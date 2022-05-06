Прогулка на сап и waterbike

Прогулка на сап и waterbike
Прогулка на сап и waterbike
Прогулка на сап и waterbike
Прогулка на сап и waterbike
Прогулка на сап и waterbike
Прогулка на сап и waterbike
Прогулка на сап и waterbike

Что вас ожидает 🤩

  • Спас на крови, зимнюю канавку на утренних маршрутах Спас на крови
  • Башня Газпром кукуруза вечером на Лахтинском
  • Парк елагин на дневном маршруте парковые острова
Проводим прогулки на waterbike и на сап серфе по рекам и каналам и в различных локациях в СПБ. Единственные в СПБ с waterbike. Безопасно и доступно для любого возраста. Подарим массу ярких и незабываемых эмоций.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входит сап или waterbike
  • Сопровождение гида на всем протяжении маршрута
  • Спасательный жилет
  • Шлем на утренних маршрутах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Миллионная,1
Завершение: ул. Миллионная 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день утро в 6, днем в 14, вечером в 19
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Обязательно предварительная запись на прогулку и связаться с гидом. Прогулка является групповой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день утро в 6, днем в 14, вечером в 19

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