Вы познакомитесь с процессом производства кофе, узнаете, как выглядят кофейные зёрна Бразилии, Эфиопии, Кении и других стран. Наглядно увидите процесс обжарки зерна. Проследите путь кофе от ягоды до чашки и попробуете кофе трёх сортов.
Ближайшие даты:
9
июн
июн
16
июн
июн
23
июн
июн
30
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Экскурсия по цеху:
- познакомитесь с процессом производства кофе.
- узнаете, как выглядят кофейные зёрна Бразилии, Эфиопии, Кении и других стран.
- наглядно увидите процесс обжарки зерна.
Дегустация и лекция:
- лекция о кофе, путь кофе от ягоды до чашки.
- дегустация трёх сортов кофе (в эспрессо или фильтр, на выбор).
Бонусы:
- Дрип-кофе в подарок за отметку в Инстаграме и Яндекс картах,
- возможность приобрести кофе по специальной приятной цене.
- Продолжительность 1,5-2 часа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по производству
- Лекция о кофе
- Дегустация трёх сортов кофе
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: м. ПЛ.А. Невского. Ул. Профессора Качалова 3 лит ТЗавершение: Ул. Профессора Качалова 3 лит Т
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании