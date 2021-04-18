Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Богатейшая семья князей Юсуповых владела несколькими дворцами в Петербурге. Самый известный находится на Мойке, именно там был убит Распутин. Но есть и не менее великолепный особняк, который принадлежал прекрасной Зинаиде Ивановне Юсуповой (прабабушке Феликса). Он находится на Литейном проспекте и распахнёт свои двери для Вас. Парадные залы, роскошная лестница и зимний сад, ставший театром, удивят гостей своей красотой и изысканностью. А истории хозяйки дворца достойны пера лучших писателей.

Дворец может закрыться на неопределенное время с середины июля 2021, торопитесь попасть!

Экскурсия состоится только при наборе группы от 10 человек. Прошу отнестись с пониманием. Льгот нет, стоимость одинакова для всех участников, поскольку это не государственный музей.