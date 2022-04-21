В зависимости от места посадки: 21:30, 21:45, 9 мая

Что вас ожидает:

Салют в День Победы — впечатляющая кульминация главного праздника страны! Приглашаем посмотреть праздничный салют с борта комфортабельного теплохода Москва-125 с лучшего ракурса для обзора — центра Невы.

Важная информация:

Необходимо быть на причале за 15 минут до начала экскурсии.

Перед посадкой на теплоход Вам необходимо обратиться в кассу у причала с номером бронирования и получить билет.

Отправление от причалов: «Сенатская пристань», «Дворцовая пристань».

Продолжительность прогулки – 1 час 30 минут.

Маршрут осуществляется на комфортабельном двухпалубном теплоходе. На корабле есть бар с легкими закусками и напитками.

Специальная програма для всех жителей города и наших дорогих гостей! Хотите посмотреть праздничный салют в честь 9 мая с борта одного из наших теплоходов? Обещаем, что будет невероятно красиво. На теплоходе во время всей прогулки для вас будет работать бар с легкими закусками и напитками. Ждем вас!