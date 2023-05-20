Трассовая экскурсия из Санкт-Петербурга до Петергофа: осмотр фонтанов и праздник
Ближайшие даты:
20
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
10:00 Отправление из Санкт-Петербурга, ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
Трассовая экскурсия по пути до Петергофа
Экскурсия по Нижнему парку и осмотр фонтанов
Праздник фонтанов
Каждый год праздник обязательно сопровождается:
8:00 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург, ст. м. Автово/Балтийская (в зависимости от дорожной ситуации), ст. м. Звенигородская.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость включено:
- Транспортное обслуживание на большом комфортабельном туристическом автобусе 45-50 мест
- Профессиональное экскурсионное обслуживание гида-сопровождающего и музейных гидов
- Входные билеты в Нижний парк на праздник фонтанов
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: СТ.М. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5Завершение: 18:00 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург, СТ.М. Автово / Балтийская (в зависимости от дорожной ситуации), СТ.М. Звенигородская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании