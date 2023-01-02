В павильоне студии «Ленфильм» мы посетим уникальную инсталляцию «Пропавшие в кинохронике»: это эмоциональный проект, который станет для детей мостиком между прошлым и настоящим. Ребята окажутся плечом к плечу с фронтовыми операторами, побывают в блокадном Ленинграде, Европе и Заполярье. И увидят, как из маленьких личных историй складывается большая история страны.

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Описание

Формат инсталляции

Проект «Пропавшие в кинохронике» — 15 залов с воссозданными в натуральную величину зданиями, персонажами и техникой. Здесь нет витрин, ограждений и смотрителей: ребята погрузятся в каждую сцену. Все события мы увидим глазами советских кинооператоров, которые в годы Великой Отечественной войны были и участниками, и свидетелями событий.

Что вас ожидает

Перед ребятами развернутся блокадные будни «Ленфильма», эпизоды боев и съемок культовых фильмов. Затронем несколько увлекательных и важных тем:

Поисковое дело: обсудим, кто такие поисковики и в чем был смысл их деятельности.

Блокада Ленинграда — о ней поговорим через истории фронтовых кинооператоров, а также фильмов, снятых на киностудии «Ленфильм» в годы войны.

История защиты Заполярья и олене-транспортных подразделений. Ребята узнают, как животные сыграли важную роль в обороне страны.

Хроники Сталинградской битвы, битвы за Кавказ, сражений в Европе — на примере судеб известных операторов.

Жизнь партизанских отрядов: ребята услышат об одной из немногих женщин-операторов, снимавших в годы ВОВ.

Съемка документальных фильмов: посмотрим на монтажный стол, кинопленку, бобины и монтажные листы.

Актеры-участники войны: возможно, дети даже видели фильмы с участием Никулина, Папанова, Пуговкина, Бондарчука и других кинодеятелей.

А еще мы окажемся внутри кинолент «Они сражались за Родину», «Маскарад» и «А зори здесь тихие». И разберемся, как переплетены судьбы студии «Ленфильм», блокадного Ленинграда и всего СССР.

Организационные детали