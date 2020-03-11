26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

По Эрмитажу на машине времени
Экскурсия начнется на Дворцовой площади, где я расскажу всё самое интересное из истории Зимнего дворца и зданий, которые его окружают. А затем, чтобы познакомить ребят с искусством разных эпох, мы пройдем по интереснейшим залам Эрмитажа, в каждом из которых дети узнают множество увлекательных фактов:
Понять искусство через игру
Наша прогулка по залам Эрмитажа пройдет в игровой интерактивной форме: ребятам предстоит выполнить важную миссию, а в каждом зале их будут ждать интересные задания и подсказки. Прыгнуть на 2000 лет назад, собрать паззл, найти любимого питомца фараона, соединить греческих богов с их атрибутами, найти отличия между двумя рыцарями и разгадать шифры – каждое задание будет закреплением интересных фактов из рассказа гида!
Программа рассчитана на детей от 7 до 12 лет. В зависимости от возраста участников есть два варианта квеста: для детей 7-10 лет и 10-12 лет.
Отдельно оплачиваются билеты в Эрмитаж: 600 рублей – при заказе онлайн. Для детей и студентов вход бесплатный.