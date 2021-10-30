Посетив самую главную и самую зрелищную летнюю резиденцию российских императоров, Вы погрузитесь в атмосферу пышности, процветания, фантазии и отменного чувства юмора.



В знаменитом Нижнему парке, останавливаясь у изысканных фонтанов, порой придется прятаться и убегать от их коварных струй.



Подойдя к Большому каскаду, Монплезиру, Вы поймете, почему Петергоф при кажущемся сходстве с Версалем имеет русский характер.