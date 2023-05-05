Групповая экскурсия на автобусе по Москве из Санкт-Петербурга на выходные
Ближайшие даты:
5
мая
мая
Что вас ожидает:
- Красная площадь
- Парк Зарядье
- Москва Сити
- Воробьевы горы
- ВДНХ
- Главный Храм вооруженных сил России
- Музей 1418 шагов к победе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Отдых в Москве – отличный выбор для жителей, гостей Санкт-Петербурга и Ленинградской области! Специально для вас мы организовали двухдневный автобусный тур в столицу России, один из самых больших городов в мире. В нашем познавательном туре для взрослых и детей вы побываете в самых важных и интересных местах Москвы.
3-4 Февраля
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость входит:
- Проживание в гостинице на ВДНХ
- Транспортное обслуживание на протяжении всего тура
- Завтраки
- Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе
- Что не входит
- В стоимость не входит:
- Обеды и ужины
- Сувенирная продукция
- Место начала и завершения?
- Санкт Петербург Демонстрационный проезд
- Когда и сколько длится?
- Когда: 3-4 ФевраляЭкскурсия длится около 2 дней 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- В день перед экскурсией до 21.00 мы пришлем вам точное время посадки
- Номер гида и автобуса
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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