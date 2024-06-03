Приглашаю вас приоткрыть завесу времени над одной из наиболее захватывающих и трагических страниц русской истории.
Во время экскурсии мы пройдем путём, каким проехал император в последний день своей жизни — 1 марта 1881 года, завершив его у Екатерининского канала, где Александра II дожидались террористы.
Во время экскурсии мы пройдем путём, каким проехал император в последний день своей жизни — 1 марта 1881 года, завершив его у Екатерининского канала, где Александра II дожидались террористы.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 20:30
Что вас ожидает:
- Памятник Екатерине Великой
- Елисеевский магазин
- Сырная лавка на Малой Садовой
- Манежная площадь
- Михайловский манеж
- Конюшенные корпуса
- Здание «Благородного собрания»
- Дом Кредитного общества
- Павильоны Кордегардии
- Михайловский дворец
- Михайловский театр
- Екатерининский канал
- Собор «Спас на Крови»
Описание экскурсии
Друзья, мы с вами пройдем от памятника Екатерине Великой, поставленному по указу императора Александра II, до храма Воскресения Христова «Спас на Крови» — памятник самому Александру II, возведённому на месте гибели императора, по указу его сына Александра III. Александр II — император Всероссийский, царь Польский, Великий князь Финляндский; генерал-фельдмаршал удостоен особого эпитета в русской и болгарской историографии — Освободитель. Вступив на престол 18 февраля 1855 года Александр II издал Манифест, который гласил: «.. пред лицом невидомо сопутствующего Нам Бога, приемлем священный обет иметь всегда единою целью благоденствие Отечества Нашего.». Ощутите дыхание истории, взглянув на судьбу Российской империи сквозь личную трагедию её императора. Важная информация: Важно: удобная обувь, одежда по погоде и хорошее настроение! Дети до 12 лет могут посещать экскурсию бесплатно (в сопровождении взрослых).
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|800 ₽
|Индивидуальная до 7 человек
|3 500 ₽
|Индивидуальная
|7 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Екатерине Великой
- Елисеевский магазин
- Сырная лавка на Малой Садовой
- Манежная площадь
- Михайловский манеж
- Конюшенные корпуса
- Здание «Благородного собрания»
- Дом Кредитного общества
- Павильоны Кордегардии
- Михайловский дворец
- Михайловский театр
- Екатерининский канал
- Собор «Спас на Крови»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет в музей «Спас на Крови» (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Екатерининский сквер, памятник Екатерине II
Завершение: Храм «Спас на Крови»
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Друзья
- Встречаемся около памятника Екатерине II в Екатерининском сквере. Ближайшее метро: Гостиный Двор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
3 июня 2024
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