Что вы увидите
- Екатерининский парк (Пушкин)
- Павловский парк (Павловск)
Императорские резиденции
В пригороде Санкт-Петербурга есть сказочные резиденции императоров и императриц государства Российского, которые нужно посетить, чтобы почувствовать себя, как в сказке.
Павловск — с его английским парком, хвойными зарослями и вездесущими белками.
Пушкин — чтобы прогуляться 👣 по французскому саду с вымощенными дорожками и зелеными оградами.
Наш гид расскажет вам обо всех тонкостях старейших парков 🌳 Санкт-Петербурга.
Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты в парки
Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Сувенирная продукция
- Посещение дворцов
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект, 87/2
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ленинград-Тур
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