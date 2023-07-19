3 день

Новая Голландия, самый высокий небоскрёб и Эрарта

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

13:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Новая География Петербурга».

Вы увидите современный Петербург – те сооружения и культурные пространства, которые появились в нашем городе не так давно, но уже завоевали популярность у жителей города и стали настоящими местами притяжения для многих его гостей.

Свое путешествие по новому Петербургу вы начнете с центральных районов: после знакомства со зданием 2-й сцены Мариинского театра, вы окажетесь в новом красивом общественном пространстве. В результате реновации исторической территории острова «Новая Голландия», она стала настоящим центром современной культуры, живой событийной площадкой, где проходят кинопоказы, концерты, выставки и фестивали.

После прогулки по «Новой Голландии» вы отправитесь в современный район города, названный «Петербургским Дубаем». Вы проедете по современной городской скоростной магистрали — ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив.

Вы увидите самый высокий небоскреб в Европе, новую высотную доминанту нашего города — «Лахта-центр». Расположенный прямо на берегу залива небоскреб стал точкой применения более 100 инновационных инженерных и архитектурных решений, символом нового Петербурга, формирующим его современный ландшафт.

И, конечно, вы полюбуетесь похожим на космический корабль, стадионом «Газпром Арена», принимавшим Кубок Чемпионов и Чемпионат мира по футболу 2018. Из новых районов города автобус привезет Вас в современное городское пространство «Севкабельпорт».

Посещение «Севкабельпорта».

Вы прогуляетесь до потрясающей пешеходной набережной нового культурного кластера «Севкабельпорт». У вас будет свободное время для того, чтобы познакомится с гастрономической культурой петербургской «уличной» еды и попробовать ее на вкус в расположившемся здесь фудкорте, а также полюбоваться новыми открыточными видами Петербурга и сделать прекрасные фотографии.

Экскурсия в Музее современного искусства «Эрарта».

«Эрарта» — самый крупный частный музей современного искусства в России. Коллекция музея насчитывает свыше 2800 работ более 300 художников из разных регионов страны. Главной целью создателей музея является воспитание вкуса у разного зрителя к тому, что называется современным искусством.

В музее представлена живопись, фотография, графика, скульптура, инсталляция. Проекты Эрарты приближают современное искусство к широкому зрителю, позволяют каждому найти в нем для себя нечто важное и интересное. Музей был отмечен National Geographic в пятерке музеев Санкт-Петербурга, обязательных к посещению.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 8 часов (окончание ~ в 21:00).