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Прогулка по «секретным» барам Петербурга

Олег Ф.
Олег Ф. – Гид из Санкт-Петербурга
Ещё не слышали о барах 🍹 формата speakeasy («говори тише»)? Неудивительно.

Ведь их названия не встретишь в путеводителях.

Адреса держатся в строгом секрете.

Вход — через чёрный ход, подвал и даже туалетную кабинку! За прогулку 👣 посетим, как минимум, четыре бара.

Максимум? Пока не скажете «Стоп!».

Экскурсия ⛳ — для вас, если вы настроены испить кучу потрясающих коктейлей, ощутить во рту феерию ярких вкусов.

Также вас ждёт общение с владельцами и барменами, история 📖 кабаков Петербурга 18 – 20 веков.
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  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 3 600 ₽ за человека

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Прогулка по «секретным» барам Петербурга
Прогулка по «секретным» барам Петербурга

Что вы увидите

  • Коктейльные бары
  • которые себя не афишируют. Минимум четыре
  • максимум... пока вы не скажете стоп.

На протяжении экскурсии:

  • побываете в барах 🍹 формата "speakeasy" (говори тише), заведения "только для своих", заведения, которые себя не афишируют, но при этом являются эталоном барной индустрии;
  • попробуете коктейли, которые не повторяются в других барах
  • откроете для себя новые вкусы и напитки;
  • узнаете историю 📖 увеселительных заведений Петербурга 18-20 веков;
  • узнаете историю возникновения коктейльного мира на планете;
  • познакомитесь с барменами и владельцами заведений;
  • услышите истории из жизни знаменитых людей и их напитков;
  • Экскурсия предназначается для лиц старше 18 лет.
Что входит
  • услуги гида
  • угощение в каждом баре (опционально и зависит от каждого конкретного бара)
  • помощь в организации досуга на следующие дни
Что не входит
  • счета в заведениях (ср. чек 900-1100 на чел. в каждом заведении. )
  • трансфер между барами
Начало
🚩 Шведский пер.
Место завершения
🏁 Санкт-Петербург
Прогулка по «секретным» барам Петербурга
Прогулка по «секретным» барам Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег Ф.
Олег Ф.
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Олег Ф. проводит ещё 2 экскурсии

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