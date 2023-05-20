Праздник открытия фонтанов в Петергофе

Трассовая экскурсия из Санкт-Петербурга до Петергофа: осмотр фонтанов и праздник

Описание
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Ответы на вопросы
Праздник открытия фонтанов в Петергофе
Праздник открытия фонтанов в Петергофе
Праздник открытия фонтанов в Петергофе
Праздник открытия фонтанов в Петергофе
Праздник открытия фонтанов в Петергофе
Ближайшие даты:
20
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

10:00 Отправление из Санкт-Петербурга, ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5

Трассовая экскурсия по пути до Петергофа

Экскурсия по Нижнему парку и осмотр фонтанов

Праздник фонтанов

Каждый год праздник обязательно сопровождается:

8:00 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург, ст. м. Автово/Балтийская (в зависимости от дорожной ситуации), ст. м. Звенигородская.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость включено:
  • Транспортное обслуживание на большом комфортабельном туристическом автобусе 45-50 мест
  • Профессиональное экскурсионное обслуживание гида-сопровождающего и музейных гидов
  • Входные билеты в Нижний парк на праздник фонтанов
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
Завершение: 18:00 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург, СТ.М. Автово / Балтийская (в зависимости от дорожной ситуации), СТ.М. Звенигородская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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