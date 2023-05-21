SUP-бординг сделает отдых ярким, веселым и неповторимым, а потрясающие кадры станут особенным дополнением к вашей фотоколлекции, передавая настоящие эмоции и оживляя ее.
Проведенное на SUP-борде время оставит только положительные эмоции и впечатления, подарит вам бодрость и здоровье.
Проведенное на SUP-борде время оставит только положительные эмоции и впечатления, подарит вам бодрость и здоровье.
Ближайшие даты:
21
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мая
22
мая
мая
23
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даты
даты
Что вас ожидает:
- 1 маршрут— Выход на простор Финского залива, Лахта-центр, стадион, мосты
- 2 маршрут — парки Каменного, Крестовского, Аптекарского и Елагинова островов река Крестовка, Большая Невка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
SUP-бординг
За последние несколько лет в Петербурге набирает популярность новое интересное направление отдыха на воде — SUP-бординг.
Это развлечение подойдет тем, кто не тяготеет к экстриму, кому не по душе активная гребля, а ближе единение с природой и релакс под плеск воды. Это отличный способ избавиться от стресса и поднять настроение.
Для занятия SUP-бордингом не требуется специальной подготовки, научиться стоять, балансируя на воде, можно буквально за 5-10 минут. Это универсальное времяпрепровождение для детей, подростков, взрослых и пожилых. Подобная активность положительно влияет на состояние здоровья и подойдет абсолютно всем!
Маршруты:
- 1. «Маршрут у Лахта- центра на сап-борде».
- Самый интересный маршрут на Финском заливе с видом на Лахта-центр, стадион, мосты.
Начало: с 12:00 до 21:00 каждый час:
- 2. «Дневная прогулка на сап-борде вокруг Крестовского, Каменного, Елагина островов».
- Самый спокойный и легкий маршрут в городе, здесь нет сильного ветра и больших волн, подходит всем.
- Начало: 15:00.
Организационные детали:
Безопасность:
- Все группы сопровождает инструктор.
- На группу более 6 человек выходит 2 инструктора.
- Спасательные жилеты выдаются каждому из участников.
- Перед отплытием участники проходят вводный инструктаж по технике безопасности.
Ограничения:
- К участию в туре не допускаются граждане моложе 8 лет.
- Граждане в возрасте от 8 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей.
- К участию в туре не допускаются граждане находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Распитие алкогольных напитков и употребление наркотиков запрещено.
- К участию в туре не допускаются люди массой более 110 кг.
Сопровождающий группу вправе перенести прогулку или изменить маршрут в случаях:
- изменения городскими властями порядка движения судов по рекам и каналам города.
- проведения ремонтных работ на маршруте.
- неблагоприятных погодных условий (сильный ветер и волны и т. д).
- для предотвращения или в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни/здоровью участников.
- иные независящие от нас обстоятельства.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обучение и инструктаж перед началом
- Инвентарь (доска, весло, лиш, спасательный жилет, каска (если требуется на маршруте))
- Защитные чехлы для телефонов
- Сопровождение / помощь на протяжении всего маршрута
- Фото/видео
- Место начала и завершения?
- 1. Богатырский пр. , 63; 2. Боковая аллея, 34
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Место встречи:
- Маршрут №1: У Лахта-центра, Богатырский пр., 63
- Маршрут №2: Каменный остров, Боковая аллея, 34.
- Практически каждый раз мы купаемся и поэтому рекомендуем взять с собой:
- Удобную спортивную обувь или тапочки
- Штаны не стесняющие движений/шорты
- Запасную одежду на случай, если промокнете
- Майку и толстовку (по погоде)
- Кепку/панаму
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании