сыры отличаются отменным качеством и безупречной репутацией.
Во время прогулки вы увидите тихие и уютные уголки города, пройдете под удивительными мостами, переброшенными через воды рек Фонтанки и Мойки, Невы. Увидите и услышите знаменитый полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. А также сможете насладиться прекрасным завтраком с крафтовыми сырами и игристым.
Маршрут: р. Фонтанка - р. Мойка - Зимняя канавка - круг по Неве – Полуденный выстрел - р. Фонтанка
Внимание! Маршрут может быть сокращён или изменен в связи с высоким уровнем воды в каналах!
Для посещения экскурсии не забудьте письмо-подтверждение о бронировании (распечатку или с экрана телефона). При покупке льготного билета необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу, при посадке на корабль. Регистрация на рейс за 30 минут до времени отправления. Просим приходить на причал заранее!!
В случае повышения уровня воды в каналах, маршрут и причал отправления может быть изменен.
Экскурсия может быть также отменена организатором в связи с погодными условиями по соображениям безопасности — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.

каждый день в 11:15

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Круиз на теплоходе
  • Завтрак с игристым
  • Экскурсионное обслуживание (коллективный аудиогид из колонок)
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Фонтанка 43, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 11:15
Экскурсия длится около 1 часа 9 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Цены при покупке на причале выше, чем на сайте.
  • Если вы выбрали оплату на месте - сообщите при посадке номер бронирования - это гарантирует вам оплату по заявленной цене.
  • Продолжительность круиза от 60 до 75 минут и зависит от погодных условий и интенсивности движения в каналах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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