Приглашаю вас приоткрыть завесу времени над одной из наиболее захватывающих и трагических страниц русской истории. Во время экскурсии мы пройдем путём, каким проехал император в последний день своей жизни — 1 марта 1881 года, завершив его у Екатерининского канала, где Александра II дожидались террористы.

Описание экскурсии

Друзья, мы с вами пройдем от памятника Екатерине Великой, поставленному по указу императора Александра II, до храма Воскресения Христова «Спас на Крови» — памятник самому Александру II, возведённому на месте гибели императора, по указу его сына Александра III. Александр II — император Всероссийский, царь Польский, Великий князь Финляндский; генерал-фельдмаршал удостоен особого эпитета в русской и болгарской историографии — Освободитель. Вступив на престол 18 февраля 1855 года Александр II издал Манифест, который гласил: «.. пред лицом невидомо сопутствующего Нам Бога, приемлем священный обет иметь всегда единою целью благоденствие Отечества Нашего.». Ощутите дыхание истории, взглянув на судьбу Российской империи сквозь личную трагедию её императора. Важная информация: Важно: удобная обувь, одежда по погоде и хорошее настроение! Дети до 12 лет могут посещать экскурсию бесплатно (в сопровождении взрослых).