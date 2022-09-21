Красочный, необычный — именно таким Петербург увидят гости нашей прогулки по арт-дворам, которая проходит в формате дружеской беседы. Мы пройдем по центру города и поговорим о том, как в целом сложилось питерское уличное искусство. Вы увидите своими глазами Колизей, побываете в Мозаичном дворике, прогуляетесь по несуществующей на картах улице Джона Леннона и посетите еще ряд скрытых от глаз обычного туриста достопримечательностей.
Во время экскурсии вам предстоит окунуться в атмосферу творческого праздника, который подарили городу художники и местные жители. А в конце мы вручим вам список неформальных мест для самостоятельного знакомства с городом — чтобы он успел еще раз вас удивить.
На прогулке вы: