Святогорский Свято-Успенский монастырь с усыпальницей А. С. Пушкина
Усадьба Михайловское (родовое гнездо поэта)
Усадьба Тригорское
Усадьба Петровское
Дополнительно, по желанию:
Музей «Пушкинская деревня»
«Музей Мельница»
Экскурсионная пасека в Пушкинских горах
Пушкинские Горы ⛰️ – это уникальный историко-культурный заповедник с древними городищами, озерами, и дворянскими усадьбами. Эти места воспеты великим поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным и считаются его поэтической родиной. Площадь территории заповедника составляет около 9700 га. Живописные панорамы, чистый и свежий воздух, а также достопримечательности 🏛️, связанные с поэтом! В ходе экскурсии 🧭 мы посетим Святогорский Свято-Успенский монастырь с усыпальницей А. С. Пушкина, усадьбы Михайловское (родовое гнездо поэта), Тригорское (родовое имение Осиповых-Вульф – близких друзей поэта), Петровское (родовое имение Ганнибалов – предков А. С. Пушкина).
Дополнительно можно включить в программу:
Музей «Пушкинская деревня» - единственный в Псковской области музей 🖼 деревянного зодчества под открытым небом. Здесь посетители могут познакомиться с особенностями устройства жилища псковского крестьянина, бытом, местными ремеслами и промыслами. Необычные для сегодняшнего дня соломенные кровли несомненно привлекут внимание посетителя. На данный момент она восстановлена в том виде, в каком ее знал А. С. Пушкин: дом крестьянина, состоящий из избы по-черному и горницы, двор, амбар, поветь, конюшня, баня, гумно, овин. Малое количество дворов — явление, характерное для Псковской губернии, не прошедшее мимо поэтического ока поэта. Музей интересен для всех посетителей. Дети смогут прикоснуться к русской народной культуре и очутиться в волшебном мире пушкинских сказок! Учащиеся и студенты найдут в музее подробный предметный комментарий к целому ряду произведений поэта. Взрослые по-новому «прочтут» русскую историю 📖, увиденную сквозь призму пушкинской поэзии.
«Музей Мельница» - начал свое существование в 1986 году, когда прибалтийские реставраторы из города Резекне подарили Пушкинскому Заповеднику сруб настоящей водяной мельницы. В 2007 году «Музей-мельница в д. Бугрово» был открыт после реконструкции, став настоящей действующей мельницей, которую запускают по выходным дням (суббота и воскресенье). Мельники показывают внутреннее устройство мельницы и объясняют принцип работы старинных механизмов. В память о её посещении можно увезти с собою свежемолотую муку, упакованную в сувенирный пакет.
Экскурсионная пасека в Пушкинских горах. На территории объекта представлены экспонаты, демонстрирующие развитие пчеловодства от старины до современных технологий: различные виды бортей, ульев, ловушек для пчел, старинные средства защиты бортей от медведей, сапетки, медогонки, пчеловодческий инвентарь. В экскурсию ⛳ входит дегустация мёда разного вида и пчелопродукции.
Важно знать:
Экскурсия идеально подойдет для старшеклассников.
Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
Один взрослый сопровождающий (учитель) на группу 20-39 детей - бесплатно! Два взрослых сопровождающих на группу от 40 человек - бесплатно
Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.
С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
Что входит
транспортное обслуживание от школы до школы (школа в черте КАД)
обслуживание экскурсоводом по маршруту и в музее
входные билеты в музеи по программе
оформление документов в ГИБДД
1 ночлег на турбазе "Пушкиногорье" или "Загосье"
Что не входит
личные расходы
Музей «Пушкинская деревня» / «Музей Мельница» - школьник: 300 рублей / взрослый: 450 рублей
Экскурсионная пасека в Пушкинских горах - школьник: 100 рублей / взрослый: 150 рублей
Дополнительно понадобится заплатить за трансфер, если школа удалена от центра СПБ – 5400 руб., школа в Кудрово, Мурино, Рыбацкое - 7200 руб. Доплата не требуется для Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.