Развитие образования и науки в России связано с личностью Петра I, который придавал просвещению первостепенную для государства значимость. Тогда царь и провел реформу образования, которая привела к открытию большого количества школ и других учебных заведений. Так, в Петербурге, появилась Академия наук, а в 1714 году открылся первый музей - Кунсткамера. Во время экскурсии Вы узнаете, что слова «обсерватория», «кунсткамера», ввел Петр I. А вот что они означали, где они должны были находиться – об этом и пойдет речь.

Экскурсия на экспозицию Готторпский глобус в Кунсткамере

В Кунсткамере Вас ждет знакомство с уникальными коллекциями петровского времени и самым старым планетарием России – Его Величеством Готторпским глобусом. Судьба этой «вселенной в миниатюре» не менее удивительна, чем он сам: Глобус пережил страшный пожар, фашистский плен и несколько долгих путешествий. Единственный в мире гигантский глобус-планетарий лишь недавно стал доступен для посетителей. Конечно, из уважения к этому Дедушке всех глобусов, внутрь никого не пускают, но у Вас будет возможность заглянуть через потайную дверцу и увидеть, что же там скрыто…

Экскурсионные остановки: Троицкая площадь (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

•Летний сад

•Троицкий мост

•Троицкая площадь

•Петропавловская крепость

•Кунсткамера