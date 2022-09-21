Прогулка по секретным арт-дворам

Увидеть яркий Петербург и побродить по несуществующей улице

Устали от классических туристических маршрутов? Хотите узнать город с другой стороны и увидеть его неформальные достопримечательности? А давайте сходим к Колизею, научимся разбираться в техниках стрит-арта и поищем итальянцев на Итальянской улице. Приглашаем увидеть другой Петербург — он не серый и дождливый, а яркий, как фейерверк!
Прогулка по секретным арт-дворам
Прогулка по секретным арт-дворам
Прогулка по секретным арт-дворам
Прогулка по секретным арт-дворам
Прогулка по секретным арт-дворам
Прогулка по секретным арт-дворам
Прогулка по секретным арт-дворам
Прогулка по секретным арт-дворам
Прогулка по секретным арт-дворам
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Описание

Что вас ожидает

Повод для удивления

Красочный, необычный — именно таким Петербург увидят гости нашей прогулки по арт-дворам, которая проходит в формате дружеской беседы. Мы пройдем по центру города и поговорим о том, как в целом сложилось питерское уличное искусство. Вы увидите своими глазами Колизей, побываете в Мозаичном дворике, прогуляетесь по несуществующей на картах улице Джона Леннона и посетите еще ряд скрытых от глаз обычного туриста достопримечательностей.

Уличное искусство

Во время экскурсии вам предстоит окунуться в атмосферу творческого праздника, который подарили городу художники и местные жители. А в конце мы вручим вам список неформальных мест для самостоятельного знакомства с городом — чтобы он успел еще раз вас удивить.
На прогулке вы:

  • Научитесь разбираться в техниках стрит-арта.
  • Поймете, что нужно сделать, чтобы нарисовать на петербургской стене граффити.
  • Увидите, где находится самый маленький памятник и самый крошечный дом.
  • Угадаете, есть ли итальянцы на Итальянской улице, и многое другое.

Организационные детали

  • Самое главное, что мы рекомендуем иметь при себе — это удобную обувь, так как экскурсия продолжительная, пешеходная
  • По пути будут технические остановки
  • Доплата за каждого следующего участника экскурсии — 800 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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