Что вас ожидает:

Арендуйте у нас катер и станьте его капитаном. Отправившись в невероятное путешествие по рекам Санкт-Петербурга, вы можете увидеть достопримечательности с необычного ракурса!

Мы предлагаем гостям и жителям Петербурга несколько интересных маршрутов. За 1, 5 часа вы сможете зайти в акваторию Малой, Средней, Большой Невки и Невы. Таким образом, арендовав катер на 90 минут, вы совершите обзорную прогулку, где вы увидите такие достопримечательности как: ЦПКиО и его красивейший дворец, телевизионную башню, крейсер Аврора, Петропавловская крепость, Артиллерийский музей, Ростральные колонны, Биржа.

Для нас очень важна безопасность наших клиентов и поэтому на всех участников прогулки мы предоставляем спасательные жилеты, а также у нас есть собственная служба спасения с дипломированными спасателями в штате. Перед началом прогулки вы пройдете детальный инструктаж о правилах поведения на воде. Для того чтобы прогулка прошла еще более информативно, вы можете воспользоваться аудиогидом. Аудиогид содержит информацию о 14 достопримечательностях, которые вы можете встретить на своем пути.

Совершить незабываемую прогулку возможно на катере "Шустрый".

Катер Шустрый — это небольшой катер с двумя мягкими диванами и брызгозащитным стеклом для комфортного путешествия компанией до 4 человек (общий вес пассажиров не более 300 кг). Наличие прав ГИМС не требуется.

Залог 10 000 рублей.

Денежный залог вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. После проката мы вернем вам деньги, а вы нам технику.

К прогулке допускаются только трезвые граждане. Компания «На катере» рада всем желающим, но если вы немного расслабились и выпили, то приходите к нам в следующий раз. Брать с собой алкоголь на борт катера строго запрещено.