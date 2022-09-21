✨ Обычно, приезжая в другие города, мы обращаем внимание на историю, архитектуру, местных жителей. А если одновременно вы сами будете в фокусе, будете главным героем и расскажете Санкт-Петербургу, каким вы его видите и воспринимаете? Я убеждена, что так экскурсии становятся богаче.
✨ Петербург вам ответит:) Он любит, когда его пытаются понять, восхищаются его великолепием, проникаются его атмосферой. У Города на Неве питательная энергетика.
✨ В путешествии человек вырывается из обыденности и расслабляется — это ресурсный момент, чтобы по-другому посмотреть на мир и на себя, ответить на внутренние вопросы и задать новые.
Наши приятные беседы начнутся еще до дня встречи: расскажите мне, что вы мечтаете увидеть и почувствовать в Питере, что вам нравится или что неизвестно и вы хотите это узнать. Выбирайте, кого мы позовем с собой на прогулку: лебедей Летнего сада или уток Петропавловки, волны Невы или Финского залива, Васильевский остров или Петроградку — магию старинных домов. Про дома отдельная история — они как люди, верно? А может, вы, как и я, любите кататься на метро и разглядывать эти волшебные станции?
Ваши ощущения и чувства — главное на этой прогулке. Вы задумаетесь, а что будет, если фиксировать внимание на, казалось бы, привычных вещах. Или играть в местного жителя. Например, мы можем:
— Чувствовать ароматы местных булочных, кофе и сирени, огурцовый запах корюшки, тени дворов и просторы мостов;
— Ощущать деревянные перила старых подъездов, торжество Дворцовой площади, холод парапетов набережных или тепло нагретых на солнце ступеней, ведущих к Неве;
— Разглядывать невероятные питерские облака, разноцветное небо (вы знали, что оно здесь бывает сиреневым?), профили и характеры домов;
— Наслаждаться простором горизонта, свежестью рек и моря;
— Слушать тишину островов и парков, шум ветра и уличных музыкантов.