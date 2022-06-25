24 июня в 23:00

В ночь с 24 на 25 июня над акваторией Невы начнется традиционный мультимедийный спектакль в честь праздника"Алые Паруса".

Теплоход будет курсировать около Литейного моста. Шоу «Алые Паруса» проходит в акватории между Дворцовым и Троицким мостами. Схему можно посмотреть здесь.

В течение тридцати минут будут работать мощные лазерные установки, прогремят сотни залпов салюта. Все желающие смогут насладиться праздничным салютом с борта нашего комфортабельного теплохода.

Продолжительность прогулки - 2 часа 30 минут.

Время регистрации на рейс - с 21.00 - 22.00.

Отправление теплохода в 23:00

На борту будет работать бар. Все желающие смогут приобрести напитки и снеки.

Отправление от причала «Петроградская набережная».

Данное мероприятие НЕ включает в себя прогулку по рекам и каналам, только просмотр салюта. Корабль"Алые паруса" виден не будет. В ночь с 24 на 25 июня акватория большой Невы будет перекрыта, поэтому судна не имеют права приближаться вплотную к Дворцовому мосту.

Для посещения экскурсии не забудьте письмо-подтверждение о бронировании (распечатку или с экрана телефона).

Для того чтобы попасть на круиз обязательно прибыть на причал с 21:00 до 22:00 и зарегистрироваться!