Что вы увидите
- Коктейльные бары
- которые себя не афишируют. Минимум четыре
- максимум... пока вы не скажете стоп.
На протяжении экскурсии:
- побываете в барах 🍹 формата "speakeasy" (говори тише), заведения "только для своих", заведения, которые себя не афишируют, но при этом являются эталоном барной индустрии;
- попробуете коктейли, которые не повторяются в других барах
- откроете для себя новые вкусы и напитки;
- узнаете историю 📖 увеселительных заведений Петербурга 18-20 веков;
- узнаете историю возникновения коктейльного мира на планете;
- познакомитесь с барменами и владельцами заведений;
- услышите истории из жизни знаменитых людей и их напитков;
- Экскурсия предназначается для лиц старше 18 лет.
Что входит
- услуги гида
- угощение в каждом баре (опционально и зависит от каждого конкретного бара)
- помощь в организации досуга на следующие дни
Что не входит
- счета в заведениях (ср. чек 900-1100 на чел. в каждом заведении. )
- трансфер между барами
Место завершения
🏁 Санкт-Петербург
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег Ф.
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