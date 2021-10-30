Посетив самую главную и самую зрелищную летнюю резиденцию российских императоров, Вы погрузитесь в атмосферу пышности, процветания, фантазии и отменного чувства юмора. В знаменитом Нижнему парке, останавливаясь у изысканных фонтанов, порой придется прятаться и убегать от их коварных струй. Подойдя к Большому каскаду, Монплезиру (любимому дворцу Петра Первого), Вы поймете, почему Петергоф при кажущемся сходстве с Версалем имеет русский характер.
С 30.10.2021 по 07.11.2021 посещение музея разрешено только при наличии:
- либо QR-кода, полученного на портале Госуслуги, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;
- либо QR-кода, полученного на портале Госуслуги, который подтверждает, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;
- либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию.
- отрицательного результата ПЦР-теста, выполненного за 24 часа до посещения музея.