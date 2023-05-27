Мы выйдем в акваторию Невы и встанем напротив Петропавловской крепости, чтобы иметь лучший вид на Пиротехническое шоу, которое начнется в 00:00 одновременно с разводом Дворцового моста

Фестиваль огня откроет выступление старейшей пиротехнической команды России «Пиротехнические дворы Петергофа». Затем в течение часа каждые 10 минут зрители увидят огненные спектакли команд-участниц фестиваля: