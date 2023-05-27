Мы отправимся в необычайное путешествие на теплоходе Монарх, на посадке Вас будет встречать саксофонист, после оправления мы посмотрим разведение Дворцового моста и салют в честь праздника Дня Города!
Ближайшие даты:
27
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы выйдем в акваторию Невы и встанем напротив Петропавловской крепости, чтобы иметь лучший вид на Пиротехническое шоу, которое начнется в 00:00 одновременно с разводом Дворцового моста
Фестиваль огня откроет выступление старейшей пиротехнической команды России «Пиротехнические дворы Петергофа». Затем в течение часа каждые 10 минут зрители увидят огненные спектакли команд-участниц фестиваля:
- Азербайджан – «Большой праздник»;
- Беларусь – «Империя Огня»;
- Киргизия – «Авантис групп»;
- Китай – «Liuyang Jingduan New Art Display CO., LTD»;
- Таджикистан – «Somon’s Firelights»;
- Турция – «Show Organizasyon».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на теплоходе
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Городской причал Медный ВсадникЗавершение: Там же
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Приобретая детский или льготный билет будьте готовы предъявить подтверждающие документы
- В пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании