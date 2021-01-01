Парус-Петербург проводит ещё 5 экскурсий

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
ЭКСКЛЮЗИВ И ТОЛЬКО ДЛЯ НАШИХ ТУРИСТОВ
ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД ПЕРВЫМИ!
«НОВОГОДНЯЯ ИНЪЕКЦИЯ ШАМПАНСКИМ ОТ COVID-19»
«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 2021» - ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 2021 ГОД НЕОБЫЧНО И ВЕСЕЛО!
Пусть и отменили елку в Петербурге на городском уровне - настроение Новогоднее никто не отменял!
Поэтому запускаем для вас 4 ночи новогоднего настроения!
Турфирма Парус ее близкий друг Дедушка Мороз подготовили для Вас удивительную экскурсионную программу «Праздничная экскурсия ⛳ со встречей Нового года 2021»!
Захватывающая авторская программа, необычный маршрут по сверкающему ночному Петербургу, фотосессия 📷 с Дедом Морозом и Снегурочкой - добро пожаловать в «Новогоднюю сказку».
Что Вас ждет?
21:30 — Отправление автобуса в новогоднее путешествие по праздничному центру Санкт-Петербурга.
Место сбора — Невский 17, ориентир Строгановский дворец.
22:00 — Автобусная экскурсия, на которой мы остановимся у главных достопримечательностей 🏛️, сфотографируемся, полюбуемся праздничной подсветкой.
Наши экскурсоводы познакомят Вас с традициями и самыми интересными историями празднования Нового Года, знакомство с историей 📖 города и праздника.
Исаакиевская площадь. Конкурсы и фотосессия с Дедом Морозом.
23:45 — Пешеходная прогулка 👣 по Дворцовой площади. Главная ёлка, встреча Нового года, пожелания на 2021 год. Бокал шампанского, фрукты 🍉, сладкий комплимент, бесплатное фото с Дедом Морозом и Снегурочкой от нашей компании в подарок прилагается!
00:45 — Лахта Центр. Остановка у самой высокой ёлки в мире, конкурсы, развлекательная программа.
01:30 — Салют в парке 🌳 300-летия, розыгрыш, конкурсы.
3:00 — Возвращение на пл. Восстания, Лиговский пр-т, д. 43/45.
*Компания в праве изменить программу и маршрут в связи с перекрытиями.