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Псков – Изборск – Печоры. Легенды псковского края.

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Псков – Изборск – Печоры.

Легенды псковского края.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ☃️Зимняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 2 250 ₽ за человека

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Псков – Изборск – Печоры. Легенды псковского края.
Псков – Изборск – Печоры. Легенды псковского края.

Что вы увидите

  • Санкт-Петербург – Псков: обзорная экскурсия – Псковский кремль – Изборск – Псково-Печерский монастырь – Санкт-Петербург
Идеальный вариант для тех, кто желает за один день прикоснуться к истории 📖 псковских земель. Вы посетите самый главный историко-архитектурный ансамбль, псковские помпеи, главные оборонительные места и духовные сокровищницы. А бонусом поездки для вас будет посещение природной достопримечательности 🏛️ 12 источников исцеления, описанное в наших детских сказках про тридевять земель.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • ⬤ Трассовая экскурсия «По дороге на Псковскую землю»
  • ⬤ Сопровождение квалифицированным гидом на протяжении всей поездки
  • ⬤ Авторская тематическая трассовая экскурсия «По дороге на Псковскую земле»
  • ⬤ Посещение крепости Изборск
  • ⬤ Ознакомительная экскурсия по городу Псков
  • ⬤ Экскурсия по древнему Кремлю – главной достопримечательности Пскова
  • ⬤ Посещение Псково-Печорского монастыря и Свято-Успенского монастыря.
Что не входит
  • ⬤ Обед в кафе: от 350 руб. /чел.
  • ⬤ Входные билеты в крепость Изборск - 100 руб.
  • ⬤ Обратите внимание что, при посещении Псково-Печерского монастыря вносится пожертвование 150 руб.
Начало и место завершения
🚩 СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., м. Московская
Псков – Изборск – Печоры. Легенды псковского края.
Псков – Изборск – Печоры. Легенды псковского края.
Псков – Изборск – Печоры. Легенды псковского края.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
СканТур
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