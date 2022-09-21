Путешествие на ретропоезде по метрополитену с посещением «Автово»

Экскурсия на ретросоставе Петербургского метрополитена

Экскурсия на ретросоставе Петербургского метрополитена – это единственный в городе маршрут, который позволит увидеть подземку изнутри и совершить необычную поездку по станциям.

Мы вспомним первые годы существования метро северной столицы, познакомимся с первым электродепо в нашем городе, поговорим о людях, непосредственно связавших свою жизнь с подземкой, изучим уникальный поезд. Это незабываемое путешествие во времени!
Путешествие на ретропоезде по метрополитену с посещением «Автово»
Путешествие на ретропоезде по метрополитену с посещением «Автово»
Путешествие на ретропоезде по метрополитену с посещением «Автово»
Путешествие на ретропоезде по метрополитену с посещением «Автово»
Путешествие на ретропоезде по метрополитену с посещением «Автово»
Путешествие на ретропоезде по метрополитену с посещением «Автово»
Путешествие на ретропоезде по метрополитену с посещением «Автово»
Ближайшие даты:
25
сен
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Описание

Восстановленный поезд из прошлого состоит из четырех вагонов: двух головных типа «Ема» и двух промежуточных типа «Е», выпускавшихся с 1963 по 1969 гг. Именно столько вагонов было в составе при открытии ленинградского метро. Как и раньше, памятный поезд выкрашен в зелено-синий цвет, на борту изображен герб Советского Союза.

Экскурсия по ретросоставу

Интерьеры вагонов тщательно отреставрированы, сохранено рельефное покрытие стен «линкруст» с характерным лимонным оттенком. Экскурсия по ретросоставу проходит с посещением каждого вагона. Экспозиция первого вагона называется «С чего все начиналось» и посвящена истории метрополитена. Экспозиция второго вагона рассказывает об особенных станциях петербургского метро и представляет историю подземки в схемах. В третьем вагоне можно познакомиться с историей подвижного состава, в четвертом организована выставка «Несвершившиеся проекты метро».
Понаблюдаете за перспективой, открывающейся перед поездом
Перед отправлением поезда на линию экскурсанты занимают места в первом вагоне, так как во время движения проход между вагонами запрещен. Ретросостав проследует из депо «Автово» на Линию 1, и без остановок мы доедем до станции «Площадь Ленина». Всех ждет приятный сюрприз – кабина машиниста отделена от пассажирского салона стеклянной дверью, что позволяет во время движения понаблюдать за перспективой, открывающейся перед поездом.
Маршрут: «Ленинский проспект» — депо «Автово» — проследуем без остановки «Автово», «Кировский завод», «Нарвская», «Балтийская», «Технологический институт-2», «Пушкинская», «Владимирская», «Площадь Восстания», «Чернышевская» — «Площадь Ленина».

Важно знать:

  • В экскурсии можно принять участие с детьми старше 7 лет (включительно).
  • Один ребёнок с одним взрослым участником экскурсии.
  • Во время поездки на ретросоставе экскурсию проводит действующий машинист — инструктор.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскурсия по депо «Автово»
  • Поездка на ретропоезде по метрополитену
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Ленинский проспект»
Завершение: Платформа станции метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Для участия в экскурсии необходимо в обозначенный администратором срок предоставить паспортные данные участников и данные свидетельств о рождении детей!
  • На эту экскурсию места бронируются только по предоплате!
  • С момента подачи списков в управление Метрополитена, предоплата перестаёт быть возвратной!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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