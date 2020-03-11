26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Путешествие по Эрмитажу для детей и родителей

Знакомим ребят с главными сокровищами музея в форме игрового квеста!

Наталья
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Наталья – ваш гид
Эрмитаж похож на большую шкатулку с сокровищами.

Каждый из трех миллионов его экспонатов может рассказать собственную, часто захватывающую историю про свое рождение, судьбу своего создателя и свою эпоху.

На интерактивной прогулке по одному из главных музеев Петербурга ребятам предстоит познакомиться с античными статуями и фламандской живописью, встретить египетских богов и отважных рыцарей.

И всё это – в игровой форме квеста, с загадками и веселыми заданиями!
2350 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Главные ворота Зимнего дворца
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У этой экскурсии26 отзывов
4.96
Путешествие по Эрмитажу для детей и родителей
Путешествие по Эрмитажу для детей и родителей

По Эрмитажу на машине времени
Экскурсия начнется на Дворцовой площади, где я расскажу всё самое интересное из истории Зимнего дворца и зданий, которые его окружают. А затем, чтобы познакомить ребят с искусством разных эпох, мы пройдем по интереснейшим залам Эрмитажа, в каждом из которых дети узнают множество увлекательных фактов:

  • В Античных залах мы познакомимся с богами и богинями Древней Греции и Древнего Рима, рассмотрим античные скульптуры, поговорим о мифах и легендах.
  • Отправимся в Древний Египет с его загадочными богами, фараонами, мумиями и саркофагами. Ребята увидят своими глазами человека, жившего три тысячи лет назад!
  • Встретимся с настоящими рыцарями, рассмотрим старинные доспехи, поговорим о рыцарском кодексе чести, турнирах и прекрасных дамах.
  • В залах искусства Фландрии познакомимся с Ее Величеством Живописью: научимся различать жанры живописи и попробуем услышать, что же говорит нам художник, обходясь без слов, используя лишь краски, кисти и полотно. А помогут нам в этом натюрморты Франса Снейдерса, портреты Антониса Ван Дейка, картины «Бобовый король» Якоба Йорданса и великое творение Рембрандта «Возвращение блудного сына».

Понять искусство через игру
Наша прогулка по залам Эрмитажа пройдет в игровой интерактивной форме: ребятам предстоит выполнить важную миссию, а в каждом зале их будут ждать интересные задания и подсказки. Прыгнуть на 2000 лет назад, собрать паззл, найти любимого питомца фараона, соединить греческих богов с их атрибутами, найти отличия между двумя рыцарями и разгадать шифры – каждое задание будет закреплением интересных фактов из рассказа гида!

Кому подходи эта экскурсия

Программа рассчитана на детей от 7 до 12 лет. В зависимости от возраста участников есть два варианта квеста: для детей 7-10 лет и 10-12 лет.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются билеты в Эрмитаж: 600 рублей – при заказе онлайн. Для детей и студентов вход бесплатный.

Путешествие по Эрмитажу для детей и родителей
Путешествие по Эрмитажу для детей и родителей
Путешествие по Эрмитажу для детей и родителей
Путешествие по Эрмитажу для детей и родителей
Путешествие по Эрмитажу для детей и родителей
Путешествие по Эрмитажу для детей и родителей
Путешествие по Эрмитажу для детей и родителей
Путешествие по Эрмитажу для детей и родителей
Путешествие по Эрмитажу для детей и родителей
Путешествие по Эрмитажу для детей и родителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Главные ворота Зимнего дворца.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья. По образованию я искусствовед. Принимала участие в ряде детских проектов. В настоящее время работаю в театре кукол. В ходе своей экскурсии мне бы хотелось познакомить ребят с Эрмитажем, пробудить в них интерес к искусству и попытаться показать, что поход в музей может быть увлекательным и интересным.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Огромное спасибо детскому гиду Натальи, дети в восторге!!! Очень классная экскурсия, детям интересно, увлекательно!!! Супер!!!!!
19 февраля 2020
Добрый день! Выбирала экскурсию специально направленную на детей. Наталья все два часа держала внимание детей,увлекала,направляла их мысли и непринужденно заставляла размышлять.В итоге квест был разгадан ). Детям и родителям все очень понравилось. Наталья,потрясающий экскурсовод. Советую ее всем.
11 января 2020
В целом, экскурсия понравилась, маршрут построен грамотно. Ребенку тоже понравилось. Однако, для детей важна быстрая смена "кадра", поэтому важно быстро перемещаться, не заостряя детально внимания на экспозициях, и, таким образом, возможно охватить больший объем. Игровой метод очень помог, дочке понравилось!
14 сентября 2019
Провели чудесный день с Натальей. Она рассказала много интересных фактов понятным для ребенка языком, а также приготовила увлекательный квест . А ещё мы получили подарки-презенты по окончанию квеста и экскурсии. Наталья с душой подаёт материал, она отличный мастер своего дела. Огромное спасибо)
20 июня 2019
Прекрасная экскурсия! Дочке почти 7 лет, в Эрмитаже была первый раз. Ей было очень интересно! Наталья замечательный экскурсовод!
4 июня 2019
Большое спасибо Наталье! Очень интересная и познавательная экскурсия! Наталья приятный человек и отличный рассказчик, время - 3,5 часа пролетело на одном дыхании. Она умеет увлечь ребёнка и главное мягко и тепло удерживает внимание. Рекомендую всем!!!
1 июня 2019
Ходили на экскурсию с детьми 5 и 8 лет. Детскую экскурсию брали первый раз. Не ошиблись, Наталья завоевала внимание детей, мягко расположила их к себе, фокусировала внимание на себе. Два часа экскурсии предварительно мне казались долгими, но материал так структурирован и подаётся легко и энергично, что дети не устали, не начали киснуть или скучать. Наталья очень приятный рассказчик, доброжелательная и весёлая. Экскурсия была интересна и детям и взрослым, родители могли спокойно походить по залу самостоятельно, не карауля деток. Мне очень понравился подход Натальи к построению экскурсии. Дети увидели экспонаты от египетской мумии до "Блудного сына". Мне неудобно было спросить кем Наталья работает, но её знания в области истории и искусства настолько глубоки, что в будущем обязательно буду просить её о других экскурсиях В Санкт-Петербурге. Экскурсией довольна, рекомендую экскурсовода!
21 апреля 2019
В восторге от Натальи! Так держать внимание непоседливого мальчика 7 лет, так рассказывать, что ребенок все запомнил ,проявлять подлинный артистизм и демонстрировать настоящую увлеченность своим делом-это встречается нечасто, говорю как человек, который имеет большой опыт индивидуальных экскурсий в частых путешествиях.
Время пролетело незаметно, между тем экскурсия была тщательно продумана и выстроена и охватила так много, что у ребенка сложилось очень яркое и достаточно полное впечатление о таком сложном музее. И самое главное-ему хочется на экскурсию в музей еще, появилось много вопросов, а это и означает, экскурсия удалась!
16 апреля 2019
дочка 9-ти лет получила незабываемое приключение по поиску кошек, а мы - родители - интересное общение.
3 апреля 2019
В начале апреля были на экскурсии в Эрмитаже с Натальей. Очень переживала, что наш непоседа 6 лет не выдержит и получаса. Но насколько я была удивлена, когда три часа пролетели незаметно даже для меня! Увлекательный квест, который организовала Наталья, рассуждения о живописи, интересные рассказы о разных эпохах - это всего лишь малая часть того, что в чем нам предстояло поучаствовать) Советую от всей души! Не пожалеете)
Ещё 16 отзывов

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