Санкт-Петербург – Псков: обзорная экскурсия – Псковский кремль – Изборск – Псково-Печерский монастырь – Санкт-Петербург
Идеальный вариант для тех, кто желает за один день прикоснуться к истории 📖 псковских земель. Вы посетите самый главный историко-архитектурный ансамбль, псковские помпеи, главные оборонительные места и духовные сокровищницы. А бонусом поездки для вас будет посещение природной достопримечательности 🏛️ 12 источников исцеления, описанное в наших детских сказках про тридевять земель.
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
⬤ Трассовая экскурсия «По дороге на Псковскую землю»
⬤ Сопровождение квалифицированным гидом на протяжении всей поездки
⬤ Авторская тематическая трассовая экскурсия «По дороге на Псковскую земле»
⬤ Посещение крепости Изборск
⬤ Ознакомительная экскурсия по городу Псков
⬤ Экскурсия по древнему Кремлю – главной достопримечательности Пскова
⬤ Посещение Псково-Печорского монастыря и Свято-Успенского монастыря.
Что не входит
⬤ Обед в кафе: от 350 руб. /чел.
⬤ Входные билеты в крепость Изборск - 100 руб.
⬤ Обратите внимание что, при посещении Псково-Печерского монастыря вносится пожертвование 150 руб.
Начало и место завершения
🚩 СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., м. Московская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.