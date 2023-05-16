Маршрут

Маршрут начинается с Южной дороги на Крестовском острове. Перед тем как отправиться в центральную Неву, мы совершим выход в Финский залив. Посмотрим на современные достопримечательности с воды: вантовый мост ЗСД, небоскреб «Лахта-Центр», «Зенит-Арену». Сделаем памятные фото и после этого пойдем в центр Петербурга к Благовещенскому мосту. Пройдем мимо стрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости и Эрмитажа. Именно отсюда и начнется движение под мостами — Дворцовым и Троицким. Это действительно завораживающее зрелище, а тем более с борта катера.

Наши лодки

Для вашего удобства на всех наших лодках есть теплые уютные пледы, музыка, тент на случай непогоды, туалет. С собой можно взять напитки и закуски или мы сможем организовать для вас кейтеринг.

Важно знать:

Вы можете взять с собой на борт любые напитки и закуски, все, кроме красного вина и красных ягод. Также мы сможем организовать для вас мобильный фуршет за дополнительную плату.