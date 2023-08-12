Полюбоваться городскими пейзажами с высоты на групповой экскурсии
Если вы не видели Петербург с высоты птичьего полёта — ваше знакомство с ним ещё не состоялось. Ведь именно с этого ракурса он особенно прекрасен.
Маршрут проходит по крышам домов, которые строились вплотную друг к другу, что позволит нам гулять, не спускаясь вниз.
Во время прогулки будут остановки для фотосессии, а гид расскажет об основных достопримечательностях.
Маршрут проходит по крышам домов, которые строились вплотную друг к другу, что позволит нам гулять, не спускаясь вниз.
Во время прогулки будут остановки для фотосессии, а гид расскажет об основных достопримечательностях.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы предлагаем один из самых продолжительных маршрутов по крышам Петербурга. Вам предстоит подняться на 6 этаж пешком, выйти на крышу и идти вдоль Литейного проспекта, наслаждаясь видами.
Достопримечательности, которые вы увидите
- Дом офицеров
- Петропавловская крепость
- Смольный, Владимирский, Преображенский соборы
- Пантейлемоновкая и Симеоновская церкви
- Спас на Крови
- Михайловский замок
- Исаакиевский и Казанский соборы
- Купол здания Зингера
- Лахта-центр
Для вашей безопасности крыша оборудована специальным антискользящим покрытием и удобным выходом на крышу.
Организационные детали
Дети от 15 лет допускаются на экскурсию строго в сопровождении родителей.
в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в четверг в 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у СТ.М. «Маяковская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в четверг в 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 111 туристов
Привет! Меня зовут Екатерина. Уже несколько лет я вместе со своей командой провожу интересные экскурсии по Петербургу. Мы влюблены в родной город и не перестаём изучать его с разных сторон, создавая новые увлекательные маршруты для наших путешественников. Мы уверены, что наши экскурсии подарят вам только положительные эмоции и яркие воспоминания!
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Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
12 авг 2023
Классная прогулка с замечательными видами на город. Ребёнку 11 лет, была очень впечатлена этим посещением крыши. Не испугалась.
А
Арина
6 авг 2023
Ходили на прогулки по крышам,в целом все было хорошо-историческая справка полная,все безопасно. Единственный момент-огромное количество людей в группе (на сайте было заявлено не больше 11-12,на деле было человек 30),поэтому кто-то толкался,кто-то обгонял… В общем надо отрегулировать количество людей,ради безопасности и комфорта
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