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Пушкин + Павловск (Екатерининский и Павловский парки)

3.9
20 отзывов
Ленинград-Тур
Ленинград-Тур – Гид из Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия ⛳ в императорские парки 🌳 — Екатерининский и Павловский.

Вы услышите и узнаете обо всех тонкостях старейших парков Санкт-Петербурга.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧘На выходные
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Пушкин + Павловск (Екатерининский и Павловский парки)
Пушкин + Павловск (Екатерининский и Павловский парки)

Что вы увидите

  • Екатерининский парк (Пушкин)
  • Павловский парк (Павловск)
Императорские резиденции
В пригороде Санкт-Петербурга есть сказочные резиденции императоров и императриц государства Российского, которые нужно посетить, чтобы почувствовать себя, как в сказке.
Павловск — с его английским парком, хвойными зарослями и вездесущими белками.
Пушкин — чтобы прогуляться 👣 по французскому саду с вымощенными дорожками и зелеными оградами.
Наш гид расскажет вам обо всех тонкостях старейших парков 🌳 Санкт-Петербурга.
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Входные билеты в парки
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
  • Сувенирная продукция
  • Посещение дворцов
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект, 87/2
Пушкин + Павловск (Екатерининский и Павловский парки)
Пушкин + Павловск (Екатерининский и Павловский парки)
Пушкин + Павловск (Екатерининский и Павловский парки)
Пушкин + Павловск (Екатерининский и Павловский парки)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ленинград-Тур
Ленинград-Тур
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20 отзывов оставили туристы

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