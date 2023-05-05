Привет, Москва

Групповая экскурсия на автобусе по Москве из Санкт-Петербурга на выходные

Описание
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Ответы на вопросы
Привет, Москва
Привет, Москва
Привет, Москва
Привет, Москва
Ближайшие даты:
5
мая

Что вас ожидает:

  • Красная площадь
  • Парк Зарядье
  • Москва Сити
  • Воробьевы горы
  • ВДНХ
  • Главный Храм вооруженных сил России
  • Музей 1418 шагов к победе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Отдых в Москве – отличный выбор для жителей, гостей Санкт-Петербурга и Ленинградской области! Специально для вас мы организовали двухдневный автобусный тур в столицу России, один из самых больших городов в мире. В нашем познавательном туре для взрослых и детей вы побываете в самых важных и интересных местах Москвы.

3-4 Февраля

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость входит:
  • Проживание в гостинице на ВДНХ
  • Транспортное обслуживание на протяжении всего тура
  • Завтраки
  • Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе
Что не входит
  • В стоимость не входит:
  • Обеды и ужины
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Санкт Петербург Демонстрационный проезд
Когда и сколько длится?
Когда: 3-4 Февраля
Экскурсия длится около 2 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • В день перед экскурсией до 21.00 мы пришлем вам точное время посадки
  • Номер гида и автобуса
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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