"Путешествие в мир науки" с посещением Кунсткамеры + Готторпский глобус

"Путешествие в мир науки" с посещением Кунсткамеры + Готторпский глобус
"Путешествие в мир науки" с посещением Кунсткамеры + Готторпский глобус
"Путешествие в мир науки" с посещением Кунсткамеры + Готторпский глобус
"Путешествие в мир науки" с посещением Кунсткамеры + Готторпский глобус
"Путешествие в мир науки" с посещением Кунсткамеры + Готторпский глобус

Что вы увидите 🤩

  • Летний сад
  • Троицкий мост
  • Троицкая площадь
  • Петропавловская крепость
  • Кунсткамера
Развитие образования и науки в России связано с личностью Петра I, который придавал просвещению первостепенную для государства значимость. Тогда царь и провел реформу образования, которая привела к открытию большого количества школ и других учебных заведений. Так, в Петербурге, появилась Академия наук, а в 1714 году открылся первый музей - Кунсткамера. Во время экскурсии Вы узнаете, что слова «обсерватория», «кунсткамера», ввел Петр I. А вот что они означали, где они должны были находиться – об этом и пойдет речь.
Экскурсия на экспозицию Готторпский глобус в Кунсткамере
В Кунсткамере Вас ждет знакомство с уникальными коллекциями петровского времени и самым старым планетарием России – Его Величеством Готторпским глобусом. Судьба этой «вселенной в миниатюре» не менее удивительна, чем он сам: Глобус пережил страшный пожар, фашистский плен и несколько долгих путешествий. Единственный в мире гигантский глобус-планетарий лишь недавно стал доступен для посетителей. Конечно, из уважения к этому Дедушке всех глобусов, внутрь никого не пускают, но у Вас будет возможность заглянуть через потайную дверцу и увидеть, что же там скрыто…
Экскурсионные остановки: Троицкая площадь (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

    •Летний сад
    •Троицкий мост
    •Троицкая площадь
    •Петропавловская крепость
    •Кунсткамера
    🚩 Начало: Лиговский пр. , 10/118, гостиница «Октябрьская»
    🏁 Место завершения: Кунсткамера, Университетская наб. , д. 3
     Что входит
    • услуги экскурсовода
    • транспортное обслуживание
    • входные билеты в Кунсткамеру (самостоятельное посещение) и экскурсией по экспозиции "Готторпский Глобус"
    Время проведения: по воскресеньям в 11:00
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    ГК Т.
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