Экскурсионный тур «PRO Петербург» на 7 дней
авг
авг
Что вас ожидает:
Описание
Название этого тура говорит само за себя, ведь здесь вам покажут Петербург с самых разных сторон.
Вы увидите и старые форты Кронштадта, и любимые многими фонтаны Петергофа, и Эрмитаж, и, конечно, Исаакиевский собор. Но также вы познакомитесь с дворами и парадными, посмотрите на город с крыши и сходите в культурный кластер и популярный музей современного искусства.
Программа тура по дням
Музей Фаберже и каналы
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1700 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
- туристы, проживающие в гостиницах «Азимут», «IZZZI Центр», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостинице «Port Comfort on Ligovskiy», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (2 мин. пешком).
13:00. Отъезд от гостиницы на автобусе.
Экскурсия в Музей Фаберже.
Музей Фаберже — это крупнейшее в мире собрание работ фирмы Фаберже в Шуваловском дворце Санкт-Петербурга. Один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.
Теплоходная прогулка по рекам и каналам.
Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки.
Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 3,5 часа (окончание ~ в 16:30).
Дворы, парадные, крыши и квартира Довлатова
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00. Встреча с экскурсоводом на станции метро Владимирская (на выходе с эскалатора).
Пешеходная экскурсия «Дворы, парадные и крыши» с посещением коммунальной квартиры Довлатова (на крышу только 12+).
Маршрут нашей пешеходной экскурсии пройдет по дворам и улицам центральной части Петербурга, рядом с тем местом, которое вот уже более 200 лет петербуржцы называют не совсем обычно – «Пять углов».
Это перекресток Загородного проспекта, улиц Рубинштейна, Ломоносова и Разъезжей. Вас ждут знаменитые петербургские проходные дворы, тянущиеся на целый квартал и необычные парадные со старинными витражами, коваными лестницами и роскошной лепниной.
Вы заглянете в самую известную городскую парадную с неофициальным названием «Ромашка» и роскошную парадную в доме «держателя питейных заведений» С. Каншина. Вы узнаете, какие дома в Петербурге называли доходными, когда они появились, и кто их населял. Поразмышляете, почему встреча с чумазым трубочистом приносит удачу и кто такой петербургский татарин.
Вы услышите истории из жизни простых петербургских обывателей и станете гостями настоящей коммунальной квартиры, где когда-то проживал писатель С. Довлатов.
А в завершении экскурсии вы сможете насладиться уникальными видами старого города, поднявшись на одну из Петербургских крыш.
Место окончания программы: Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 3 часа (окончание ~ в 13:00).
Новая Голландия, самый высокий небоскрёб и Эрарта
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
13:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Новая География Петербурга».
Вы увидите современный Петербург – те сооружения и культурные пространства, которые появились в нашем городе не так давно, но уже завоевали популярность у жителей города и стали настоящими местами притяжения для многих его гостей.
Свое путешествие по новому Петербургу вы начнете с центральных районов: после знакомства со зданием 2-й сцены Мариинского театра, вы окажетесь в новом красивом общественном пространстве. В результате реновации исторической территории острова «Новая Голландия», она стала настоящим центром современной культуры, живой событийной площадкой, где проходят кинопоказы, концерты, выставки и фестивали.
После прогулки по «Новой Голландии» вы отправитесь в современный район города, названный «Петербургским Дубаем». Вы проедете по современной городской скоростной магистрали — ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив.
Вы увидите самый высокий небоскреб в Европе, новую высотную доминанту нашего города — «Лахта-центр». Расположенный прямо на берегу залива небоскреб стал точкой применения более 100 инновационных инженерных и архитектурных решений, символом нового Петербурга, формирующим его современный ландшафт.
И, конечно, вы полюбуетесь похожим на космический корабль, стадионом «Газпром Арена», принимавшим Кубок Чемпионов и Чемпионат мира по футболу 2018. Из новых районов города автобус привезет Вас в современное городское пространство «Севкабельпорт».
Посещение «Севкабельпорта».
Вы прогуляетесь до потрясающей пешеходной набережной нового культурного кластера «Севкабельпорт». У вас будет свободное время для того, чтобы познакомится с гастрономической культурой петербургской «уличной» еды и попробовать ее на вкус в расположившемся здесь фудкорте, а также полюбоваться новыми открыточными видами Петербурга и сделать прекрасные фотографии.
Экскурсия в Музее современного искусства «Эрарта».
«Эрарта» — самый крупный частный музей современного искусства в России. Коллекция музея насчитывает свыше 2800 работ более 300 художников из разных регионов страны. Главной целью создателей музея является воспитание вкуса у разного зрителя к тому, что называется современным искусством.
В музее представлена живопись, фотография, графика, скульптура, инсталляция. Проекты Эрарты приближают современное искусство к широкому зрителю, позволяют каждому найти в нем для себя нечто важное и интересное. Музей был отмечен National Geographic в пятерке музеев Санкт-Петербурга, обязательных к посещению.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 8 часов (окончание ~ в 21:00).
Ораниенбаум и Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Петергоф.
Во время экскурсии за один день Вы сможете посетить два блистательных пригорода Санкт-Петербурга — Ораниенбаум, где великолепно сочетаются буйная растительность дикой природы с неповторимой архитектурой дворцов и павильонов, и Петергоф, где любили отдыхать русские императоры.
Экскурсия в Китайский дворец.
Китайский дворец по праву считается жемчужиной дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума. Созданный по проекту архитектора А. Ринальди в стиле рококо во II половине XVIII века, он стал частью комплекса Собственной дачи императрицы Екатерины II.
Главной достопримечательностью Китайского дворца является Стеклярусный кабинет, сохранившийся до наших дней, как и большинство интерьеров этого удивительного здания, в первозданном виде.
Во время экскурсии вы узнаете о непростой истории комплекса Собственная дача и осмотрите интерьеры дворца, состоящие из двух половин — екатерининской и павловской, особое внимание уделив Стеклярусному кабинету и уникальным паркетам, в отдельных наборах которых насчитывается до 15 различных пород деревьев.
Экскурсия в павильон Катальной горки.
Среди всех сооружений Верхнего парка Ораниенбаума самое сильное впечатление производит павильон Катальной горки. Возвышаясь, подобно маяку, на высоком береговом уступе, он виден далеко, откуда ни посмотри. Его изящный силуэт четко вырисовывается на фоне неба.
Павильон — часть некогда огромного увеселительного сооружения, летних Катальных гор, прообразом которым послужили ледяные горы, создаваемые к дням масленичных гуляний.
Обед в кафе.
Переезд в Петергоф.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.
Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Петергоф — столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад — невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 10,5 часов (окончание ~ в 20:00).
Кронштадт
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:30. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике».
Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Этот город успел побывать и «ключом», и «замком», не потеряв короны.
Дорога до Кронштадта весьма живописна. Часть ее пройдет по грандиозной западной скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив.
Интерактивная экскурсия в музее-макете Фортов Кронштадта.
Это новый уникальный музей, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта. Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в историю фортов кронштадской морской крепости.
Прогулка по Фортам Кронштадской крепости на быстроходном катере Медуза.
Вы увидите знаменитые форты, которые смогли сохранить свой боевой дух и величие до наших дней. Форт Граф Милютин, Тотлебен, Константин и другие таят множество тайн и историй о подвигах. Именно про них вы и узнаете на нашей морской прогулке и даже разгадаете парочку загадок!
Свободное время.
Экскурсия по Кронштадту.
Во время экскурсии Вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания. Во время экскурсии вы побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.
Посещение Никольского морского собора.
Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. С экскурсоводом вы прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~8,5 часов (окончание не ранее 18:00).
Свободный день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Свободный день.
3 площади и Исаакиевский собор
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура.
10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Трансфер на Московский вокзал.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Топ 3 площади. Дворцовая. Сенатская. Исаакиевская».
На этой экскурсии во всем своем сиянии и блеске перед Вами предстанут знаменитые архитектурные ансамбли трёх главных парадных площадей Петербурга – Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской.
Вы узнаете петербургские легенды, связанные с этими местами, полюбуетесь великолепными открыточными видами города и увидите «жемчужины» петербургской архитектуры – Зимний дворец, Александровскую колонну, Адмиралтейство, Медный всадник, Исаакиевский собор и многое другое.
Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора.
Колоннада Исаакиевского собора находится на высоте 43 метра над землёй. Впечатления от посещения главной смотровой площадки города останутся на всю жизнь. 262 ступеньки вверх и перед вами откроются завораживающие виды центра города.
Обзор открывается на все 360 градусов, что позволяет максимально насладиться красотами Северной столицы и сделать потрясающие фотографии.
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным.
Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
После экскурсии по музею у вас будет возможность самостоятельно погулять по залам Эрмитажа и более детально рассмотреть его экспонаты.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~ 5 часов (окончание ~ в 15:00).
По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
В туре предусмотрено проживание на выбор в отелях Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница
Категория номера
Период действия цен
Взрослый 1/2 DBL
Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
Третий в номере ребенок до 14 лет
Третий в номере взрослый
Одноместный номер
Port Comfort on Ligovskiy****
Смарт скай мансарда
29.05.2023
09.07.2023
33790
32340
-
-
10.07.2023
27.08.2023
29790
28340
-
-
41790
Смарт
29.05.2023
09.07.2023
34190
32740
-
-
50590
10.07.2023
27.08.2023
30190
28740
-
-
42590
Смарт плюс скай мансарда
29.05.2023
09.07.2023
34590
33140
-
-
51390
10.07.2023
27.08.2023
30590
29140
-
-
43390
Смарт плюс DBL
29.05.2023
09.07.2023
34990
33540
-
-
52190
10.07.2023
27.08.2023
30990
29540
-
-
44190
Азимут Отель Санкт-Петербург****
Смарт
29.05.2023
09.07.2023
35550
34090
-
-
10.07.2023
27.08.2023
32590
31140
-
-
44990
IZZZI Центр***
Смарт с БК
29.05.2023
02.07.2023
37790
36340
-
-
03.07.2023
27.08.2023
36590
35140
-
-
54190
Комфорт
29.05.2023
02.07.2023
41390
39940
25140
26590
64590
03.07.2023
27.08.2023
37790
36340
25140
26590
56190
Доплата за иностранного туриста составит 650 руб.
Варианты проживания
Port Comfort on Ligovskiy
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 16 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
AZIMUT Отель Санкт-Петербург
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города.
Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором.
В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем. На территории установлены банкоматы.
В экскурсионном бюро отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» можно получить информацию о местных достопримечательностях.
По запросу для гостей организуют трансфер до аэропорта Пулково.
IZZZI у Гостиного двора
Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская».
Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.
В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.
По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол». В отеле «IZZZI у Гостиного двора» обустроена детская игровая площадка.
Поблизости находятся такие достопримечательности, как Государственный Русский музей, Дворцовая площадь и Летний сад. Расстояние от отеля «IZZZI у Гостиного двора» до международного аэропорта Пулково составляет 22 км.
За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»)
- 1 обед
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Доплата за иностранного туриста
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
- Какой транспорт в туре?
Транспорт представляется накануне тура, но он всегда хорошего качества. Рассадка свободная.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.