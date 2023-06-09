Производство кофе, лекция и дегустация

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Ответы на вопросы
Вы познакомитесь с процессом производства кофе, узнаете, как выглядят кофейные зёрна Бразилии, Эфиопии, Кении и других стран. Наглядно увидите процесс обжарки зерна. Проследите путь кофе от ягоды до чашки и попробуете кофе трёх сортов.
Производство кофе, лекция и дегустация
Производство кофе, лекция и дегустация
Производство кофе, лекция и дегустация
Производство кофе, лекция и дегустация
Производство кофе, лекция и дегустация
Производство кофе, лекция и дегустация
Производство кофе, лекция и дегустация
Ближайшие даты:
9
июн
16
июн
23
июн
30
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Экскурсия по цеху:

  • познакомитесь с процессом производства кофе.
  • узнаете, как выглядят кофейные зёрна Бразилии, Эфиопии, Кении и других стран.
  • наглядно увидите процесс обжарки зерна.

Дегустация и лекция:

  • лекция о кофе, путь кофе от ягоды до чашки.
  • дегустация трёх сортов кофе (в эспрессо или фильтр, на выбор).

Бонусы:

  • Дрип-кофе в подарок за отметку в Инстаграме и Яндекс картах,
  • возможность приобрести кофе по специальной приятной цене.
  • Продолжительность 1,5-2 часа.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по производству
  • Лекция о кофе
  • Дегустация трёх сортов кофе
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. ПЛ.А. Невского. Ул. Профессора Качалова 3 лит Т
Завершение: Ул. Профессора Качалова 3 лит Т
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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