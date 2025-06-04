Пугающая красота: Волковское лютеранское кладбище

Волковское лютеранское кладбище — это необычный парк памяти с готическими шрифтами, немецким языком, саркофагами и памятниками. А главное - что за каждым монументом стоит история, которую я расскажу неакадемичным стилем.
Пугающая красота: Волковское лютеранское кладбище
Пугающая красота: Волковское лютеранское кладбище
Пугающая красота: Волковское лютеранское кладбище

Описание экскурсии

Тайны старого Лютеранского кладбища

На фоне величественных обелисков, загадочных саркофагов и готических склепов, под сенью двухсотлетних деревьев, открывается удивительная история подданных Российской империи. Здесь, на старом кладбище, покоятся представители множества народов: немцы, шведы, шотландцы, голландцы, французы, поляки, англичане и итальянцы.

Разнообразие культур

Несмотря на название «лютеранское», это кладбище стало местом упокоения людей разных вероисповеданий, за исключением православных. Здесь можно увидеть могилы как католиков, так и иудеев, а также старообрядцев. Это место представляет собой уникальное сочетание культур и традиций, которые были привнесены с собой носителями различных народов.

Экскурсия по кладбищу

Если вам наскучили привычные форматы экскурсий по музеям, дворцам и улицам, приглашаю вас на необычную экскурсию по парку-кладбищу. Мы познакомимся с историей известных иностранцев — полководцев, флотоводцев, архитекторов, ювелиров, мастеров каретного дела и педагогов, которые стали частью истории Российской империи.

Уникальная стилистика

На нашем пути мы увидим необычную стилистику траурного мира, которая была привнесена с собой представителями других культур. Обелиски и стеллы, установленные в честь выдающихся деятелей культуры и политики, расскажут свои истории. Мы также найдем места, где фотографируются в поисках нуарной и готичной атмосферы.

История Петербурга

На экскурсии мы не только погрузимся в атмосферу кладбища, но и поговорим об истории Петербурга и Российской империи. Это уникальная возможность увидеть, как разные культуры пересекались и влияли друг на друга в этом замечательном городе.

Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя тайны старого Лютеранского кладбища и узнать больше о людях, которые оставили свой след в истории!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Набережная реки Волковки 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки» в мини-группе
Пешая
2 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки» в мини-группе
Узнать о судьбах писателей, несогласных с царским режимом, и побыть в атмосфере покоя и старины
Начало: На ул. Расстанная
Завтра в 15:00
6 июн в 12:30
2300 ₽ за человека
Кладбище оппозиционеров: индивидуальная прогулка по некрополю «Литераторские мостки»
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кладбище оппозиционеров: индивидуальная прогулка по некрополю «Литераторские мостки»
Узнать о судьбах писателей, несогласных с царским режимом, и побыть в атмосфере покоя и старины
Начало: У входа в некрополь «Литераторские мостки»
Завтра в 11:00
6 июн в 10:00
7700 ₽ за всё до 6 чел.
Смоленское кладбище: светский взгляд
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Смоленское кладбище: светский взгляд
Место, в котором будет чем полюбоваться и о чём задуматься
Начало: На Васильевском острове, у кладбища
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.