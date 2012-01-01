Экскурсия по Михайловскому дворцу обязательно понравится всем её участникам, вне зависимости от их возраста и местожительства. Наши профессиональные гиды покажут самые известные экспонаты, подробно расскажут о них, а также ответят на все ваши вопросы. Добро пожаловать в один из самых известных музеев России!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты в Русский музей. Вам необходимо приобрести билеты заранее на выбранное время себе и гиду
Начало и место завершения
🚩 Площадь Искусств
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.