В этом году появился новый маршрут метеора (из Петергофа в Кронштадт), что позволяет приятно путешествовать водным путем так, как нам хочется. И как любил Пётр Великий.
Вы отправляетесь из Петербурга в Петергоф на метеоре.
Я встречаю Вас в парке и провожу экскурсию по великолепному парку с фонтанами. Вы сможете оценить всю прелесть уникальной летней резиденции, построенной на берегу моря.
Потом мы можем вместе дойти до Кронштадта водным путем и продолжить экскурсию в городе морской славы. Мы полюбуемся фортами, посетим Зимнюю пристань, Летний сад, Петровский парк, Якорную площадь, Никольский морской собор.
Возвращение из Кронштадта в Петербург возможно на такси или метеоре.
Длительность: 4 часа.