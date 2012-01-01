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Прогулка по Русскому музею с гидом

Максим Д.
Максим Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Прогулка по Русскому музею с гидом
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🖼Музеи
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Летняя
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Прогулка по Русскому музею с гидом
Прогулка по Русскому музею с гидом

Что вы увидите

  • Экспозиции Русского музея (Михайловский дворец)
Экскурсия по Михайловскому дворцу обязательно понравится всем её участникам, вне зависимости от их возраста и местожительства. Наши профессиональные гиды покажут самые известные экспонаты, подробно расскажут о них, а также ответят на все ваши вопросы. Добро пожаловать в один из самых известных музеев России!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в Русский музей. Вам необходимо приобрести билеты заранее на выбранное время себе и гиду
Начало и место завершения
🚩 Площадь Искусств
Прогулка по Русскому музею с гидом
Прогулка по Русскому музею с гидом
Прогулка по Русскому музею с гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим Д.
Максим Д.
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