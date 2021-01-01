Парус-Петербург проводит ещё 5 экскурсий

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

ЭКСКЛЮЗИВ И ТОЛЬКО ДЛЯ НАШИХ ТУРИСТОВ

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД ПЕРВЫМИ!

«НОВОГОДНЯЯ ИНЪЕКЦИЯ ШАМПАНСКИМ ОТ COVID-19»

«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 2021» - ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 2021 ГОД НЕОБЫЧНО И ВЕСЕЛО!

Пусть и отменили елку в Петербурге на городском уровне - настроение Новогоднее никто не отменял!

Поэтому запускаем для вас 4 ночи новогоднего настроения!

Турфирма Парус ее близкий друг Дедушка Мороз подготовили для Вас удивительную экскурсионную программу «Праздничная экскурсия ⛳ со встречей Нового года 2021»!

Захватывающая авторская программа, необычный маршрут по сверкающему ночному Петербургу, фотосессия 📷 с Дедом Морозом и Снегурочкой - добро пожаловать в «Новогоднюю сказку».

Что Вас ждет?

21:30 — Отправление автобуса в новогоднее путешествие по праздничному центру Санкт-Петербурга.

Место сбора — Невский 17, ориентир Строгановский дворец.

22:00 — Автобусная экскурсия, на которой мы остановимся у главных достопримечательностей 🏛️, сфотографируемся, полюбуемся праздничной подсветкой.

Наши экскурсоводы познакомят Вас с традициями и самыми интересными историями празднования Нового Года, знакомство с историей 📖 города и праздника.

Исаакиевская площадь. Конкурсы и фотосессия с Дедом Морозом.

23:45 — Пешеходная прогулка 👣 по Дворцовой площади. Главная ёлка, встреча Нового года, пожелания на 2021 год. Бокал шампанского, фрукты 🍉, сладкий комплимент, бесплатное фото с Дедом Морозом и Снегурочкой от нашей компании в подарок прилагается!

00:45 — Лахта Центр. Остановка у самой высокой ёлки в мире, конкурсы, развлекательная программа.

01:30 — Салют в парке 🌳 300-летия, розыгрыш, конкурсы.

3:00 — Возвращение на пл. Восстания, Лиговский пр-т, д. 43/45.

*Компания в праве изменить программу и маршрут в связи с перекрытиями.