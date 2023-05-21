SUP-бординг

За последние несколько лет в Петербурге набирает популярность новое интересное направление отдыха на воде — SUP-бординг.

Это развлечение подойдет тем, кто не тяготеет к экстриму, кому не по душе активная гребля, а ближе единение с природой и релакс под плеск воды. Это отличный способ избавиться от стресса и поднять настроение.

Для занятия SUP-бордингом не требуется специальной подготовки, научиться стоять, балансируя на воде, можно буквально за 5-10 минут. Это универсальное времяпрепровождение для детей, подростков, взрослых и пожилых. Подобная активность положительно влияет на состояние здоровья и подойдет абсолютно всем!

Маршруты:

1. «Маршрут у Лахта- центра на сап-борде».

Самый интересный маршрут на Финском заливе с видом на Лахта-центр, стадион, мосты.

Начало: с 12:00 до 21:00 каждый час:

2. «Дневная прогулка на сап-борде вокруг Крестовского, Каменного, Елагина островов».

Самый спокойный и легкий маршрут в городе, здесь нет сильного ветра и больших волн, подходит всем.

Начало: 15:00.

Организационные детали:

Безопасность:

Все группы сопровождает инструктор.

На группу более 6 человек выходит 2 инструктора.

Спасательные жилеты выдаются каждому из участников.

Перед отплытием участники проходят вводный инструктаж по технике безопасности.

Ограничения:

К участию в туре не допускаются граждане моложе 8 лет.

Граждане в возрасте от 8 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей.

К участию в туре не допускаются граждане находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Распитие алкогольных напитков и употребление наркотиков запрещено.

К участию в туре не допускаются люди массой более 110 кг.

Сопровождающий группу вправе перенести прогулку или изменить маршрут в случаях: