Парадные залы и античность
Вы увидите Парадные залы Зимнего дворца, а также экспозиции Старого и Нового Эрмитажа. Этот маршрут следует выбрать, если Вы хотите при посещении сделать упор на осмотр западноевропейского изобразительного искусства и картинной галереи Эрмитажа, а также – познакомиться с античными коллекциями музея.
Что вы увидите?
Маршрут начнется у Иорданской лестницы. Мы поднимемся на второй этаж, где осмотрим коллекцию западноевропейского искусства. Увидим живопись эпохи Возрождения: работы Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана. Заглянем в знаменитый рыцарский зал, осмотрим доспехи разных эпох. Осмотрим голландскую живопись, увидим картины Рубенса и Рембранта. И, наконец, посетим египетский зал, где увидим коллекцию саркофагов и мумию, и залы античного искусства.
Важно знать:
- Билеты в Эрмитаж не входят в стоимость экскурсии 🧭. Вам необходимо приобрести заранее билеты 🎫 на выбранное время себе и гиду.
- Каждому участнику экскурсии при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты.