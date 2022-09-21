А ведь все когда-то умели гениально гулять. Да… в детстве. Некоторые счастливцы, к которым я нагло и с удовольствием отношу себя, умеют это и сейчас! Добавьте в свое путешествие по Питеру ощущение, когда для тебя весь мир, а ты его великий исследователь. Маршрут составим по вашим пожеланиям, а экскурсию превратим в диалог: вы расскажете, как чувствуете город, а я поделюсь своим взглядом и знаниями, которые получила за 10 лет дружбы с Петербургом.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Ключевые идеи моей прогулки

✨ Обычно, приезжая в другие города, мы обращаем внимание на историю, архитектуру, местных жителей. А если одновременно вы сами будете в фокусе, будете главным героем и расскажете Санкт-Петербургу, каким вы его видите и воспринимаете? Я убеждена, что так экскурсии становятся богаче.

✨ Петербург вам ответит:) Он любит, когда его пытаются понять, восхищаются его великолепием, проникаются его атмосферой. У Города на Неве питательная энергетика.

✨ В путешествии человек вырывается из обыденности и расслабляется — это ресурсный момент, чтобы по-другому посмотреть на мир и на себя, ответить на внутренние вопросы и задать новые.

Ваш персональный маршрут — ваш личный Петербург

Наши приятные беседы начнутся еще до дня встречи: расскажите мне, что вы мечтаете увидеть и почувствовать в Питере, что вам нравится или что неизвестно и вы хотите это узнать. Выбирайте, кого мы позовем с собой на прогулку: лебедей Летнего сада или уток Петропавловки, волны Невы или Финского залива, Васильевский остров или Петроградку — магию старинных домов. Про дома отдельная история — они как люди, верно? А может, вы, как и я, любите кататься на метро и разглядывать эти волшебные станции?

Ресурсная прогулка с собой

Ваши ощущения и чувства — главное на этой прогулке. Вы задумаетесь, а что будет, если фиксировать внимание на, казалось бы, привычных вещах. Или играть в местного жителя. Например, мы можем:

— Чувствовать ароматы местных булочных, кофе и сирени, огурцовый запах корюшки, тени дворов и просторы мостов;

— Ощущать деревянные перила старых подъездов, торжество Дворцовой площади, холод парапетов набережных или тепло нагретых на солнце ступеней, ведущих к Неве;

— Разглядывать невероятные питерские облака, разноцветное небо (вы знали, что оно здесь бывает сиреневым?), профили и характеры домов;

— Наслаждаться простором горизонта, свежестью рек и моря;

— Слушать тишину островов и парков, шум ветра и уличных музыкантов.

За 3 часа вы получите:

Возможность быть создателем своего путешествия

Навык ресурсных прогулок с собой

Личную практику наслаждения окружающим миром

Интересные истории о городе и людях, которые меняли мир

Новые ракурсы для фото

Ответы на вопросы: какой на самом деле ваш Петербург; каким может быть ваш каждый день; каково быть гостем и другом на этой планете.

Организационные детали