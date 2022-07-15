Яркая доска, весло, дружная компания и отличные виды в придачу! Приглашаем вас на сап-сплав по реке Оредеж со скалистыми песчаными берегами из девонских песков, с чистой прозрачной водой и лесными пейзажами. Вы освоите сап-серфинг (не переживайте, получается у каждого), преодолеете «пороги», получите заряд позитива и классные фото.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы просим вас прибыть на место старта заранее, так как начинаем с обучения, инструктажа и выдачи инвентаря — это доска, весло, лиш (страховочный поводок) и жилет. Затем дружной компанией отправимся на прогулку по извилистой реке Оредеж. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы все организуем.

Сплав подойдет и новичкам, и опытным сап-серферам, но всем важно быть бдительными, встречаются камни и «пороги».

Организационные детали

Фото и видео, а также перекус во время прогулки включены в стоимость.

Безопасность

Группу до 6 человек сопровождает 1 инструктор

Спасательные жилеты выдаются каждому из участников

Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности

Особенности маршрута

До места старта вам нужно добраться самостоятельно. От Балтийского вокзала до станции Сиверская (подходящая электричка на 8:45, прибывает в 9:58), оттуда пешком 15 минут до Сиверской ГЭС, где мы и встречаемся.

Маршрут не кольцевой, финиш будет в другом месте — оттуда можно доехать до электрички на автобусе или такси (автобусная остановка в 5 минутах ходьбы от финиша)

Все свои вещи берем на доски (мы выдаем непромокаемые мешки)

Что взять с собой

Удобную спортивную обувь или тапочки

Штаны/шорты, не стесняющие движений

Запасную одежду на случай, если промокнете

Майку и толстовку (по погоде)

Головной убор

Ограничения

К прогулке не допускаются участники моложе 10 лет, от 10 до 18 лет — только в сопровождении родителей

Также на прогулку мы не берем людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено)

Исходя из технических характеристик sup-борда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг

Поводы для корректировки маршрута/переноса прогулки

Изменения городскими властями порядка движения судов по рекам и каналам города

Проведение ремонтных работ на маршруте

Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, волны и т. д.)

Возникновение чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни/здоровью участников

Иные независящие от нас обстоятельства

За вами остается право на участие в прогулке в другой день или замену на другой маршрут.