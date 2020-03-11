Что вас ожидает

Мистика визитных карточек Петербурга

В компании Смерти вы побываете в знаковых уголках Северной столицы, чтобы услышать главные городские легенды. Вы обойдёте район «Золотого треугольника» и откроете для себя «Треугольник смерти», взглянете на вертикаль Александрийского столпа и ансамбль Дворцовой площади. Узнаете историю Спаса на Крови, построенного на месте покушения на российского императора, и Михайловского замка — цитадели Павла I. А на «крылечке» Нового Эрмитажа увидите величественных атлантов. И то тут, то там вам будут встречаться персонажи историй, которые расскажет Смерть.

Неизведанная история города

Петербург тоже явится с новой стороны: вы погуляете по улице Миллионной, разгадав тайну её названия, услышите кровавые мифы Марсова поля и рассказ о «красных сапогах» Александра II. Смерть раскроет секреты старейшего Аптекарского переулка, тайны живших на нем алхимиков и загадки Михайловского замка. За время прогулки вы узнаете, как петербургская природа сама по себе располагает к появлению привидений, и сполна погрузитесь в атмосферу мистической Северной Венеции.