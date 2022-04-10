Что вас ожидает

Красная нить Невского проспекта

Невский — без преувеличения главная городская артерия: во все эпохи проспект соединял разные районы Петербурга. Мы начнём прогулку у башни Городской Думы и будем следовать перспективе улицы, петляя дворами и следуя за каналами. На самом Невском у дома Зингера вы вспомните о времени смелых и предприимчивых — начале XX века. Зададитесь вопросом, почему в центре Петербурга появился храм, в котором так много от Московской Руси, а у Казанского собора узнаете, что связывает Петербург с Римом.

Удивительное и неповторимое в Петербурге

Оказавшись на площади Искусств, мы поговорим о великокняжеских и вельможеских дворцах, а на Дворцовую выйдем с самой правильной стороны. Вы услышите истории главных архитектурных ансамблей и поймёте, почему они вообще появились — как люди стали мыслить такими категориями. Как искусствовед, я смогу рассказать о декоре зданий и Арки Главного штаба, и вы прочтёте символы в камне. Сюжеты большой истории предстанут перед вашими глазами, чтобы «объяснить», почему облик города именно такой, какой он есть.

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