сохранившееся с конца XIX века красивое здание вокзала, архитектора. С. Н. Лазарева-Станищева - Воронья гора, Ореховая гора, Нагорный парк
здание бывшей больницы Общины сестер милосердия св. Георгия и комплекс «Инвалидных домов» - часть истории XIX века, Хлебный дом, "Мемориал Авроровцам", плато Лысой горы (Кирхгоф).
Прогулки на свежем воздухе!
Приглашаю вас на пешеходную прогулку по Дудергофским высотам - неординарному природному памятнику. Вас ждут необычный рельеф, уникальная природа, особенный микроклимат, богатая история, интересные архитектурные и ландшафтные объекты, прекрасные виды.
В программе:
Здание вокзала, сохранившееся с конца XIX века;.
Прогулка под пологом широколиственного леса с подъемом по оборудованной тропе-лестнице на самую вершину Вороньей горы, откуда хорошо просматриваются окрестности и чаша Дудергофского озера.
Ореховая гора. Прогулка по Нагорному парку, созданному по распоряжению Александры Федоровны. Петровский источник, его воду местные жители считают целебной. Внешний осмотр здания бывшей больницы Общины сестер милосердия св. Георгия и комплекс «Инвалидных домов» - часть истории XIX века. Хлебный дом – склад-магазин рубежа XIX-ХХ вв. «Мемориал Авроровцам»
Увидим плато Лысой горы (Кирхгоф). Поговорим о богатой истории Дудергофского края. Эти земли входили в состав Новгородской Водской пятины. Сюда простирались шведские владения. Мы узнаем о Дудергофском бароне Юхане Бенгтсоне Шютте. Поговорим об Ингерманландских финнах. Интереснейшие события происходили здесь в петровские времена. Моду на Дудергофские высоты возродила супруга Николая I Александра Федоровна. Вскоре Дудергоф стал популярным дачным местом. Мы обязательно коснемся особенностей дачной жизни конца XIX- XX вв.
🚩 Начало: на платформе ж/д станции Можайская (по будням)
🏁 Место завершения: ж/д ст. Можайская
Что входит
В стоимость включено:
экскурсия в сопровождении автора.
Что не входит
Дополнительно оплачивается:
радиооборудование - 120 руб.
спасает от посторонних шумов на улицах
не надо ждать, пока все соберутся
не надо долго стоять на одном месте
не пропустите важные организационные моменты.
Важная информация
рекомендуем надевать удобную, непромокаемую обувь
напоминаем о необходимости иметь с собой средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, соблюдать дистанцию
рекомендуем иметь с собой перекус, воду, средства от комаров и клещей.
Время проведения: пон. , четв. , пятн. , субб. , воскр. в 11.45
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.