Предлагаем вам автобусную экскурсию ⛳ в знаменитый пригород Петербурга – город 🏙️ Пушкин (бывшее Царское село).

Город имеет богатую историю 📖. Изначально на этом месте находилась небольшая шведская усадьба Сарская мыза, которую Петр I подарил своей будущей жене Екатерине Алексеевне в 1710 году.

Только во время царствования Елизаветы Петровны поселение превратилось в настоящую императорскую резиденцию. Главным украшением резиденции стал Большой Екатерининский дворец. При Елизавете дворец перестраивался дважды и, наконец, приобрел свой настоящий вид под руководством знаменитого итальянского архитектора Ф. Б. Растрелли, создавшего в свое время в Петербурге множество подлинных шедевров в стиле русского барокко.

В программу экскурсии 🧭 входит:

Трассовая экскурсия по дороге

Прогулка и экскурсия по парку

Экскурсия по Екатерининскому дворцу (с посещением Янтарной комнаты)

Трансфер до Московского вокзала