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Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната.

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40 отзывов
Ленинград-Тур
Ленинград-Тур – Гид из Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия ⛳ в Пушкин с посещением Екатерининского парка, дворца и Янтарной комнаты.

Вы услышите и узнаете обо всех секретах, одного из старейших парков 🌳 Санкт-Петербурга, увидите легендарную Янтарную комнату.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🎫Онлайн билеты

  • 2 500 ₽ за человека

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Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната.
Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната.

Что вы увидите

  • Екатерининский парк (Пушкин)
  • Екатерининский дворец
  • Янтарная комната
Предлагаем вам автобусную экскурсию ⛳ в знаменитый пригород Петербурга – город 🏙️ Пушкин (бывшее Царское село).
Город имеет богатую историю 📖. Изначально на этом месте находилась небольшая шведская усадьба Сарская мыза, которую Петр I подарил своей будущей жене Екатерине Алексеевне в 1710 году.
Только во время царствования Елизаветы Петровны поселение превратилось в настоящую императорскую резиденцию. Главным украшением резиденции стал Большой Екатерининский дворец. При Елизавете дворец перестраивался дважды и, наконец, приобрел свой настоящий вид под руководством знаменитого итальянского архитектора Ф. Б. Растрелли, создавшего в свое время в Петербурге множество подлинных шедевров в стиле русского барокко.

В программу экскурсии 🧭 входит:

    Трассовая экскурсия по дороге
    Прогулка и экскурсия по парку
    Экскурсия по Екатерининскому дворцу (с посещением Янтарной комнаты)
    Трансфер до Московского вокзала
    Что входит
    • Трансфер
    • Трассовая экскурсия по дороге в Пушкин
    • Входные билеты в парк и дворец
    • Самостоятельное (без гида) Посещение Екатерининского парка, дворца и Янтарной комнаты
    Что не входит
    • Питание
    • Личные расходы
    • Сувенирная продукция
    • Услуги гида на территории Екатерининского парка и дворца
    Начало и место завершения
    🚩 Невский проспект, 87/2
    Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната.
    Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната.
    Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната.
    Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната.

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    • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
    • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Ленинград-Тур
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    40 отзывов оставили туристы

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