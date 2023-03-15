ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Если вы ищете нечто действительно необычное в Петербурге, эта экскурсия — то, что вам нужно! В составе группы вы подниметесь на самую высокую и безопасную смотровую площадку на крыше петербургского доходного дома 19 века. Посмотрите под новым ракурсом на Невский, Исаакиевский собор и Лахта-центр. А ещё сделаете атмосферные фото на память.

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Описание

Что вас ожидает

Петербург как на ладони

Опытный гид проводит вас на смотровую площадку. Приготовьтесь, подниматься надо будет на 7 этаж, но как по-другому попасть на крышу:) Изначально площадка была предназначена для наблюдения за небом в военных целях и известна как «башня МПВО». Это легендарное место стало центром притяжения творческих людей, фотографов и романтиков за счёт своей атмосферы, красивого вида на город и безопасности. В программе:

Запоминающаяся прогулка по крыше доходного дома вдоль Невского и Владимирского проспектов. Протяженность смотровой площадки — 300 метров.

вдоль Невского и Владимирского проспектов. Протяженность смотровой площадки — 300 метров. Подъём на смотровую башню МПВО , с которой открывается потрясающий вид на город.

, с которой открывается потрясающий вид на город. Увлекательные истории, байки и легенды о Санкт-Петербурге. Гид расскажет об основных доминантах, которые вы увидите с крыши. А вид там открывается волшебный: на Владимирский, Казанский, Исаакиевский соборы, Невский проспект, Петропавловскую крепость и даже знаменитый Лахта-центр.

о Санкт-Петербурге. Гид расскажет об основных доминантах, которые вы увидите с крыши. А вид там открывается волшебный: на Владимирский, Казанский, Исаакиевский соборы, Невский проспект, Петропавловскую крепость и даже знаменитый Лахта-центр. Вы сделаете видовые фотографии, а гид поможет подобрать интересные ракурсы.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выход на смотровую площадку не очень широкий, но вам обязательно помогут благополучно подняться и спуститься

Рекомендуем с собой взять влажные салфетки, так как ограждения и кровля покрываются городской пылью

На экскурсию не допускаются люди моложе 18 лет. Запрещается посещать экскурсию в состоянии опьянения. Не рекомендуем подниматься на крышу, если у вы боитесь высоты.

Что нужно для безопасного пребывания на крыше

— Наденьте удобную обувь без каблуков

— Следуйте за гидом во время экскурсии и слушайте его указания