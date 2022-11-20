Это игровая экскурсия-сказка, где каждый участник станет героем сюжета, основанного на реальных петербургских событиях. Вместе с Рыбой Корюшкой ребятам предстоит найти четвероногих, крылатых, хвостатых и зубастых горожан на улицах города. И конечно, выполняя задания, узнать много интересного об истории Петербурга-Ленинграда!

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Описание

Что вас ожидает

По следам зверей Петра I

А вы знали, что когда-то сам император Петр Великий собрал в городе команду животных? Вооружившись подсказками, мы пройдем по их следам! Побываем на Невском проспекте и Аничковом мосту, у Михайловского замка и Елисеевского магазина, заглянем в мозаичный дворик и пройдем вдоль реки Фонтанки. По пути встретимся с именитой собакой Лизеттой, котом Василием и другими пушистыми. А компанию детям составит Рыба Корюшка, которая поможет отыскать всех спрятавшихся зверей.

«Мохнатые» и «хвостатые» истории Петербурга

Есть ли в Петербурге носороги и кентавры? Где живут старейшие городские коты и как с ними подружиться? И где в Петербурге найти целую армию Чижиков-пыжиков? Мы ответим на эти вопросы и вообще поговорим обо всём на свете! О слонах петербургского цирка, о бегемотихе Красавице, пережившей блокаду, и даже о существах, которых вовсе не встретишь в природе — грифонах и сфинксах.

В конце прогулки заглянем в настоящее Кошачье кафе в шаге от Невского проспекта! Выпьем чаю с печеньем и познакомимся с местными пушистыми обитателями: при желании вы сможете остаться здесь подольше после экскурсии.

Организационные детали