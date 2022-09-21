Восстановленный поезд из прошлого состоит из четырех вагонов: двух головных типа «Ема» и двух промежуточных типа «Е», выпускавшихся с 1963 по 1969 гг. Именно столько вагонов было в составе при открытии ленинградского метро. Как и раньше, памятный поезд выкрашен в зелено-синий цвет, на борту изображен герб Советского Союза.

Экскурсия по ретросоставу

Интерьеры вагонов тщательно отреставрированы, сохранено рельефное покрытие стен «линкруст» с характерным лимонным оттенком. Экскурсия по ретросоставу проходит с посещением каждого вагона. Экспозиция первого вагона называется «С чего все начиналось» и посвящена истории метрополитена. Экспозиция второго вагона рассказывает об особенных станциях петербургского метро и представляет историю подземки в схемах. В третьем вагоне можно познакомиться с историей подвижного состава, в четвертом организована выставка «Несвершившиеся проекты метро».

Понаблюдаете за перспективой, открывающейся перед поездом

Перед отправлением поезда на линию экскурсанты занимают места в первом вагоне, так как во время движения проход между вагонами запрещен. Ретросостав проследует из депо «Автово» на Линию 1, и без остановок мы доедем до станции «Площадь Ленина». Всех ждет приятный сюрприз – кабина машиниста отделена от пассажирского салона стеклянной дверью, что позволяет во время движения понаблюдать за перспективой, открывающейся перед поездом.

Маршрут: «Ленинский проспект» — депо «Автово» — проследуем без остановки «Автово», «Кировский завод», «Нарвская», «Балтийская», «Технологический институт-2», «Пушкинская», «Владимирская», «Площадь Восстания», «Чернышевская» — «Площадь Ленина».

Важно знать: