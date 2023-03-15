ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Опытный гид проводит вас на смотровую площадку. Приготовьтесь, подниматься надо будет на 7 этаж, но как по-другому попасть на крышу:) Изначально площадка была предназначена для наблюдения за небом в военных целях и известна как «башня МПВО». Это легендарное место стало центром притяжения творческих людей, фотографов и романтиков за счёт своей атмосферы, красивого вида на город и безопасности. В программе:
— Наденьте удобную обувь без каблуков
— Следуйте за гидом во время экскурсии и слушайте его указания