Императорские резиденции

В пригороде Санкт-Петербурга есть сказочные резиденции императоров и императриц государства Российского, которые нужно посетить, чтобы почувствовать себя, как в сказке.

Павловск — с его английским парком, хвойными зарослями и вездесущими белками.

Пушкин — чтобы прогуляться 👣 по французскому саду с вымощенными дорожками и зелеными оградами.

Наш гид расскажет вам обо всех тонкостях старейших парков 🌳 Санкт-Петербурга.