Программа тура

Маршрут: Ладожские шхеры → Сортавала → Рускеала → Белые Мосты → Валаам

День 1

7:30 Отправление из Санкт-Петербурга, ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5.

8:00 Отправление от ст. м. Проспект Просвещения, ул. Энгельса, д. 141, автобусная остановка.

Трассовая экскурсия.

По пути мы сделаем небольшую остановку в поселке Саперное.

Здесь расположен храм Коневской иконы Божией Матери.

Живописный храмовый комплекс в стиле северного деревянного зодчества возведен относительно недавно, в начале 1990-х. Церковь Коневской иконы задумывалась как центр подворья Коневского монастыря, а сейчас храм относится к реабилитационному центру «Воскресение» для наркозависимых. Территория комплекса очень уютная и ухоженная, здесь есть пруд, беседки, фонтаны и сад камней. Главная святыня храма - Коневская икона, которая популярна у паломников. Многие съезжаются сюда попросить у иконы помощи в трудных жизненных ситуациях.

Осмотр крепости Корела в Приозерске на проезде.

Это укрепление было возведено в XIV – XVI вв. на территории средневекового города Корела – самого северо-западного форпоста на Руси. За свою долгую историю крепость не раз попадала под власть шведов, поэтому имеет второе название – Кексгольмская.

Прибытие в поселок Березово.

Водная прогулка по Ладожским шхерам.

Путешествие на катерах пройдет по живописному заливу Лехмалахти, шхерному району Ладоги, вокруг десятка необитаемых островов. Основная цель нашего путешествия – остров Кильпола, один из самых больших островов на Ладоге.

Высадка на остров. На этом острове, в глубине небольшой бухты возвышается гора Руллалахденвуори высотой 57 м над уровнем озера. Мы пройдем по тропинкам через живописный карельский лес и поднимемся на вершину горы, откуда открывается замечательная панорама на Ладогу и шхеры.

Те, кто не поедет на водную прогулку, смогут посетить музей живой истории «Стрелецкий острог» (оплачивается на месте самостоятельно). Музей представляет собой полноразмерную деревянную крепость XVI-XVII вв. и посвящен истории стрелецкого войска. В Стрелецком остроге нет предметов под стеклом: все можно потрогать своими руками, примерить исторические костюмы и вооружение.

Обед, по желанию.

Посещение Тохминских водопадов.

На Тохминских водопадах, они же водопады Ахвенкоски или Ахинкоски, снимались несколько эпизодов фильма «А зори здесь тихие», а именно купание зенитчицы Камельковой в озерке-разливе под небольшим водопадом, через который пытаются перейти немецкие диверсанты. Пусть водопады и не отличаются внушительными размерами, но на фоне окружающего ландшафта смотрятся очень красиво. Рыжий цвет уступов, удивляющий туристов, объясняется наличием солей железа.

Прогулка по экологической тропе, по желанию.

Водопады отлично просматриваются со смотровой площадки, но желающие могут прогуляться по экотропе – деревянным дорожкам и подвесным мостикам, на которых можно сделать отличные фотографии. Помимо природных красот вдоль маршрута расположены колоритные деревянные скульптуры, изображающие сказочных персонажей.

Те, кто не идет на экотропу, тем временем могут заглянуть в местную сувенирную лавку, закупиться необычными сувенирами — карельскими деревянными оберегами, вареньем из ягод или шишек.

Прибытие в горный парк Рускеала.

Природный парк «Рускеала» будто был создан для спокойного отдыха и прогулок вдоль отвесных каменных спусков, хотя появился как следствие выработки ценного камня. Здешним мрамором украшены Исаакиевский и Казанский соборы, Эрмитаж и Михайловский замок.

Свободное время на территории парка.

В парке будем находиться около трех часов. Этого времени хватит и на прогулку по территории, и на изучение главных достопримечательностей, и на посещение сувенирных магазинчиков и мастерских. И, конечно же, чтобы сделать массу отличных фотографий.

Желающие могут отправиться на экскурсию по территории парка с местным гидом. Экскурсия идеальна для первого знакомства с парком, включает в себя осмотр мраморных склонов, «Сухой штольни», мастерской по камнеобработке.

Во время прогулки по парку можно будет самостоятельно:

Осмотреть мраморный каньон.

Мраморный каньон – главная достопримечательность парка. В начале прошлого века здесь шла добыча мрамора, а по окончании Великой Отечественной Войны горное дело было прекращено, и каньон постепенно заполнился водой. В летнее время здесь живописное озеро с зеленоватой водой, в зимнее — лёд, в который красиво врезаются скалистые берега.

Спуститься в штольню.

Это небольшая выдолбленная в скале камера, своеобразная рукотворная пещера. Когда-то у этого места было исключительно техническое назначение (отсюда вывозили добытый мрамор), а теперь это место для знакомства с историей и изучения мраморных скал с необычного ракурса.

Прогуляться к Итальянскому карьеру.

В 1970-е годы в Рускеалу завезли итальянские машины канатного пиления для обработки мрамора — карьер с тех пор стали называть «Итальянским». На площадке карьера возвышаются полуобработанные блоки мрамора с идеально ровными на вид гранями и затейливым рисунком.

Записаться на Подземный маршрут, по желанию.

Уникальная экскурсия, которая покажет Мраморный каньон изнутри и позволит прикоснуться к истории создания места добычи мрамора. Маршрут пролегает по расчищенным рускеальским штольням и показывает мраморные пещеры, колонный зал и подземное озеро. В течение часа гид вас проведет по расчищенным рускеальским штольням и покажет мраморные пещеры, колонный зал и подземное озеро. Всё пространство пещер оформлено разноцветной динамической подсветкой и дополняется тематическим музыкальным сопровождением.

Переезд в старинный уютный город Сортавала. Заселение в гостиницу «Сортавала» в центре города.

Свободное время.

День 2

Завтрак.

Вариант 1

Обзорная экскурсия по городу Сортавала

Сортавала – уникальный город по своей истории, архитектуре, географическому положению, по административному устройству.

Сегодня это тихий городок, в вечернее время радующий тишиной. К тому же с достаточно затейливой планировкой: практически все площади имеют треугольную форму. А еще это просто рай для любителей архитектурного стиля под названием «финский романтизм».

В центре города сохранилась уникальная старинная застройка: в ходе экскурсии вы увидите дом Леандера, здание Банка Финляндии, Водонапорную башню, дом купца Сийтонена, церковь Иоанна Богослова и множество других интересных памятников северной архитектуры.

Главной же достопримечательностью города остается, конечно, неповторимая по своей красоте природа и самое большое европейское озеро под названием Ладога.

Экскурсия к водопадам Койриноя.

Карельские реки порожисты и своенравны. Даже самые маленькие из них могут удивить настоящими водопадами. Так, например, на небольшой речушке Койриноя (Койринйоки) их сразу два. Узенький водоём больше напоминает ручей. С финского его название так и переводится – Собачий ручей или канава. Тем не менее, водопады здесь самые настоящие. Верхний водопад Койриноя или, как называют его местные, «Мельничный водопад» находится прямо на границе поселка с таким же названием. Водопад наполовину рукотворный и представляет из себя порог, на котором была выстроена гидроэлектростанция. Остатки плотины ещё хорошо видны. Высота водопада – около 5 метров. Каскад живописный и впечатляющий.

Осмотр мемориала «Крест Скорби». В нескольких километрах от города Питкяранты в 2000 году был установлен чугунный Крест Скорби в память о погибших в войне 1939 – 1940 гг. между Советским союзом и Финляндией. С двух сторон креста две матери – финская и русская, оплакивающие своих детей. Монумент создал карельский скульптор Лео Ланкинен. На территории этой печальной достопримечательности Карелии расположены братские захоронения.

Посещение месторождения граната. Добывать гранат в здешних местах начали еще шведы в XVI веке. Тогда гранат считали рубином, и только когда поселение Кителя уже вошло в состав Российской империи, ученые установили, что кительские самоцветы – разновидность граната. Кительское месторождение граната уникально, поскольку является крупнейшем в своем роде. Сегодня эти гранатовые копи считаются заброшенными, однако здесь до сих пор можно найти камешки граната темно-красного цвета.

Экскурсия к водопаду Белые Мосты (Юканкоски). Это, пожалуй, самый живописный водопад Южной Карелии, и самый большой, высотой 17 метров. Весной и ранним летом водопад наиболее интенсивен – шум слышно издалека, потоки воды массивные. Ближе к середине лета объем воды уменьшается, но от этого водопад становится не менее живописен. Вода не обрушивается с шумом, а тихо струится по каменным выступам. Помимо высоты и монументальности, важно и то, что место это по-настоящему дикое и уединённое. Оно словно создано не для всех, водопад открывается лишь тому, кто сможет его найти, а сделать это непросто в любое время года. Правда, те кто побывал на водопаде Юканкоски в один голос утверждают, что оно того стоит.

Возвращение в Сортавала. Свободное время на обед.

Вариант 2

Экскурсия на остров Валаам на метеоре.

9:00 Отправление метеора из Сортавала. Время в пути – 1 час (может меняться в зависимости от погодных условий).

Экскурсия по Центральной усадьбе. Мужской монастырь появился на острове в XI-XII веке, и с тех пор еще семь столетий обитель была центром духовной жизни, пока в 1940 году монахам не пришлось покинуть Валаам. Во время Великой Отечественной войны здесь действовала военная школа, а позднее — Дом инвалидов. Лишь в конце 1980-х гг. иноки опять заняли остров и принялись возрождать древние традиции. Во время экскурсии по Центральной Усадьбе мы увидим памятную стелу и часовню во имя иконы Богоматери «Знамение», пройдем через Святые Врата, над которыми возвышается надвратная Петропавловская церковь. А на пути к усадьбе пройдем мимо живописного яблоневого сада и полюбуемся чудесным видом окрестностей острова.

Посещение Спасо-Преображенского собора, в котором находятся мощи валаамских чудотворцев, Сергия и Германа.

Трансфер в Никоновскую бухту на метеоре или теплоходе.

Обед в трапезной. Трапеза представляет собой обед по монастырскому уставу. Примерное меню: суп, салат из капусты и огурцов или соленья, рыба с гарниром, чай, печенье. В дни церковных праздников и поста меню может отличаться.

Экскурсия «Новый Иерусалим» к валаамским скитам. Причалив в бухту, мы поднимемся на холм, на котором расположен Воскресенский скит. С холма открывается замечательный вид на бухту. Именно здесь начинается история православной Карелии: по легенде, апостол Андрей Первозванный в знак появления в этих землях христианства воздвиг крест как раз на том месте, где сегодня возвышается скит. В нынешнем виде Воскресенский скит довольно «молодой» – недавно отметил свое столетие.

После осмотра Воскресенского скита мы спустимся с горы к ручью Кедрон, названному в честь иерусалимской долины. Впереди еще одно «библейское» место – гора Елеон. Так же, как и в Израиле, валаамский Елеон возвышается над окрестностями, и здесь расположена очередная смотровая площадка. Отсюда открывается вид на весь «Новый Иерусалим», панораму Ладоги, а на горизонте виднеются Ладожские шхеры.

Осмотр Гефсиманского скита. Аккуратная деревянная, очень ухоженная церковь, которую называют «желтой», чудесно сочетается с северным валаамским пейзажем. Гефсиманский скит, построенный в 1911 году игуменом Маврикием, расположен на Сионской горе. Как и у всех окрестных мест, название скита тесно связано с библейской тематикой. Рядом – резная часовня «Моление о чаше».

16:00 Ориентировочное время возвращения метеора в Сортавала.

Последующая одинаковая экскурсия для обоих вариантов:

Переезд в город Лахденпохья.

Дегустация в ликеро-водочном магазине завода «Аалто». Здесь производят самый настоящий карельский бальзам и много другого интересного. Специалисты расскажут нам об истории производства алкогольных напитков в Карелии и предложат продегустировать несколько настоек на ягодах и травах, а также яблоки и огурцы в качестве закуски. Детям и тем, кто алкоголь не употребляет, предложат морс.

После дегустации можно будет приобрести понравившиеся настойки, бальзамы и другую продукцию ликеро-водочного завода.

Фотостоп у руин Лютеранской кирхи прихода Яккима. Построенная в середине XIX века, когда-то эта кирха была самым большим храмом в Карелии. Простояв более ста лет, кирха пережила Великую Отечественную войну, и использовалась как лагерь для военнопленных, а в послевоенные времена – как торговый склад. В семидесятые годы в кирхе случился пожар, после которого ее уже не восстановили. При участии Финляндии была совершена консервация храмовых стен, в таком виде кирха и существует до сих пор, ожидая счастливого поворота в своей судьбе.

На обратном пути до Санкт-Петербурга мы сделаем остановку в магазине фермерского хозяйства «Акуловка», где можно будет приобрести вкусную рыбу, варенье, и другие продукты.

22:00 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург, ст. м. Проспект Просвещения, ст. м. Звенигородская.

Важные детали

Тур проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter. Такой транспорт позволит нам проехать к водопаду Белые Мосты. Добраться туда на обычном большом автобусе невозможно.

Благодаря тому, что группа небольшая, мы будем более мобильны на технических остановках и при посещении экскурсионных объектов, а, значит, будет потрачено меньше времени на организационные моменты и больше времени на прогулки и осмотр достопримечательностей.

Нас будет мало, а это значит, что мы быстро познакомимся друг с другом и к концу путешествия будем дружной слаженной командой с чудесными воспоминаниями от поездки!

В автобусе предусмотрена рассадка: те, кто едет по одному, сидят справа на одиночных местах; те, кто едет вдвоем, сидят слева на парных местах; те, кто едет втроем, сидят в ряд (два места слева, одно место справа на том же уровне); тем, кто бронирует место в последнем ряду, предоставляется скидка.

Цена действительна для граждан РФ и стран СНГ. Стоимость экскурсии для иностранных граждан уточняйте дополнительно. Детям от 5 до 11 лет предоставляется скидка 50% на экскурсию на Валаам, при покупке тура на ребенка обязательно нужно будет предъявить свидетельство о рождении.

Внимание! Всем экскурсантам необходимо иметь с собой паспорт (или временное удостоверение, в случае, если паспорт утерян или переоформляется) для заселения в гостиницу. Водительские права, заграничные паспорта и прочие документы не подходят в качестве удостоверения личности. Нам также необходимо заранее получить данные (ФИО и даты рождения) туристов, чтобы составить список для гостиницы.

Возможна посадка на ст. м. Проспект Просвещения, необходимо сообщить об этом заранее.

Рекомендации

Удобная обувь, желательно кроссовки. В дождливую погоду на шхерах и у водопада Белые Мосты может быть грязно, в этом случае рекомендуем плотную закрытую обувь, которую не жалко будет испачкать.

Одежда по погоде. На всякий случай лучше иметь при себе зонт или дождевик. Для прогулки на шхеры рекомендуем спортивную или просто удобную одежду, а также средства от комаров.

Женщинам, которые поедут на экскурсию на Валаам рекомендуем взять платок. На территории монастыря женщин просят надевать юбки и платки, мужчин – не надевать короткие шорты и майки. При входе на территорию можно взять платки и парео.

Фотосъемка внутри Спасо-Преображенского собора на острове Валаам запрещена. На остальной территории острова и Центральной усадьбы фотографировать можно.

В случае отмены рейса на Валаам по погодным условиям вы отправляетесь на стандартную экскурсию второго дня по городу Сортавала, Северной Фиваиде, галерее Гоголева и заливу Кирьявалахти. Доплата за экскурсию на Валаам возвращается в 100% объеме.

Важная информация

С 15 июля 2021 г. размещение в гостиницах и отелях постояльцев, прибывших на территорию Республики Карелия из других субъектов Российской Федерации, возможно только при наличии одной из справок: