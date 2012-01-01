Экскурсия по Михайловскому дворцу обязательно понравится всем её участникам, вне зависимости от их возраста и местожительства. Наши профессиональные гиды покажут самые известные экспонаты, подробно расскажут о них, а также ответят на все ваши вопросы. Добро пожаловать в один из самых известных музеев России!