  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты (Мойки 12)

4.3
135 отзывов
Реки С.
Реки С. – Гид из Санкт-Петербурга
Прогулка 👣 по рекам и каналам ночного Петербурга.

Вы увидите с воды визитные карточки города: Зимний дворец, Стрелку В.

О., Петропавловскую крепость, Летний сад, Чижика-Пыжика, Инженерный замок 🏰 и многочисленные мосты.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☀️Летняя
  • 👀Идеально для первого визита
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 700 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты (Мойки 12)
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты (Мойки 12)

Что вы увидите

  • Зимний Дворец (Эрмитаж)
  • Стрелка В. О., Ростральные колонны
  • Петропавловская крепость
  • Летний сад
  • Летний дворец Петра I
  • Чижик-Пыжик
  • Инженерный замок
  • Крейсер Аврора
  • Здание Биржи
  • Университет
  • Адмиралтейство
  • Медный всадник
  • Здания Сената и Синода
  • Дворец Меншикова
  • Фрегат Благодать
  • Мраморный дворец
  • Спуск со львами
  • Павильон Росси, Михайловский сад
  • Императорские конюшни
  • Потрясающая Зимняя канавка
Увлекательная теплоходная экскурсия ⛳, во время которой вы увидите тихие и уютные уголки города, пройдете под удивительными мостами, переброшенными через воды рек Фонтанки и Мойки, Невы.
Маршрут: р. Мойка - Зимняя канавка - большой круг по Неве – р. Фонтанка – р. Мойка
Внимание! Маршрут может быть сокращён или изменен в связи с высоким уровнем воды в каналах!
Для посещения экскурсии 🧭 не забудьте письмо-подтверждение о бронировании (распечатку или с экрана телефона). При покупке льготного билета необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу, при посадке на корабль. Регистрация на рейс за 30 минут до времени отправления. Просим приходить на причал заранее!!
В связи с запретом РосПотребНадзора ПЛЕДЫ на теплоходах НЕ выдаются. На всех теплоходах есть закрытый отапливаемый салон, где можно укрыться в случае дождя/плохой погоды.
В случае повышения уровня воды в каналах, маршрут и причал отправления может быть изменен.
Экскурсия может быть также отменена организатором в связи с погодными условиями по соображениям безопасности — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет 🎫
Что входит
  • Круиз на теплоходе
  • Экскурсионное обслуживание (коллективный аудиогид из колонок)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 наб. реки Мойки 12, тепл. Кассандра, Британия, Барселона, Корсика, Флоренция
Место завершения
🏁 наб. реки Мойки 12
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты (Мойки 12)
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты (Мойки 12)
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты (Мойки 12)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Реки С.
Реки С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

135 отзывов оставили туристы

Реки С. проводит ещё 1 экскурсию

Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
1 000
2 часа
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
279 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
733 отзыва