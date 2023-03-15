ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Прогулка по крышам: увидеть привычный Невский с необычного ракурса

Подняться на безопасную площадку, погулять над городом и посмотреть на него с высоты

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Если вы ищете нечто действительно необычное в Петербурге, эта экскурсия — то, что вам нужно! В составе группы вы подниметесь на самую высокую и безопасную смотровую площадку на крыше петербургского доходного дома 19 века. Посмотрите под новым ракурсом на Невский, Исаакиевский собор и Лахта-центр. А ещё сделаете атмосферные фото на память.
Прогулка по крышам: увидеть привычный Невский с необычного ракурса
Прогулка по крышам: увидеть привычный Невский с необычного ракурса
Прогулка по крышам: увидеть привычный Невский с необычного ракурса
Прогулка по крышам: увидеть привычный Невский с необычного ракурса
Прогулка по крышам: увидеть привычный Невский с необычного ракурса
Прогулка по крышам: увидеть привычный Невский с необычного ракурса
Прогулка по крышам: увидеть привычный Невский с необычного ракурса
Прогулка по крышам: увидеть привычный Невский с необычного ракурса
Прогулка по крышам: увидеть привычный Невский с необычного ракурса
Прогулка по крышам: увидеть привычный Невский с необычного ракурса
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Петербург как на ладони

Опытный гид проводит вас на смотровую площадку. Приготовьтесь, подниматься надо будет на 7 этаж, но как по-другому попасть на крышу:) Изначально площадка была предназначена для наблюдения за небом в военных целях и известна как «башня МПВО». Это легендарное место стало центром притяжения творческих людей, фотографов и романтиков за счёт своей атмосферы, красивого вида на город и безопасности. В программе:

  • Запоминающаяся прогулка по крыше доходного дома вдоль Невского и Владимирского проспектов. Протяженность смотровой площадки — 300 метров.
  • Подъём на смотровую башню МПВО, с которой открывается потрясающий вид на город.
  • Увлекательные истории, байки и легенды о Санкт-Петербурге. Гид расскажет об основных доминантах, которые вы увидите с крыши. А вид там открывается волшебный: на Владимирский, Казанский, Исаакиевский соборы, Невский проспект, Петропавловскую крепость и даже знаменитый Лахта-центр.
  • Вы сделаете видовые фотографии, а гид поможет подобрать интересные ракурсы.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Выход на смотровую площадку не очень широкий, но вам обязательно помогут благополучно подняться и спуститься
  • Рекомендуем с собой взять влажные салфетки, так как ограждения и кровля покрываются городской пылью
  • На экскурсию не допускаются люди моложе 18 лет. Запрещается посещать экскурсию в состоянии опьянения. Не рекомендуем подниматься на крышу, если у вы боитесь высоты.

Что нужно для безопасного пребывания на крыше

— Наденьте удобную обувь без каблуков
— Следуйте за гидом во время экскурсии и слушайте его указания

ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Рубинштейна
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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