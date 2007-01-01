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Пушкинские горы (2 дня). Экскурсия для школьных групп.

ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Пушкинские горы (2 дня).

Экскурсия для школьных групп.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Для 1-55 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Пушкинские горы (2 дня). Экскурсия для школьных групп.
Пушкинские горы (2 дня). Экскурсия для школьных групп.

Что вы увидите

  • Пушкинские Горы
  • Святогорский Свято-Успенский монастырь с усыпальницей А. С. Пушкина
  • Усадьба Михайловское (родовое гнездо поэта)
  • Усадьба Тригорское
  • Усадьба Петровское
  • Дополнительно, по желанию:
  • Музей «Пушкинская деревня»
  • «Музей Мельница»
  • Экскурсионная пасека в Пушкинских горах
Пушкинские Горы ⛰️ – это уникальный историко-культурный заповедник с древними городищами, озерами, и дворянскими усадьбами. Эти места воспеты великим поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным и считаются его поэтической родиной. Площадь территории заповедника составляет около 9700 га. Живописные панорамы, чистый и свежий воздух, а также достопримечательности 🏛️, связанные с поэтом! В ходе экскурсии 🧭 мы посетим Святогорский Свято-Успенский монастырь с усыпальницей А. С. Пушкина, усадьбы Михайловское (родовое гнездо поэта), Тригорское (родовое имение Осиповых-Вульф – близких друзей поэта), Петровское (родовое имение Ганнибалов – предков А. С. Пушкина).

Дополнительно можно включить в программу:

  • Музей «Пушкинская деревня» - единственный в Псковской области музей 🖼 деревянного зодчества под открытым небом. Здесь посетители могут познакомиться с особенностями устройства жилища псковского крестьянина, бытом, местными ремеслами и промыслами. Необычные для сегодняшнего дня соломенные кровли несомненно привлекут внимание посетителя. На данный момент она восстановлена в том виде, в каком ее знал А. С. Пушкин: дом крестьянина, состоящий из избы по-черному и горницы, двор, амбар, поветь, конюшня, баня, гумно, овин. Малое количество дворов — явление, характерное для Псковской губернии, не прошедшее мимо поэтического ока поэта. Музей интересен для всех посетителей. Дети смогут прикоснуться к русской народной культуре и очутиться в волшебном мире пушкинских сказок! Учащиеся и студенты найдут в музее подробный предметный комментарий к целому ряду произведений поэта. Взрослые по-новому «прочтут» русскую историю 📖, увиденную сквозь призму пушкинской поэзии.
  • «Музей Мельница» - начал свое существование в 1986 году, когда прибалтийские реставраторы из города Резекне подарили Пушкинскому Заповеднику сруб настоящей водяной мельницы. В 2007 году «Музей-мельница в д. Бугрово» был открыт после реконструкции, став настоящей действующей мельницей, которую запускают по выходным дням (суббота и воскресенье). Мельники показывают внутреннее устройство мельницы и объясняют принцип работы старинных механизмов. В память о её посещении можно увезти с собою свежемолотую муку, упакованную в сувенирный пакет.
  • Экскурсионная пасека в Пушкинских горах. На территории объекта представлены экспонаты, демонстрирующие развитие пчеловодства от старины до современных технологий: различные виды бортей, ульев, ловушек для пчел, старинные средства защиты бортей от медведей, сапетки, медогонки, пчеловодческий инвентарь. В экскурсию ⛳ входит дегустация мёда разного вида и пчелопродукции.

Важно знать:

  • Экскурсия идеально подойдет для старшеклассников.
  • Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
  • Один взрослый сопровождающий (учитель) на группу 20-39 детей - бесплатно! Два взрослых сопровождающих на группу от 40 человек - бесплатно
  • Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.
  • С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
Что входит
  • транспортное обслуживание от школы до школы (школа в черте КАД)
  • обслуживание экскурсоводом по маршруту и в музее
  • входные билеты в музеи по программе
  • оформление документов в ГИБДД
  • 1 ночлег на турбазе "Пушкиногорье" или "Загосье"
Что не входит
  • личные расходы
  • Музей «Пушкинская деревня» / «Музей Мельница» - школьник: 300 рублей / взрослый: 450 рублей
  • Экскурсионная пасека в Пушкинских горах - школьник: 100 рублей / взрослый: 150 рублей
  • Дополнительно понадобится заплатить за трансфер, если школа удалена от центра СПБ – 5400 руб., школа в Кудрово, Мурино, Рыбацкое - 7200 руб. Доплата не требуется для Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Пушкинские горы (2 дня). Экскурсия для школьных групп.
Пушкинские горы (2 дня). Экскурсия для школьных групп.
Пушкинские горы (2 дня). Экскурсия для школьных групп.
Пушкинские горы (2 дня). Экскурсия для школьных групп.
Пушкинские горы (2 дня). Экскурсия для школьных групп.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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