Во время нашей экскурсии мы совершим прогулку по территории крепости и узнаем, как устроена бастионная крепость, познакомимся с памятниками, прославляющими рождение Санкт-Петербурга как морской столицы и победы России в Северной войне, увидим самые знаковые места и послушаем истории об узниках Петропавловской крепости.
Описание экскурсииИстория Петропавлоской крепости 16 мая 1703 г., в день Святой Живоначальной Троицы, на маленьком острове в дельте реки Невы появился город Санкт-Питер-Бурх. Город возник во время войны, поэтому первой его постройкой является крепость. 21 год, почти половину своей жизни, Петр Первый воевал со Швецией, чтобы основать на берегу Балтийского моря русский город, новую столицу возрожденной России. На экскурсии мы совершим прогулку по территории крепости и узнаем, как устроена бастионная крепость на примере военно-инженерных сооружений первой половины 18 века, познакомимся с памятниками, прославляющими рождение Санкт-Петербурга как морской столицы и победы России в Северной войне (1700-1721), узнаем об узниках Петропавловской крепости. Вы увидите:
- Петровские ворота — единственные триумфальные ворота Петровской эпохи, сохранившиеся до наших дней • Необыкновенный памятник Петру Первому работы Михаила Шемякина и Карло Бартоломео Растрелли.
- Ансамбль Соборной площади: Монетный двор, Комендантский дом, Ботный дом «дедушки русского флота».
- Петропавловский собор и Великокняжескую усыпальницу, где похоронены императоры и императрицы династии Романовых, потомки императорской семьи.
- Иконостас Петропавловского собора — уникальный по своей красоте и собранию икон.
- Тюрьму Трубецкого бастиона, где еще чуть более ста лет назад содержались политические заключенные, среди которых вольнодумцы, декабристы, народовольцы, знаменитые писатели, увидим и другие места узников «Русской Бастилии».
- Флагшточную башню и крепостной флаг в горже Нарышкина бастиона, где узнаем о полуденном выстреле из пушки и других традициях города.
• Великолепную городскую панораму на Комендантской пристани, где узнаем историю праздников и наводнений Санкт-Петербурга. Важная информация:
- Рекомендую надеть прогулочную обувь.
- Необходимо взять с собой: зонт, воду, а также документы, подтверждающие право льготного посещения музеев, в т. ч. для следующих категорий граждан: пенсионеры, студенты, школьники, члены многодетных семей, участники СВО и члены их семей, ветераны боевых действий, инвалиды 1 и 2 групп (полный список льготных категорий граждан доступен на сайте музея).
- На территории крепости-заповедника категорически запрещено курить.
