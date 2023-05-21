Прогулка на SUP-борде в Петербурге

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SUP-бординг сделает отдых ярким, веселым и неповторимым, а потрясающие кадры станут особенным дополнением к вашей фотоколлекции, передавая настоящие эмоции и оживляя ее.

Проведенное на SUP-борде время оставит только положительные эмоции и впечатления, подарит вам бодрость и здоровье.
Прогулка на SUP-борде в Петербурге
Прогулка на SUP-борде в Петербурге
Прогулка на SUP-борде в Петербурге
Прогулка на SUP-борде в Петербурге
Прогулка на SUP-борде в Петербурге
Прогулка на SUP-борде в Петербурге
Ближайшие даты:
21
мая
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мая
23
мая
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мая
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26
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Что вас ожидает:

  • 1 маршрут— Выход на простор Финского залива, Лахта-центр, стадион, мосты
  • 2 маршрут — парки Каменного, Крестовского, Аптекарского и Елагинова островов река Крестовка, Большая Невка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

SUP-бординг

За последние несколько лет в Петербурге набирает популярность новое интересное направление отдыха на воде — SUP-бординг.
Это развлечение подойдет тем, кто не тяготеет к экстриму, кому не по душе активная гребля, а ближе единение с природой и релакс под плеск воды. Это отличный способ избавиться от стресса и поднять настроение.
Для занятия SUP-бордингом не требуется специальной подготовки, научиться стоять, балансируя на воде, можно буквально за 5-10 минут. Это универсальное времяпрепровождение для детей, подростков, взрослых и пожилых. Подобная активность положительно влияет на состояние здоровья и подойдет абсолютно всем!

Маршруты:

  • 1. «Маршрут у Лахта- центра на сап-борде».
  • Самый интересный маршрут на Финском заливе с видом на Лахта-центр, стадион, мосты.

Начало: с 12:00 до 21:00 каждый час:

  • 2. «Дневная прогулка на сап-борде вокруг Крестовского, Каменного, Елагина островов».
  • Самый спокойный и легкий маршрут в городе, здесь нет сильного ветра и больших волн, подходит всем.
  • Начало: 15:00.

Организационные детали:

Безопасность:

  • Все группы сопровождает инструктор.
  • На группу более 6 человек выходит 2 инструктора.
  • Спасательные жилеты выдаются каждому из участников.
  • Перед отплытием участники проходят вводный инструктаж по технике безопасности.

Ограничения:

  • К участию в туре не допускаются граждане моложе 8 лет.
  • Граждане в возрасте от 8 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей.
  • К участию в туре не допускаются граждане находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
  • Распитие алкогольных напитков и употребление наркотиков запрещено.
  • К участию в туре не допускаются люди массой более 110 кг.

Сопровождающий группу вправе перенести прогулку или изменить маршрут в случаях:

  • изменения городскими властями порядка движения судов по рекам и каналам города.
  • проведения ремонтных работ на маршруте.
  • неблагоприятных погодных условий (сильный ветер и волны и т. д).
  • для предотвращения или в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни/здоровью участников.
  • иные независящие от нас обстоятельства.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обучение и инструктаж перед началом
  • Инвентарь (доска, весло, лиш, спасательный жилет, каска (если требуется на маршруте))
  • Защитные чехлы для телефонов
  • Сопровождение / помощь на протяжении всего маршрута
  • Фото/видео
Место начала и завершения?
1. Богатырский пр. , 63; 2. Боковая аллея, 34
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Место встречи:
  • Маршрут №1: У Лахта-центра, Богатырский пр., 63
  • Маршрут №2: Каменный остров, Боковая аллея, 34.
  • Практически каждый раз мы купаемся и поэтому рекомендуем взять с собой:
  • Удобную спортивную обувь или тапочки
  • Штаны не стесняющие движений/шорты
  • Запасную одежду на случай, если промокнете
  • Майку и толстовку (по погоде)
  • Кепку/панаму
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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