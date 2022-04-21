Праздничный салют 9 мая с двухпалубного теплохода

Приглашаем гостей и жителей города на просмотр Салюта Победы и вечернюю прогулку на теплоходе

5
1 отзыв
Индивидуальная
Приглашаем гостей и жителей города на просмотр Салюта Победы и вечернюю прогулку на теплоходе.

Станьте свидетелем главного праздничного салюта России с лучшего ракурса — центра Невы, на борту комфортабельного теплохода «Москва-125».
Праздничный салют 9 мая с двухпалубного теплохода
Праздничный салют 9 мая с двухпалубного теплохода
Праздничный салют 9 мая с двухпалубного теплохода
Праздничный салют 9 мая с двухпалубного теплохода

Что вас ожидает:

  • Салют в День Победы — впечатляющая кульминация главного праздника страны! Приглашаем посмотреть праздничный салют с борта комфортабельного теплохода Москва-125 с лучшего ракурса для обзора — центра Невы.
Специальная програма для всех жителей города и наших дорогих гостей! Хотите посмотреть праздничный салют в честь 9 мая с борта одного из наших теплоходов? Обещаем, что будет невероятно красиво. На теплоходе во время всей прогулки для вас будет работать бар с легкими закусками и напитками. Ждем вас!

Важная информация:

  • Необходимо быть на причале за 15 минут до начала экскурсии.
  • Перед посадкой на теплоход Вам необходимо обратиться в кассу у причала с номером бронирования и получить билет.
  • Отправление от причалов: «Сенатская пристань», «Дворцовая пристань».
  • Продолжительность прогулки – 1 час 30 минут.
  • Маршрут осуществляется на комфортабельном двухпалубном теплоходе. На корабле есть бар с легкими закусками и напитками.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Просмотр праздничного салюта с борта теплохода
Что не входит
  • Напитки
  • Закуска в баре
Место начала и завершения?
Сенатская пристань«, »Дворцовая пристань
Когда и сколько длится
Когда: В зависимости от места посадки: 21:30, 21:45, 9 мая
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
  • Необходимо быть на причале за 15 минут до начала экскурсии.
  • Перед посадкой на теплоход Вам необходимо обратиться в кассу у причала с номером бронирования и получить билет.
  • Отправление от причалов: «Сенатская пристань», «Дворцовая пристань».
  • Продолжительность прогулки – 1 час 30 минут.
  • Маршрут осуществляется на комфортабельном двухпалубном теплоходе. На корабле есть бар с легкими закусками и напитками
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В зависимости от места посадки: 21:30, 21:45, 9 мая

Отзывы от туристов

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