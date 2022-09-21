Прогулка для Мечтателей! Главный герой - вы, режиссер - Петербург

Учимся наслаждаться окружающим миром и замечать свои ощущения, говорим о городе и исследуем его

А ведь все когда-то умели гениально гулять. Да… в детстве.

Некоторые счастливцы, к которым я нагло и с удовольствием отношу себя, умеют это и сейчас! Добавьте в свое путешествие по Питеру ощущение, когда для тебя весь мир, а ты его великий исследователь.

Маршрут составим по вашим пожеланиям, а экскурсию превратим в диалог: вы расскажете, как чувствуете город, а я поделюсь своим взглядом и знаниями, которые получила за 10 лет дружбы с Петербургом.
Прогулка для Мечтателей! Главный герой - вы, режиссер - Петербург
Прогулка для Мечтателей! Главный герой - вы, режиссер - Петербург
Прогулка для Мечтателей! Главный герой - вы, режиссер - Петербург
Прогулка для Мечтателей! Главный герой - вы, режиссер - Петербург
Прогулка для Мечтателей! Главный герой - вы, режиссер - Петербург
Прогулка для Мечтателей! Главный герой - вы, режиссер - Петербург
Прогулка для Мечтателей! Главный герой - вы, режиссер - Петербург
Прогулка для Мечтателей! Главный герой - вы, режиссер - Петербург
Прогулка для Мечтателей! Главный герой - вы, режиссер - Петербург
Прогулка для Мечтателей! Главный герой - вы, режиссер - Петербург
Прогулка для Мечтателей! Главный герой - вы, режиссер - Петербург
Прогулка для Мечтателей! Главный герой - вы, режиссер - Петербург
Прогулка для Мечтателей! Главный герой - вы, режиссер - Петербург
Прогулка для Мечтателей! Главный герой - вы, режиссер - Петербург
Прогулка для Мечтателей! Главный герой - вы, режиссер - Петербург
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Ключевые идеи моей прогулки

✨ Обычно, приезжая в другие города, мы обращаем внимание на историю, архитектуру, местных жителей. А если одновременно вы сами будете в фокусе, будете главным героем и расскажете Санкт-Петербургу, каким вы его видите и воспринимаете? Я убеждена, что так экскурсии становятся богаче.

✨ Петербург вам ответит:) Он любит, когда его пытаются понять, восхищаются его великолепием, проникаются его атмосферой. У Города на Неве питательная энергетика.

✨ В путешествии человек вырывается из обыденности и расслабляется — это ресурсный момент, чтобы по-другому посмотреть на мир и на себя, ответить на внутренние вопросы и задать новые.

Ваш персональный маршрут — ваш личный Петербург

Наши приятные беседы начнутся еще до дня встречи: расскажите мне, что вы мечтаете увидеть и почувствовать в Питере, что вам нравится или что неизвестно и вы хотите это узнать. Выбирайте, кого мы позовем с собой на прогулку: лебедей Летнего сада или уток Петропавловки, волны Невы или Финского залива, Васильевский остров или Петроградку — магию старинных домов. Про дома отдельная история — они как люди, верно? А может, вы, как и я, любите кататься на метро и разглядывать эти волшебные станции?

Ресурсная прогулка с собой

Ваши ощущения и чувства — главное на этой прогулке. Вы задумаетесь, а что будет, если фиксировать внимание на, казалось бы, привычных вещах. Или играть в местного жителя. Например, мы можем:
— Чувствовать ароматы местных булочных, кофе и сирени, огурцовый запах корюшки, тени дворов и просторы мостов;
— Ощущать деревянные перила старых подъездов, торжество Дворцовой площади, холод парапетов набережных или тепло нагретых на солнце ступеней, ведущих к Неве;
— Разглядывать невероятные питерские облака, разноцветное небо (вы знали, что оно здесь бывает сиреневым?), профили и характеры домов;
— Наслаждаться простором горизонта, свежестью рек и моря;
— Слушать тишину островов и парков, шум ветра и уличных музыкантов.

За 3 часа вы получите:

  • Возможность быть создателем своего путешествия
  • Навык ресурсных прогулок с собой
  • Личную практику наслаждения окружающим миром
  • Интересные истории о городе и людях, которые меняли мир
  • Новые ракурсы для фото
  • Ответы на вопросы: какой на самом деле ваш Петербург; каким может быть ваш каждый день; каково быть гостем и другом на этой планете.

Организационные детали

  • До нашей встречи расскажите мне о ваших предпочтениях и пожеланиях — я подберу оптимальный маршрут
  • Место начала — в центре города по договоренности
  • Способ перемещения — пешком и на общественном транспорте, также мы можем взять напрокат велосипеды, самокаты или лодку:)
  • Возможны дополнительные расходы, если вы захотите посетить платные локации (например, лофт «Этажи»), прокатиться на речном трамвайчике или поехать в пригород на электричке
  • Пожалуйста, выбирайте удобную одежду и обувь по погоде

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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