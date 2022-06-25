Просмотр салюта на Алые паруса с теплохода на Неве

Мы приглашаем вас на наш теплоход, на котором вы сможете насладиться праздничной атмосферой и красочным салютом

4.2
20 отзывов
Мы приглашаем вас на наш теплоход, на котором вы сможете насладиться праздничной атмосферой и красочным салютом!
Просмотр салюта на Алые паруса с теплохода на Неве
Просмотр салюта на Алые паруса с теплохода на Неве
Просмотр салюта на Алые паруса с теплохода на Неве
Просмотр салюта на Алые паруса с теплохода на Неве
Просмотр салюта на Алые паруса с теплохода на Неве
Просмотр салюта на Алые паруса с теплохода на Неве
В ночь с 24 на 25 июня над акваторией Невы начнется традиционный мультимедийный спектакль в честь праздника"Алые Паруса".
Теплоход будет курсировать около Литейного моста. Шоу «Алые Паруса» проходит в акватории между Дворцовым и Троицким мостами. Схему можно посмотреть здесь.
В течение тридцати минут будут работать мощные лазерные установки, прогремят сотни залпов салюта. Все желающие смогут насладиться праздничным салютом с борта нашего комфортабельного теплохода.
Продолжительность прогулки - 2 часа 30 минут.
Время регистрации на рейс - с 21.00 - 22.00.

Отправление теплохода в 23:00

На борту будет работать бар. Все желающие смогут приобрести напитки и снеки.
Отправление от причала «Петроградская набережная».
Данное мероприятие НЕ включает в себя прогулку по рекам и каналам, только просмотр салюта. Корабль"Алые паруса" виден не будет. В ночь с 24 на 25 июня акватория большой Невы будет перекрыта, поэтому судна не имеют права приближаться вплотную к Дворцовому мосту.
Для посещения экскурсии не забудьте письмо-подтверждение о бронировании (распечатку или с экрана телефона).
Для того чтобы попасть на круиз обязательно прибыть на причал с 21:00 до 22:00 и зарегистрироваться!

24 июня в 23:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Просмотр салюта"Алые Паруса" с теплохода на Неве
Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки в баре
Место начала и завершения?
Петроградская набережная, 18
Когда и сколько длится?
Когда: 24 июня в 23:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Данное мероприятие НЕ включает в себя прогулку по рекам и каналам, только просмотр салюта. Корабль"Алые паруса" виден не будет. В ночь с 24 на 25 июня акватория большой Невы будет перекрыта, поэтому судна не имеют права приближаться вплотную к Дворцовому мосту.
  • Для посещения экскурсии не забудьте письмо-подтверждение о бронировании (распечатку или с экрана телефона).
  • Для того чтобы попасть на круиз обязательно прибыть на причал с 21:00 до 22:00 и зарегистрироваться!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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