Прогулки по Неве на катере без капитана

Реки и каналы Петербурга уже давно стали символом города

4.8
15 отзывов
Реки и каналы Петербурга уже давно стали символом города.

Водная прогулка по Неве позволит вам увидеть известные достопримечательности Санкт-Петербурга с непривычного ракурса, а толпы туристов не помешают вам насладиться видами города.

На полтора часа вы сами станете капитаном и выберите наиболее комфортный маршрут, чтобы отправится навстречу с другой стороной города на Неве.
Прогулки по Неве на катере без капитана
Прогулки по Неве на катере без капитана
Прогулки по Неве на катере без капитана
Прогулки по Неве на катере без капитана
Прогулки по Неве на катере без капитана

Что вы увидите 🤩

  • 15 ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ:
  • Западная стрелка Елагинного острова
  • Восточная стрелка Елагинного острова
  • Елагин дворец
  • Каменноостровский дворец
  • Аврора
  • Нахимовское военно-морское училище
  • Троицкий мост
  • Петропавловская крепость
  • Артиллерийский музей
  • Стрелка Васильевского острова
  • Кунсткамера
  • Здание двенадцати коллегий
  • Меншиковский дворец
  • Дворцовый мост
  • Эрмитаж

Что вас ожидает:

    Арендуйте у нас катер и станьте его капитаном. Отправившись в невероятное путешествие по рекам Санкт-Петербурга, вы можете увидеть достопримечательности с необычного ракурса!
    Мы предлагаем гостям и жителям Петербурга несколько интересных маршрутов. За 1, 5 часа вы сможете зайти в акваторию Малой, Средней, Большой Невки и Невы. Таким образом, арендовав катер на 90 минут, вы совершите обзорную прогулку, где вы увидите такие достопримечательности как: ЦПКиО и его красивейший дворец, телевизионную башню, крейсер Аврора, Петропавловская крепость, Артиллерийский музей, Ростральные колонны, Биржа.
    Для нас очень важна безопасность наших клиентов и поэтому на всех участников прогулки мы предоставляем спасательные жилеты, а также у нас есть собственная служба спасения с дипломированными спасателями в штате. Перед началом прогулки вы пройдете детальный инструктаж о правилах поведения на воде. Для того чтобы прогулка прошла еще более информативно, вы можете воспользоваться аудиогидом. Аудиогид содержит информацию о 14 достопримечательностях, которые вы можете встретить на своем пути.
    Совершить незабываемую прогулку возможно на катере "Шустрый".
    Катер Шустрый — это небольшой катер с двумя мягкими диванами и брызгозащитным стеклом для комфортного путешествия компанией до 4 человек (общий вес пассажиров не более 300 кг). Наличие прав ГИМС не требуется.
    Залог 10 000 рублей.
    Денежный залог вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. После проката мы вернем вам деньги, а вы нам технику.
    К прогулке допускаются только трезвые граждане. Компания «На катере» рада всем желающим, но если вы немного расслабились и выпили, то приходите к нам в следующий раз. Брать с собой алкоголь на борт катера строго запрещено.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-4 человек
    катер Шустрый без прав ГИМС
    5 990 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Инструктаж 30 минут, не входит во время проката
    • Прогулка на катере 90 минут
    • Спасательные жилеты, рация, карта
    • Пледы на каждого пассажира
    • Служба спасения
    • Топливо
    Где начинаем и завершаем
    Начало: улица Академика Павлова 11 а
    Завершение: Санкт-Петербург, улица академика Павлова 11 а
    Важная информация
    • Залог 10 000 рублей.
    • Денежный залог вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. После проката мы вернем вам деньги, а вы нам технику.
    • На причал надо прибыть обязательно за 30 минут до начала катания для прохождения инструктажа.
    • К прогулке допускаются только трезвые граждане. Компания «На катере» рада всем желающим, но если вы немного расслабились и выпили, то приходите к нам в следующий раз. Брать с собой алкоголь на борт катера строго запрещено.
    • К управлению допускаются только лица старше 18 лет - обязательно возьмите с собой паспорт, дети допускаются пассажирами только если они старше 3 лет.
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно с 9:00 до 22:30
    Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    ежедневно с 9:00 до 22:30

    На К.
    На К.
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