День 1Экскурсия по трассеПо пути к первой остановке Вы увидите храмы и церкви, которые славятся своей архитектурой и историей 📖 создания, а также проедете по местам боевых действий времен Второй Мировой войны. Прибытие в Пушкинские ГорыПушкинские Горы ⛰️ — центр заповедника, включающего в себя усадьбы Михайловское, Петровское, Тригорское и Святогорский монастырь. Экскурсия ⛳ по Пушкинскому музею-заповеднику «Михайловское». Посещение усадьбы «Петровское»Петровское, как и Михайловское, было подарено Абраму Петровичу Ганнибалу императрицей Елизаветой Петровной. Благоустраивал усадьбу его сын, Петр Абрамович Ганнибал. Он построил роскошный дом и разбил прекрасный парк 🌳, после чего 37 лет прожил в своем имении, не зная, чем себя занять. Он был единственным из детей «арапа Петра Великого», с кем был близко знаком и часто общался Пушкин. Очевидно, что взбалмошного Петра Абрамовича живо напоминает Кирилл Петрович Троекуров из пушкинской повести «Дубровский». В 1918 году дом сожгли. Лишь в 1969 г. решено было восстановить усадьбу, и еще через 8 лет открылся Дом-музей, посвященный жизни трех поколений Ганнибалов. Экскурсия в Святогорский монастырьСвятогорский монастырь, расположенный в поселке Пушкинские Горы. В годы ссылки Пушкин находился под надзором настоятеля монастыря игумена Ионы и регулярно посещал обитель. Он мог свободно пользоваться архивом и богатейшей монастырской библиотекой, что было совершенно необходимо для его работы над «Борисом Годуновым». Навещал он и семейный некрополь у стен Успенского собора. В апреле 1836 г. Пушкин привез сюда из столицы ⭐️ гроб с телом матери и выкупил на кладбище место для себя. Несколько месяцев спустя, 6 февраля 1837 г. здесь хоронили самого Пушкина, убитого на дуэли. С 1841 года на могиле поэта стоит памятник. На гранитном цоколе высечено: «Александр Сергеевич ПУШКИН. Родился в Москве 26 мая 1799 года. Скончался в С. Петербурге 29 января 1837 года». В 1992 г. Святогорский монастырь возвратили Псковской епархии, и в Успенском соборе возобновились регулярные богослужения. Размещение. УжинПосле всех экскурсий мы заселяемся в отель 🏨. Все наши отели только с удобствами (душ, туалет) в номерах. Свободное время. День 2Продолжение экскурсии 🧭 по Пушкинскому музею-заповедникуПосле завтрака Вас ждёт экскурсия по Пушкинскому музею-заповеднику «Михайловское». Михайловское — родовое гнездо Ганнибалов-Пушкиных. В 1742 г. эти земли были пожалованы Абраму Петровичу Ганнибалу, прадеду поэта. Пушкин бывал в Михайловском лишь летом 1817 и 1819 гг., но в августе 1824 г. он вернулся сюда уже в качестве ссыльного и оставался до сентября 1826 г. В 1899 г., к 100-летию со дня рождения поэта, имение было выкуплено в собственность государства, и в 1911 г. здесь открылся первый музей 🖼 Пушкина. Первый, но не последний… В феврале 1918 г. усадьба была сожжена дотла. В 1937 г. Дом-музей построили на том же месте, во второй раз открыли экспозицию, и снова неудачно. Началась Великая Отечественная, и вскоре Михайловское было захвачено гитлеровцами. Фашисты разграбили и сожгли Дом-музей, заминировали даже могилу Пушкина. На территории заповедника саперы обезвредили более 7000 мин! Восстановление шло неимоверно трудно, но 12 июня 1949 г. вновь, уже в третий раз открылся возрожденный Дом-музей поэта. Музей-усадьба «Тригорское»Музей-усадьба «Тригорское» имение близких друзей Пушкина. Хозяйкой дома была П. А. Осипова-Вульф, глава большого семейства. Ссыльный Пушкин подружился с её сыном Алексеем и двумя старшими дочерьми. Пушкиноведы уверены, что Тригорское — это дом Лариных в романе «Евгений Онегин», да и сами тригорские барышни считали себя прототипами героинь романа — Татьяны и Ольги. В 1918 г. имение было сожжено. Восстановить его удалось лишь в 1962 году благодаря чудом сохранившимся фотографиям и чертежам. Неизменной популярностью у посетителей пользуются поэтические уголки тригорского парка — «аллея Татьяны», «скамья Онегина» и «дуб уединенный». Важная информацияОтправление автобуса в рейс производится без задержки в указанное в смс-оповещении время. При опоздании к месту сбора группы, есть возможность догнать группу на такси 🚕, узнав у гида место возможной посадки в автобус. Обращаем Ваше внимание — в связи с дорожными работами в Карелии, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро 🚇