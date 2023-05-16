Прогулка на катере на развод мостов

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Развод мостов на катере — это мечта многих. Ведь это одна из главных достопримечательностей Северной столицы.

Жители разных городов России и других стран приезжают сюда, чтобы увидеть это завораживающее зрелище. Прогулка на развод мостов на катере позволит насладиться великолепными видами на ночной Петербург. Увидеть город с нового интересного ракурса.
Прогулка на катере на развод мостов
Прогулка на катере на развод мостов
Прогулка на катере на развод мостов
Прогулка на катере на развод мостов
Прогулка на катере на развод мостов
Ближайшие даты:
16
мая
17
мая
18
мая
19
мая
20
мая
21
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Дворцовый, Троицкий, Благовещенский и Биржевой мосты
  • Петропавловскую крепость
  • Эрмитаж
  • Английскую набережную
  • Стрелку Васильевского острова
  • Лахта-центр
  • Газпром-Арену
  • Вантовый мост ЗСД
  • Крестовский остров
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Маршрут

Маршрут начинается с Южной дороги на Крестовском острове. Перед тем как отправиться в центральную Неву, мы совершим выход в Финский залив. Посмотрим на современные достопримечательности с воды: вантовый мост ЗСД, небоскреб «Лахта-Центр», «Зенит-Арену». Сделаем памятные фото и после этого пойдем в центр Петербурга к Благовещенскому мосту. Пройдем мимо стрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости и Эрмитажа. Именно отсюда и начнется движение под мостами — Дворцовым и Троицким. Это действительно завораживающее зрелище, а тем более с борта катера.

Наши лодки

Для вашего удобства на всех наших лодках есть теплые уютные пледы, музыка, тент на случай непогоды, туалет. С собой можно взять напитки и закуски или мы сможем организовать для вас кейтеринг.

Важно знать:

Вы можете взять с собой на борт любые напитки и закуски, все, кроме красного вина и красных ягод. Также мы сможем организовать для вас мобильный фуршет за дополнительную плату.

Ежедневно с 00:00-02:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги капитана
  • Одноразовые бокалы
Что не входит
  • Питание
  • Гид
Место начала и завершения?
Южная дорога, д. 12, сооружение 1 литера И
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 00:00-02:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 26 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Бесплатная отмена за 24 часа
  • Группа до 7 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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