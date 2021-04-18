Посещение дворца Зинаиды Юсуповой (НЕТ ЗАПИСИ, НЕ ПРОВОДИТСЯ) )

Посещение дворца Зинаиды Юсуповой

Посещение дворца Зинаиды Юсуповой (НЕТ ЗАПИСИ, НЕ ПРОВОДИТСЯ) )
Посещение дворца Зинаиды Юсуповой (НЕТ ЗАПИСИ, НЕ ПРОВОДИТСЯ) )
Посещение дворца Зинаиды Юсуповой (НЕТ ЗАПИСИ, НЕ ПРОВОДИТСЯ) )
Посещение дворца Зинаиды Юсуповой (НЕТ ЗАПИСИ, НЕ ПРОВОДИТСЯ) )
Посещение дворца Зинаиды Юсуповой (НЕТ ЗАПИСИ, НЕ ПРОВОДИТСЯ) )
Посещение дворца Зинаиды Юсуповой (НЕТ ЗАПИСИ, НЕ ПРОВОДИТСЯ) )
Богатейшая семья князей Юсуповых владела несколькими дворцами в Петербурге. Самый известный находится на Мойке, именно там был убит Распутин. Но есть и не менее великолепный особняк, который принадлежал прекрасной Зинаиде Ивановне Юсуповой (прабабушке Феликса). Он находится на Литейном проспекте и распахнёт свои двери для Вас. Парадные залы, роскошная лестница и зимний сад, ставший театром, удивят гостей своей красотой и изысканностью. А истории хозяйки дворца достойны пера лучших писателей.
Дворец может закрыться на неопределенное время с середины июля 2021, торопитесь попасть!
Экскурсия состоится только при наборе группы от 10 человек. Прошу отнестись с пониманием. Льгот нет, стоимость одинакова для всех участников, поскольку это не государственный музей.
🚩 Начало и место завершения: Литейный проспект, 42.
 Что входит
  • Входной билет
  • экскурсия.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Наталия П.
Наталия П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🏰Дворцы, замки и особняки#Интерьеры

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Дворцы Петербурга и их владельцы (с посещением Юсуповского дворца)
4.5
5
1 500
за 1 чел.
Дворцы Петербурга и их владельцы (с посещением Юсуповского дворца)
Если вы гуляете по центру Петербурга, то вы обязательно увидите хотя бы один дворц
Еженедельно по средам в 13:15
Автобусная экскурсия Тайны рода Юсуповых с посещением Юсуповского дворца
3ч 30м
1 950
за 1 чел.
Автобусная экскурсия Тайны рода Юсуповых с посещением Юсуповского дворца
18.04.21 в 11:00, 23.05.21, 20.06.21, 11.07.21, 08.08.21 в 12:00
Дворцы, великолепный парк и фонтаны Петергофа
4.6
110
6ч 30м
2 700
за 1 чел.
Дворцы, великолепный парк и фонтаны Петергофа
Автобусное путешествие в резиденцию с посещением Нижнего парка и Большого дворца
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:15 и 11:15
Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
4.5
22
1 500
за 1 чел.
Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
Санкт-Петербург - город дворцов
по вторникам, четвергам и субботам в 12:00
Царское село с посещением Екатерининского дворца
Индивидуальная экскурсия
5
7
4ч 30м
9 500
за 1-4 чел.
Царское село с посещением Екатерининского дворца
Прогуляться по парку, поразиться блеску императорских покоев и раскрыть сюжеты из прошлого
Экскурсия по дворцу Меншикова
4.3
31
790
за 1 чел.
Экскурсия по дворцу Меншикова
Приглашаем вас на экскурсию по Меншиковскому дворцу, построенному специально для первого губернатора...
Ежедневно с 12:00–17:30
Концерт классической музыки во дворце "Русские Музыкальные Сезоны"
4.9
14
3 375
за 1 чел.
Концерт классической музыки во дворце "Русские Музыкальные Сезоны"
Насладитесь музыкой Вивальди, Чайковского и Рахманинова в камерном зале Дворца Великого Князя...
См. календарь
Обзорная автобусная экскурсия с посещением Музея Хлеба (для школьников)
Индивидуальная экскурсия
1 150
за 1 чел.
Обзорная автобусная экскурсия с посещением Музея Хлеба (для школьников)
Обзорная экскурсия с посещением музея хлеба для школьников 1-5 классов
По договоренности
Экскурсия для школьников с посещением Музея электрического транспорта
Индивидуальная экскурсия
1 250
за 1 чел.
Экскурсия для школьников с посещением Музея электрического транспорта
Классическая обзорная экскурсия с посещением музея электрического транспорта по городу для учеников 1-5...
По договоренности
Обзорная экскурсия по городу для школьников с посещением Музея РЖД
Индивидуальная экскурсия
1 400
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по городу для школьников с посещением Музея РЖД
Экскурсия с посещением музея железных дорог для учеников 1-5 классов
По договоренности
"Десять тайн Дворцовой площади" с посещением Эрмитажа
5
2
1 590
за 1 чел.
"Десять тайн Дворцовой площади" с посещением Эрмитажа
Предлагаем вам прогуляться по самому центру Петербурга - по Дворцовой площади и ее окрестностям
По пятницам в 10:30
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
4.2
204
1 500
за 1 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
Обзорная экскурсию по историческому центру Петербурга на комфортабельном автобусе с остановками в...

Наталия П. проводит ещё 9 экскурсий

Каменный зоопарк для детей 5+
Индивидуальная экскурсия
5
1
3 200
за 1-10 чел.
Каменный зоопарк для детей 5+
Путь Петра (Петергоф и Кронштадт на метеоре)
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-10 чел.
Путь Петра (Петергоф и Кронштадт на метеоре)
Прогулка по блистательному Нижнему парку Петергофа
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-5 чел.
Прогулка по блистательному Нижнему парку Петергофа
В любой день, начиная с 10.00.
Романтика Павловска
Индивидуальная экскурсия
11 000
за 1-6 чел.
Романтика Павловска
Изысканное Царское Село
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-5 чел.
Изысканное Царское Село
Знакомство с Санкт-Петербургом
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-10 чел.
Знакомство с Санкт-Петербургом
Прогулка по царству модерна Петроградской стороны
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-10 чел.
Прогулка по царству модерна Петроградской стороны
Посещение дворца Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-25 чел.
Посещение дворца Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте
Парадные и дворики Петербурга
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-10 чел.
Парадные и дворики Петербурга
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺