SUP-прогулка по живописной реке Оредеж

Сплавиться по захватывающему маршруту в окрестностях Петербурга

5
2 отзыва
Яркая доска, весло, дружная компания и отличные виды в придачу! Приглашаем вас на сап-сплав по реке Оредеж со скалистыми песчаными берегами из девонских песков, с чистой прозрачной водой и лесными пейзажами.

Вы освоите сап-серфинг (не переживайте, получается у каждого), преодолеете «пороги», получите заряд позитива и классные фото.
SUP-прогулка по живописной реке Оредеж
SUP-прогулка по живописной реке Оредеж
SUP-прогулка по живописной реке Оредеж
SUP-прогулка по живописной реке Оредеж
SUP-прогулка по живописной реке Оредеж
SUP-прогулка по живописной реке Оредеж
SUP-прогулка по живописной реке Оредеж
SUP-прогулка по живописной реке Оредеж
SUP-прогулка по живописной реке Оредеж
SUP-прогулка по живописной реке Оредеж
SUP-прогулка по живописной реке Оредеж
Ближайшие даты:
30
июл
31
июл
5
авг
7
авг
12
авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы просим вас прибыть на место старта заранее, так как начинаем с обучения, инструктажа и выдачи инвентаря — это доска, весло, лиш (страховочный поводок) и жилет. Затем дружной компанией отправимся на прогулку по извилистой реке Оредеж. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы все организуем.

Сплав подойдет и новичкам, и опытным сап-серферам, но всем важно быть бдительными, встречаются камни и «пороги».

Организационные детали

Фото и видео, а также перекус во время прогулки включены в стоимость.

Безопасность

  • Группу до 6 человек сопровождает 1 инструктор
  • Спасательные жилеты выдаются каждому из участников
  • Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности

Особенности маршрута

  • До места старта вам нужно добраться самостоятельно. От Балтийского вокзала до станции Сиверская (подходящая электричка на 8:45, прибывает в 9:58), оттуда пешком 15 минут до Сиверской ГЭС, где мы и встречаемся.
  • Маршрут не кольцевой, финиш будет в другом месте — оттуда можно доехать до электрички на автобусе или такси (автобусная остановка в 5 минутах ходьбы от финиша)
  • Все свои вещи берем на доски (мы выдаем непромокаемые мешки)

Что взять с собой

  • Удобную спортивную обувь или тапочки
  • Штаны/шорты, не стесняющие движений
  • Запасную одежду на случай, если промокнете
  • Майку и толстовку (по погоде)
  • Головной убор

Ограничения

  • К прогулке не допускаются участники моложе 10 лет, от 10 до 18 лет — только в сопровождении родителей
  • Также на прогулку мы не берем людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено)
  • Исходя из технических характеристик sup-борда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг

Поводы для корректировки маршрута/переноса прогулки

  • Изменения городскими властями порядка движения судов по рекам и каналам города
  • Проведение ремонтных работ на маршруте
  • Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, волны и т. д.)
  • Возникновение чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни/здоровью участников
  • Иные независящие от нас обстоятельства

За вами остается право на участие в прогулке в другой день или замену на другой маршрут.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от Сиверской ГЭС
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
15 июля 2022
Прогулка очень понравилась. Все отлично, и природа, и погода, и маршрут. Особое спасибо организаторам прогулки - Руслану, Олегу и Марии. С их помощью получился отличный фото-репортаж на фоне красивейших мест реки Оредеж. В результате - прекрасный подарок моей дочери в день ее рождения! САП-борд это вещь! Буду рекомендовать всем знакомым!
И
4 июля 2022
Мы провели прекрасное утро в компании сапов,Руслана и Марии! Погода,природа и маршрут был идеальны,бутерброды свежи и чай очень вовремя))Спасибо большое! Собираемся с вами ещё на закат в Лахту!!
Мы провели прекрасное утро в компании сапов,Руслана и Марии! Погода,природа и маршрут был идеальны,бутерброды свежи и

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