Олег Ф. – Гид из Санкт-Петербурга

Ещё не слышали о барах 🍹 формата speakeasy («говори тише»)? Неудивительно.



Ведь их названия не встретишь в путеводителях.



Адреса держатся в строгом секрете.



Вход — через чёрный ход, подвал и даже туалетную кабинку! За прогулку 👣 посетим, как минимум, четыре бара.



Максимум? Пока не скажете «Стоп!».



Экскурсия ⛳ — для вас, если вы настроены испить кучу потрясающих коктейлей, ощутить во рту феерию ярких вкусов.



Также вас ждёт общение с владельцами и барменами, история 📖 кабаков Петербурга 18 – 20 веков.