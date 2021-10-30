Прогулка по блистательному Нижнему парку Петергофа

Посетив самую главную и самую зрелищную летнюю резиденцию российских императоров, Вы погрузитесь в...

Посетив самую главную и самую зрелищную летнюю резиденцию российских императоров, Вы погрузитесь в атмосферу пышности, процветания, фантазии и отменного чувства юмора.

В знаменитом Нижнему парке, останавливаясь у изысканных фонтанов, порой придется прятаться и убегать от их коварных струй.

Подойдя к Большому каскаду, Монплезиру, Вы поймете, почему Петергоф при кажущемся сходстве с Версалем имеет русский характер.
Прогулка по блистательному Нижнему парку Петергофа
Прогулка по блистательному Нижнему парку Петергофа
Прогулка по блистательному Нижнему парку Петергофа
Прогулка по блистательному Нижнему парку Петергофа
Прогулка по блистательному Нижнему парку Петергофа

Что вы увидите 🤩

  • Фонтаны Нижнего парка
  • Большой и малые дворцы (наружный осмотр).
Посетив самую главную и самую зрелищную летнюю резиденцию российских императоров, Вы погрузитесь в атмосферу пышности, процветания, фантазии и отменного чувства юмора. В знаменитом Нижнему парке, останавливаясь у изысканных фонтанов, порой придется прятаться и убегать от их коварных струй. Подойдя к Большому каскаду, Монплезиру (любимому дворцу Петра Первого), Вы поймете, почему Петергоф при кажущемся сходстве с Версалем имеет русский характер.

С 30.10.2021 по 07.11.2021 посещение музея разрешено только при наличии:

  • либо QR-кода, полученного на портале Госуслуги, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;
  • либо QR-кода, полученного на портале Госуслуги, который подтверждает, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;
  • либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию.
  • отрицательного результата ПЦР-теста, выполненного за 24 часа до посещения музея.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по Нижнему парку. Билеты в парк покупаются отдельно.
Что не входит
  • Билеты в Нижний парк.
Где начинаем и завершаем
Начало: Вход в Нижний парк (на причале Метеора)
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, начиная с 10.00.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

В любой день, начиная с 10.00.

Наталия П.
Наталия П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🏛История и архитектура🏡Выездные#Петергоф🗽Достопримечательности#Нижний парк в Петергофе

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
Индивидуальная экскурсия
7 500
за 1-6 чел.
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию по блистательному Нижнему парку Петергофа, известного...
Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия по Нижнему парку
Индивидуальная экскурсия
4.8
13
690
за 1 чел.
Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия по Нижнему парку
Петергоф - одна из красивейших загородных резиденций императоров
Парк работает ежедневно с 9:00 до 18:00
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
4.2
1003
1 540
за 1 чел.
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
Вы отправитесь в резиденцию русских царей самым быстрым и удобным транспортом - на "Метеоре"
С 10:00 до 18:00 каждые полчаса
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
4.2
538
4ч 30м
1 600
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Знаменитая резиденция Петра I не нуждается в дополнительном представлении
Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Великолепный дворец Петергофа
4.3
10
1 500
за 1 чел.
Великолепный дворец Петергофа
Автобусное путешествие в резиденцию к монаршим покоям и придворцовому парку
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Входной ваучер в Петергоф (Нижний парк и фонтаны)
4.7
99
550
за 1 чел.
Входной ваучер в Петергоф (Нижний парк и фонтаны)
Попадите в Петергоф и прогуляйтесь среди знаменитых фонтанов и дворцов без очередей и томительного...
Ежедневно 10:00-19:00
Экскурсия в Пушкин и Павловск (Екатерининский и Павловский парки)
4
24
1 700
за 1 чел.
Экскурсия в Пушкин и Павловск (Екатерининский и Павловский парки)
В пригороде Санкт-Петербурга есть сказочные резиденции императоров и императриц государства...
См. расписание
Загадки Павловского парка: аудиоквест с билетами в парк
Индивидуальный квест
650
за 1 чел.
Загадки Павловского парка: аудиоквест с билетами в парк
Вы прогуляетесь по всему парку и осмотрите все самое интересное на вашем пути, восхититесь...
Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия в Ораниенбаум
Индивидуальная экскурсия
5
2
3 800
за 1-5 чел.
Экскурсия в Ораниенбаум
Приглашаю вас на прогулку по Нижнему парку Петергофа и Ораниенбауму
По договоренности, в любой свободный день.
Петергоф на весь день с экскурсией по Дворцу и парку
4.9
8
2 650
за 1 чел.
Петергоф на весь день с экскурсией по Дворцу и парку
Вы узнаете о владельцах роскошной приморской резиденции, раскроете загадки устройства фонтанов и...
По следам Российских Императоров
Индивидуальная экскурсия
5
3
2 600
за 1-6 чел.
По следам Российских Императоров
Петербург неразрывно связан с императорами династии Романовых
экскурсия начинается в 15:00
Петергоф — резиденция Петра Великого
Индивидуальная экскурсия
4.9
43
13 000
за 1-2 чел.
Петергоф — резиденция Петра Великого
Поездка в must see Питера с профессиональным историком, влюбленным в свой город

Наталия П. проводит ещё 9 экскурсий

Каменный зоопарк для детей 5+
Индивидуальная экскурсия
5
1
3 200
за 1-10 чел.
Каменный зоопарк для детей 5+
Романтика Павловска
Индивидуальная экскурсия
11 000
за 1-6 чел.
Романтика Павловска
Уютный уголок уединения, слияния с природой, чудесных ароматов зелени и цветов
Изысканное Царское Село
Индивидуальная экскурсия
5
1
8 000
за 1-5 чел.
Изысканное Царское Село
Царское село, любимая резиденция Екатерины Великой, роскошный дворец в стиле русского барокко и...
Знакомство с Санкт-Петербургом
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-10 чел.
Знакомство с Санкт-Петербургом
Прогулка по царству модерна Петроградской стороны
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-10 чел.
Прогулка по царству модерна Петроградской стороны
Посещение дворца Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-25 чел.
Посещение дворца Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте
Парадные и дворики Петербурга
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-10 чел.
Парадные и дворики Петербурга
Посещение дворца Зинаиды Юсуповой (НЕТ ЗАПИСИ, НЕ ПРОВОДИТСЯ) )
1 500
за 1 чел.
Посещение дворца Зинаиды Юсуповой (НЕТ ЗАПИСИ, НЕ ПРОВОДИТСЯ) )
Путь Петра (Петергоф и Кронштадт на метеоре)
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-10 чел.
Путь Петра (Петергоф и Кронштадт на метеоре)
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺