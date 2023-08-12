Если вы не видели Петербург с высоты птичьего полёта — ваше знакомство с ним ещё не состоялось. Ведь именно с этого ракурса он особенно прекрасен. Маршрут проходит по крышам домов, которые строились вплотную друг к другу, что позволит нам гулять, не спускаясь вниз. Во время прогулки будут остановки для фотосессии, а гид расскажет об основных достопримечательностях.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы предлагаем один из самых продолжительных маршрутов по крышам Петербурга. Вам предстоит подняться на 6 этаж пешком, выйти на крышу и идти вдоль Литейного проспекта, наслаждаясь видами.

Достопримечательности, которые вы увидите

Дом офицеров

Петропавловская крепость

Смольный, Владимирский, Преображенский соборы

Пантейлемоновкая и Симеоновская церкви

Спас на Крови

Михайловский замок

Исаакиевский и Казанский соборы

Купол здания Зингера

Лахта-центр

Для вашей безопасности крыша оборудована специальным антискользящим покрытием и удобным выходом на крышу.

Организационные детали

Дети от 15 лет допускаются на экскурсию строго в сопровождении родителей.