Идеальный вариант для тех, кто желает за один день прикоснуться к истории 📖 псковских земель. Вы посетите самый главный историко-архитектурный ансамбль, псковские помпеи, главные оборонительные места и духовные сокровищницы. А бонусом поездки для вас будет посещение природной достопримечательности 🏛️ 12 источников исцеления, описанное в наших детских сказках про тридевять земель.

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