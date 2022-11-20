Прогулка с Рыбой Корюшкой: детская экскурсия-игра

Пройти по следам зверей в Петербурге, отыскать мозаичный двор, кошачье кафе и даже кентавров

Это игровая экскурсия-сказка, где каждый участник станет героем сюжета, основанного на реальных петербургских событиях.

Вместе с Рыбой Корюшкой ребятам предстоит найти четвероногих, крылатых, хвостатых и зубастых горожан на улицах города. И конечно, выполняя задания, узнать много интересного об истории Петербурга-Ленинграда!
Прогулка с Рыбой Корюшкой: детская экскурсия-игра
Прогулка с Рыбой Корюшкой: детская экскурсия-игра
Прогулка с Рыбой Корюшкой: детская экскурсия-игра
Прогулка с Рыбой Корюшкой: детская экскурсия-игра
Прогулка с Рыбой Корюшкой: детская экскурсия-игра
Прогулка с Рыбой Корюшкой: детская экскурсия-игра
Прогулка с Рыбой Корюшкой: детская экскурсия-игра
Прогулка с Рыбой Корюшкой: детская экскурсия-игра
Прогулка с Рыбой Корюшкой: детская экскурсия-игра
Прогулка с Рыбой Корюшкой: детская экскурсия-игра
Ближайшие даты:
20
ноя
26
ноя
3
дек
10
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По следам зверей Петра I

А вы знали, что когда-то сам император Петр Великий собрал в городе команду животных? Вооружившись подсказками, мы пройдем по их следам! Побываем на Невском проспекте и Аничковом мосту, у Михайловского замка и Елисеевского магазина, заглянем в мозаичный дворик и пройдем вдоль реки Фонтанки. По пути встретимся с именитой собакой Лизеттой, котом Василием и другими пушистыми. А компанию детям составит Рыба Корюшка, которая поможет отыскать всех спрятавшихся зверей.

«Мохнатые» и «хвостатые» истории Петербурга

Есть ли в Петербурге носороги и кентавры? Где живут старейшие городские коты и как с ними подружиться? И где в Петербурге найти целую армию Чижиков-пыжиков? Мы ответим на эти вопросы и вообще поговорим обо всём на свете! О слонах петербургского цирка, о бегемотихе Красавице, пережившей блокаду, и даже о существах, которых вовсе не встретишь в природе — грифонах и сфинксах.

В конце прогулки заглянем в настоящее Кошачье кафе в шаге от Невского проспекта! Выпьем чаю с печеньем и познакомимся с местными пушистыми обитателями: при желании вы сможете остаться здесь подольше после экскурсии.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на детей от 6 до 10 лет
  • Это семейная экскурсия. Все задания выполняются детьми совместно с родителями или же всей большой группой.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Первые 10 минут в котокафе входят в стоимость билета. Если вы захотите остаться здесь подольше, то сможете самостоятельно доплатить разницу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьниковНевский проспект🗽Популярные места👩‍👧‍👦Для детейНовые🍤Гастрономические

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.7
22 отзыва
Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
Большая часть экскурсий по Петербургу связана с императорскими дворцами. Я же хочу для вас открыть другой Петербург
Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
1 390 за 1 человека
Дворы-колодцы, парадные и тихие улочки Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
5 отзывов
Дворы-колодцы, парадные и тихие улочки Петербурга
Мы совершим прогулку по тихим и уютным улочкам Петербурга
СТ.М. Владимирская, у памятника Ф.М. Достоевскому
4 770 за всё до 3 чел.
Квест-экскурсия «Петроградская. Отражение Петербурга!»
2.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 10 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
Нет отзывов
Квест-экскурсия «Петроградская. Отражение Петербурга!»
Прогулка с элементами квест-игры по Петроградской стороне
Каменноостровский 26-28
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
2 500 за 1 человека
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
Совершите необычную прогулку по центру Петербурга и посмотрите
Кирпичный переулок, 1
890 за 1 человека
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
3.7
40 отзывов
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
Предлагаем вам отправиться на прогулку по историческому центру Петербурга
Невский просп. , 85
Сегодня
Завтра
23 ноя
24 ноя
1 500 за 1 человека
Тайны петербургской Коломны: авторская экскурсия по самому колоритному району старого Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии TakeAGuide
TakeAGuide
Нет отзывов
Тайны петербургской Коломны: авторская экскурсия по самому колоритному району старого Петербурга
Вам надоели скучные экскурсии и хочется посмотреть на Петербург другими глазами
У входа в Исаакиевский собор (Исаакиевская пл. , 4...
5 000 за всё до 15 чел.
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
5
151 отзыв
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Пройтись потайным маршрутом с проводником и увидеть Петербург без декора
на Моховой улице
Завтра
24 ноя
25 ноя
26 ноя
990891 за 1 человека
Примечательные дворы Петербурга
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Артем
Артем
4.8
131 отзыв
Примечательные дворы Петербурга
Пешее путешествие по самым интересным дворам города для взрослых и детей
в районе Аничкова моста
1 дек
2 дек
3 дек
4 дек
от 1 560 за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
3 часа
Индивидуальная
до 50 чел.
Организатор экскурсии Sputnik
Sputnik
5
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
Специально для тех, кому не подошла ни одна экскурсия по Санкт-Петербургу
от 10 900 за всё до 3 чел.
Необычные дворы и парадные Петербурга на индивидуальной экскурсии
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.8
18 отзывов
Необычные дворы и парадные Петербурга на индивидуальной экскурсии
Центр Петербурга буквально усыпан фасадами великолепных зданий
Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
от 6 500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Павловск в один день
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 30 чел.
Организатор экскурсии ЛенбаТур
ЛенбаТур
5
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Павловск в один день
Предлагаем вам заказать индивидуальную экскурсию по Санкт-Петербургу и Павловску «Два в Одном»
Ваш отель / удобный Вам адрес в пределах города
от 13 500 за всё до 30 чел.
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
5
61 отзыв
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой
Вы уже сотню раз прошли по Невскому проспекту и рассмотрели уже все классические достопримечательности
ул. Моховая д. 48
Завтра
24 ноя
25 ноя
26 ноя
990 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ