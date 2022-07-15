Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы просим вас прибыть на место старта заранее, так как начинаем с обучения, инструктажа и выдачи инвентаря — это доска, весло, лиш (страховочный поводок) и жилет. Затем дружной компанией отправимся на прогулку по извилистой реке Оредеж. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы все организуем.
Сплав подойдет и новичкам, и опытным сап-серферам, но всем важно быть бдительными, встречаются камни и «пороги».
Организационные детали
Фото и видео, а также перекус во время прогулки включены в стоимость.
Безопасность
Группу до 6 человек сопровождает 1 инструктор
Спасательные жилеты выдаются каждому из участников
Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности
Особенности маршрута
До места старта вам нужно добраться самостоятельно. От Балтийского вокзала до станции Сиверская (подходящая электричка на 8:45, прибывает в 9:58), оттуда пешком 15 минут до Сиверской ГЭС, где мы и встречаемся.
Маршрут не кольцевой, финиш будет в другом месте — оттуда можно доехать до электрички на автобусе или такси (автобусная остановка в 5 минутах ходьбы от финиша)
Все свои вещи берем на доски (мы выдаем непромокаемые мешки)
Что взять с собой
Удобную спортивную обувь или тапочки
Штаны/шорты, не стесняющие движений
Запасную одежду на случай, если промокнете
Майку и толстовку (по погоде)
Головной убор
Ограничения
К прогулке не допускаются участники моложе 10 лет, от 10 до 18 лет — только в сопровождении родителей
Также на прогулку мы не берем людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено)
Исходя из технических характеристик sup-борда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг
Поводы для корректировки маршрута/переноса прогулки
Изменения городскими властями порядка движения судов по рекам и каналам города
Проведение ремонтных работ на маршруте
Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, волны и т. д.)
Возникновение чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни/здоровью участников
Иные независящие от нас обстоятельства
За вами остается право на участие в прогулке в другой день или замену на другой маршрут.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от Сиверской ГЭС
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 27 экскурсий для 26 туристов
Привет! Мы молодая команда единомышленников, вот уже пару лет увлеченно занимаемся прогулками на sup-бордах. Начинали с личных прогулок с друзьями. Сейчас организовываем программы для всех желающих. Хотим заразить вас любовью к этому виду отдыха, показать город и пригород с новой стороны. Ждем встречи с вами!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
С
Сергей
15 июля 2022
Прогулка очень понравилась. Все отлично, и природа, и погода, и маршрут. Особое спасибо организаторам прогулки - Руслану, Олегу и Марии. С их помощью получился отличный фото-репортаж на фоне красивейших мест реки Оредеж. В результате - прекрасный подарок моей дочери в день ее рождения! САП-борд это вещь! Буду рекомендовать всем знакомым!
И
Инна
4 июля 2022
Мы провели прекрасное утро в компании сапов,Руслана и Марии! Погода,природа и маршрут был идеальны,бутерброды свежи и чай очень вовремя))Спасибо большое! Собираемся с вами ещё на закат в Лахту!!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга