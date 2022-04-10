Портрет Петербурга

Невский и его задворки, мосты, дворцы, площади, Эрмитаж и другие грани города на прогулке по центру

Индивидуальная
Существует маршрут идеального первого знакомства с Петербургом — и я вам его покажу.

Добрая часть главных достопримечательностей находится на Невском проспекте.

Но я предлагаю не идти по прямой, а заглянуть за фасады, почувствовать быстрый темп главной артерии и насладиться тишиной соседних улочек и дворов.

Вы поймёте, что такое вода для Северной столицы, разглядите архитектурные изюминки города, побываете у Спаса на Крови и на Дворцовой площади.

И с моей помощью подметите всё, что делает Петербург — Петербургом.
Портрет Петербурга
Портрет Петербурга
Портрет Петербурга
Портрет Петербурга
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Что вас ожидает

Красная нить Невского проспекта

Невский — без преувеличения главная городская артерия: во все эпохи проспект соединял разные районы Петербурга. Мы начнём прогулку у башни Городской Думы и будем следовать перспективе улицы, петляя дворами и следуя за каналами. На самом Невском у дома Зингера вы вспомните о времени смелых и предприимчивых — начале XX века. Зададитесь вопросом, почему в центре Петербурга появился храм, в котором так много от Московской Руси, а у Казанского собора узнаете, что связывает Петербург с Римом.

Удивительное и неповторимое в Петербурге

Оказавшись на площади Искусств, мы поговорим о великокняжеских и вельможеских дворцах, а на Дворцовую выйдем с самой правильной стороны. Вы услышите истории главных архитектурных ансамблей и поймёте, почему они вообще появились — как люди стали мыслить такими категориями. Как искусствовед, я смогу рассказать о декоре зданий и Арки Главного штаба, и вы прочтёте символы в камне. Сюжеты большой истории предстанут перед вашими глазами, чтобы «объяснить», почему облик города именно такой, какой он есть.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута составляет около 2 км.
  • Экскурсия не предполагает посещения музейных комплексов и интерьеров зданий.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Невский проспект
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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