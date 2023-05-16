Развод мостов на катере — это мечта многих. Ведь это одна из главных достопримечательностей Северной столицы.
Жители разных городов России и других стран приезжают сюда, чтобы увидеть это завораживающее зрелище. Прогулка на развод мостов на катере позволит насладиться великолепными видами на ночной Петербург. Увидеть город с нового интересного ракурса.
Жители разных городов России и других стран приезжают сюда, чтобы увидеть это завораживающее зрелище. Прогулка на развод мостов на катере позволит насладиться великолепными видами на ночной Петербург. Увидеть город с нового интересного ракурса.
Ближайшие даты:
16
мая
мая
17
мая
мая
18
мая
мая
19
мая
мая
20
мая
мая
21
мая
мая
22
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Дворцовый, Троицкий, Благовещенский и Биржевой мосты
- Петропавловскую крепость
- Эрмитаж
- Английскую набережную
- Стрелку Васильевского острова
- Лахта-центр
- Газпром-Арену
- Вантовый мост ЗСД
- Крестовский остров
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Маршрут
Маршрут начинается с Южной дороги на Крестовском острове. Перед тем как отправиться в центральную Неву, мы совершим выход в Финский залив. Посмотрим на современные достопримечательности с воды: вантовый мост ЗСД, небоскреб «Лахта-Центр», «Зенит-Арену». Сделаем памятные фото и после этого пойдем в центр Петербурга к Благовещенскому мосту. Пройдем мимо стрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости и Эрмитажа. Именно отсюда и начнется движение под мостами — Дворцовым и Троицким. Это действительно завораживающее зрелище, а тем более с борта катера.
Наши лодки
Для вашего удобства на всех наших лодках есть теплые уютные пледы, музыка, тент на случай непогоды, туалет. С собой можно взять напитки и закуски или мы сможем организовать для вас кейтеринг.
Важно знать:
Вы можете взять с собой на борт любые напитки и закуски, все, кроме красного вина и красных ягод. Также мы сможем организовать для вас мобильный фуршет за дополнительную плату.
Ежедневно с 00:00-02:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги капитана
- Одноразовые бокалы
- Что не входит
- Питание
- Гид
- Место начала и завершения?
- Южная дорога, д. 12, сооружение 1 литера И
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 00:00-02:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 26 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Бесплатная отмена за 24 часа
- Группа до 7 человек
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
Водные развлечения
Вечерние
Ночные
Развод мостов
Популярные места
На катере
Мосты
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
1.5 часа
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города
на набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций ...
Сегодня
Завтра
16 мая
17 мая
15001 350₽ за человека
Групповая
2 часа
Ночная теплоходная прогулка - от причала Кронверкский мост
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
возле Кронверкского моста
Сегодня
Завтра
16 мая
17 мая
20001 600₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка на катере на развод мостов
Увидеть вблизи, как разводятся Дворцовый и Троицкий мосты, и пройти по ночной Неве в мини-группе
на набережной реки Фонтанки рядом с метро Сенная п...
Сегодня
19 мая
20 мая
21 мая
1 950₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании