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Прогулка по Эрмитажу с гидом

Максим Д.
Максим Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Двухчасовая прогулка 👣 по Эрмитажу непременно понравится как гостям, так и жителям Северной Столицы ⭐️.

Помимо эстетического удовольствия, Вы получите массу полезной информации об искусстве, архитектуре и истории 📖 Санкт-Петербурга и России.

Наши гиды покажут самые интересные и знаменитые экспонаты и ответят на все Ваши вопросы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🖼Музеи
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Прогулка по Эрмитажу с гидом
Прогулка по Эрмитажу с гидом

Что вы увидите

  • Экспозиции Главного музейного комплекса Эрмитажа
Парадные залы и античность
Вы увидите Парадные залы Зимнего дворца, а также экспозиции Старого и Нового Эрмитажа. Этот маршрут следует выбрать, если Вы хотите при посещении сделать упор на осмотр западноевропейского изобразительного искусства и картинной галереи Эрмитажа, а также – познакомиться с античными коллекциями музея.
Что вы увидите?
Маршрут начнется у Иорданской лестницы. Мы поднимемся на второй этаж, где осмотрим коллекцию западноевропейского искусства. Увидим живопись эпохи Возрождения: работы Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана. Заглянем в знаменитый рыцарский зал, осмотрим доспехи разных эпох. Осмотрим голландскую живопись, увидим картины Рубенса и Рембранта. И, наконец, посетим египетский зал, где увидим коллекцию саркофагов и мумию, и залы античного искусства.

Важно знать:

  • Билеты в Эрмитаж не входят в стоимость экскурсии 🧭. Вам необходимо приобрести заранее билеты 🎫 на выбранное время себе и гиду.
  • Каждому участнику экскурсии при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в Эрмитаж. Вам необходимо приобрести заранее билеты на выбранное время себе и гиду
Начало и место завершения
🚩 Дворцовая площадь
Прогулка по Эрмитажу с гидом
Прогулка по Эрмитажу с гидом
Прогулка по Эрмитажу с гидом
Прогулка по Эрмитажу с гидом
Прогулка по Эрмитажу с гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим Д.
Максим Д.
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Максим Д. проводит ещё 2 экскурсии

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