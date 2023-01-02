Пропавшие в кинохронике: детская экскурсия по инсталляции «Ленфильма»

Посмотреть на события Великой Отечественной войны глазами кинооператоров и оказаться внутри фильмов

В павильоне студии «Ленфильм» мы посетим уникальную инсталляцию «Пропавшие в кинохронике»: это эмоциональный проект, который станет для детей мостиком между прошлым и настоящим.

Ребята окажутся плечом к плечу с фронтовыми операторами, побывают в блокадном Ленинграде, Европе и Заполярье. И увидят, как из маленьких личных историй складывается большая история страны.
Пропавшие в кинохронике: детская экскурсия по инсталляции «Ленфильма»
Пропавшие в кинохронике: детская экскурсия по инсталляции «Ленфильма»
Пропавшие в кинохронике: детская экскурсия по инсталляции «Ленфильма»
Пропавшие в кинохронике: детская экскурсия по инсталляции «Ленфильма»
Пропавшие в кинохронике: детская экскурсия по инсталляции «Ленфильма»
Пропавшие в кинохронике: детская экскурсия по инсталляции «Ленфильма»
Пропавшие в кинохронике: детская экскурсия по инсталляции «Ленфильма»
Пропавшие в кинохронике: детская экскурсия по инсталляции «Ленфильма»
Пропавшие в кинохронике: детская экскурсия по инсталляции «Ленфильма»
Пропавшие в кинохронике: детская экскурсия по инсталляции «Ленфильма»
Пропавшие в кинохронике: детская экскурсия по инсталляции «Ленфильма»
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Описание

Формат инсталляции

Проект «Пропавшие в кинохронике» — 15 залов с воссозданными в натуральную величину зданиями, персонажами и техникой. Здесь нет витрин, ограждений и смотрителей: ребята погрузятся в каждую сцену. Все события мы увидим глазами советских кинооператоров, которые в годы Великой Отечественной войны были и участниками, и свидетелями событий.

Что вас ожидает

Перед ребятами развернутся блокадные будни «Ленфильма», эпизоды боев и съемок культовых фильмов. Затронем несколько увлекательных и важных тем:

  • Поисковое дело: обсудим, кто такие поисковики и в чем был смысл их деятельности.
  • Блокада Ленинграда — о ней поговорим через истории фронтовых кинооператоров, а также фильмов, снятых на киностудии «Ленфильм» в годы войны.
  • История защиты Заполярья и олене-транспортных подразделений. Ребята узнают, как животные сыграли важную роль в обороне страны.
  • Хроники Сталинградской битвы, битвы за Кавказ, сражений в Европе — на примере судеб известных операторов.
  • Жизнь партизанских отрядов: ребята услышат об одной из немногих женщин-операторов, снимавших в годы ВОВ.
  • Съемка документальных фильмов: посмотрим на монтажный стол, кинопленку, бобины и монтажные листы.
  • Актеры-участники войны: возможно, дети даже видели фильмы с участием Никулина, Папанова, Пуговкина, Бондарчука и других кинодеятелей.

А еще мы окажемся внутри кинолент «Они сражались за Родину», «Маскарад» и «А зори здесь тихие». И разберемся, как переплетены судьбы студии «Ленфильм», блокадного Ленинграда и всего СССР.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Билеты на инсталляцию включены в стоимость экскурсии
  • Экскурсию также можно заказать для школьного класса за 5000 руб. (для 25-30 человек). В детской группе может быть 1-2 взрослых без доплат.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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