Путь Петра (Петергоф и Кронштадт на метеоре)

Путь Петра

Путь Петра (Петергоф и Кронштадт на метеоре)
Путь Петра (Петергоф и Кронштадт на метеоре)
Путь Петра (Петергоф и Кронштадт на метеоре)
Путь Петра (Петергоф и Кронштадт на метеоре)
Путь Петра (Петергоф и Кронштадт на метеоре)
Путь Петра (Петергоф и Кронштадт на метеоре)

Что вы увидите 🤩

  • Нижний парк Петергофа с фонтанами
  • Кронштадт (Никольский собор, Якорную площадь, Зимнюю пристань, Петровский парк, Итальянский дворец, Петровский док, Летний сад).
В этом году появился новый маршрут метеора (из Петергофа в Кронштадт), что позволяет приятно путешествовать водным путем так, как нам хочется. И как любил Пётр Великий.
Вы отправляетесь из Петербурга в Петергоф на метеоре.
Я встречаю Вас в парке и провожу экскурсию по великолепному парку с фонтанами. Вы сможете оценить всю прелесть уникальной летней резиденции, построенной на берегу моря.
Потом мы можем вместе дойти до Кронштадта водным путем и продолжить экскурсию в городе морской славы. Мы полюбуемся фортами, посетим Зимнюю пристань, Летний сад, Петровский парк, Якорную площадь, Никольский морской собор.
Возвращение из Кронштадта в Петербург возможно на такси или метеоре.
Длительность: 4 часа.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартный билет
12 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по Нижнему парку и Кронштадту
Что не входит
  • Билеты на метеор
  • билеты в Нижний парк
Где начинаем и завершаем
Начало: причал Нижнего парка
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Наталия П.
Наталия П.
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