Просмотр разведения Дворцового моста и Салюта с теплохода МОНАРХ

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Мы отправимся в необычайное путешествие на теплоходе Монарх, на посадке Вас будет встречать саксофонист, после оправления мы посмотрим разведение Дворцового моста и салют в честь праздника Дня Города!
Просмотр разведения Дворцового моста и Салюта с теплохода МОНАРХ
Просмотр разведения Дворцового моста и Салюта с теплохода МОНАРХ
Просмотр разведения Дворцового моста и Салюта с теплохода МОНАРХ
Просмотр разведения Дворцового моста и Салюта с теплохода МОНАРХ
Просмотр разведения Дворцового моста и Салюта с теплохода МОНАРХ
Просмотр разведения Дворцового моста и Салюта с теплохода МОНАРХ
Просмотр разведения Дворцового моста и Салюта с теплохода МОНАРХ
Ближайшие даты:
27
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы выйдем в акваторию Невы и встанем напротив Петропавловской крепости, чтобы иметь лучший вид на Пиротехническое шоу, которое начнется в 00:00 одновременно с разводом Дворцового моста
Фестиваль огня откроет выступление старейшей пиротехнической команды России «Пиротехнические дворы Петергофа». Затем в течение часа каждые 10 минут зрители увидят огненные спектакли команд-участниц фестиваля:
  • Азербайджан – «Большой праздник»;
  • Беларусь – «Империя Огня»;
  • Киргизия – «Авантис групп»;
  • Китай – «Liuyang Jingduan New Art Display CO., LTD»;
  • Таджикистан – «Somon’s Firelights»;
  • Турция – «Show Organizasyon».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на теплоходе
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Городской причал Медный Всадник
Завершение: Там же
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Приобретая детский или льготный билет будьте готовы предъявить подтверждающие документы
  • В пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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