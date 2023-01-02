Проект «Пропавшие в кинохронике» — 15 залов с воссозданными в натуральную величину зданиями, персонажами и техникой. Здесь нет витрин, ограждений и смотрителей: ребята погрузятся в каждую сцену. Все события мы увидим глазами советских кинооператоров, которые в годы Великой Отечественной войны были и участниками, и свидетелями событий.
Перед ребятами развернутся блокадные будни «Ленфильма», эпизоды боев и съемок культовых фильмов. Затронем несколько увлекательных и важных тем:
А еще мы окажемся внутри кинолент «Они сражались за Родину», «Маскарад» и «А зори здесь тихие». И разберемся, как переплетены судьбы студии «Ленфильм», блокадного Ленинграда и всего СССР.