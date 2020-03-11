26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

По Эрмитажу на машине времени

Экскурсия начнется на Дворцовой площади, где я расскажу всё самое интересное из истории Зимнего дворца и зданий, которые его окружают. А затем, чтобы познакомить ребят с искусством разных эпох, мы пройдем по интереснейшим залам Эрмитажа, в каждом из которых дети узнают множество увлекательных фактов:

В Античных залах мы познакомимся с богами и богинями Древней Греции и Древнего Рима, рассмотрим античные скульптуры, поговорим о мифах и легендах.

мы познакомимся с богами и богинями Древней Греции и Древнего Рима, рассмотрим античные скульптуры, поговорим о мифах и легендах. Отправимся в Древний Египет с его загадочными богами, фараонами, мумиями и саркофагами. Ребята увидят своими глазами человека, жившего три тысячи лет назад!

с его загадочными богами, фараонами, мумиями и саркофагами. Ребята увидят своими глазами человека, жившего три тысячи лет назад! Встретимся с настоящими рыцарями , рассмотрим старинные доспехи, поговорим о рыцарском кодексе чести, турнирах и прекрасных дамах.

, рассмотрим старинные доспехи, поговорим о рыцарском кодексе чести, турнирах и прекрасных дамах. В залах искусства Фландрии познакомимся с Ее Величеством Живописью: научимся различать жанры живописи и попробуем услышать, что же говорит нам художник, обходясь без слов, используя лишь краски, кисти и полотно. А помогут нам в этом натюрморты Франса Снейдерса, портреты Антониса Ван Дейка, картины «Бобовый король» Якоба Йорданса и великое творение Рембрандта «Возвращение блудного сына».

Понять искусство через игру

Наша прогулка по залам Эрмитажа пройдет в игровой интерактивной форме: ребятам предстоит выполнить важную миссию, а в каждом зале их будут ждать интересные задания и подсказки. Прыгнуть на 2000 лет назад, собрать паззл, найти любимого питомца фараона, соединить греческих богов с их атрибутами, найти отличия между двумя рыцарями и разгадать шифры – каждое задание будет закреплением интересных фактов из рассказа гида!

Кому подходи эта экскурсия

Программа рассчитана на детей от 7 до 12 лет. В зависимости от возраста участников есть два варианта квеста: для детей 7-10 лет и 10-12 лет.