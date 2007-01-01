Пушкинские Горы ⛰️ – это уникальный историко-культурный заповедник с древними городищами, озерами, и дворянскими усадьбами. Эти места воспеты великим поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным и считаются его поэтической родиной. Площадь территории заповедника составляет около 9700 га. Живописные панорамы, чистый и свежий воздух, а также достопримечательности 🏛️, связанные с поэтом! В ходе экскурсии 🧭 мы посетим Святогорский Свято-Успенский монастырь с усыпальницей А. С. Пушкина, усадьбы Михайловское (родовое гнездо поэта), Тригорское (родовое имение Осиповых-Вульф – близких друзей поэта), Петровское (родовое имение Ганнибалов – предков А. С. Пушкина).

Дополнительно можно включить в программу:

Музей «Пушкинская деревня» - единственный в Псковской области музей 🖼 деревянного зодчества под открытым небом. Здесь посетители могут познакомиться с особенностями устройства жилища псковского крестьянина, бытом, местными ремеслами и промыслами. Необычные для сегодняшнего дня соломенные кровли несомненно привлекут внимание посетителя. На данный момент она восстановлена в том виде, в каком ее знал А. С. Пушкин: дом крестьянина, состоящий из избы по-черному и горницы, двор, амбар, поветь, конюшня, баня, гумно, овин. Малое количество дворов — явление, характерное для Псковской губернии, не прошедшее мимо поэтического ока поэта. Музей интересен для всех посетителей. Дети смогут прикоснуться к русской народной культуре и очутиться в волшебном мире пушкинских сказок! Учащиеся и студенты найдут в музее подробный предметный комментарий к целому ряду произведений поэта. Взрослые по-новому «прочтут» русскую историю 📖, увиденную сквозь призму пушкинской поэзии.

«Музей Мельница» - начал свое существование в 1986 году, когда прибалтийские реставраторы из города Резекне подарили Пушкинскому Заповеднику сруб настоящей водяной мельницы. В 2007 году «Музей-мельница в д. Бугрово» был открыт после реконструкции, став настоящей действующей мельницей, которую запускают по выходным дням (суббота и воскресенье). Мельники показывают внутреннее устройство мельницы и объясняют принцип работы старинных механизмов. В память о её посещении можно увезти с собою свежемолотую муку, упакованную в сувенирный пакет.

Экскурсионная пасека в Пушкинских горах. На территории объекта представлены экспонаты, демонстрирующие развитие пчеловодства от старины до современных технологий: различные виды бортей, ульев, ловушек для пчел, старинные средства защиты бортей от медведей, сапетки, медогонки, пчеловодческий инвентарь. В экскурсию ⛳ входит дегустация мёда разного вида и пчелопродукции.

Важно знать: