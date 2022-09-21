Устали от классических туристических маршрутов? Хотите узнать город с другой стороны и увидеть его неформальные достопримечательности? А давайте сходим к Колизею, научимся разбираться в техниках стрит-арта и поищем итальянцев на Итальянской улице. Приглашаем увидеть другой Петербург — он не серый и дождливый, а яркий, как фейерверк!

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Описание

Что вас ожидает

Повод для удивления

Красочный, необычный — именно таким Петербург увидят гости нашей прогулки по арт-дворам, которая проходит в формате дружеской беседы. Мы пройдем по центру города и поговорим о том, как в целом сложилось питерское уличное искусство. Вы увидите своими глазами Колизей, побываете в Мозаичном дворике, прогуляетесь по несуществующей на картах улице Джона Леннона и посетите еще ряд скрытых от глаз обычного туриста достопримечательностей.

Уличное искусство

Во время экскурсии вам предстоит окунуться в атмосферу творческого праздника, который подарили городу художники и местные жители. А в конце мы вручим вам список неформальных мест для самостоятельного знакомства с городом — чтобы он успел еще раз вас удивить.

На прогулке вы:

Научитесь разбираться в техниках стрит-арта.

Поймете, что нужно сделать, чтобы нарисовать на петербургской стене граффити.

Увидите, где находится самый маленький памятник и самый крошечный дом.

Угадаете, есть ли итальянцы на Итальянской улице, и многое другое.

Организационные детали