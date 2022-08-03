Самостоятельный заезд в гостиницу, размещение (гарантированное размещение после 14:00).
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.
Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.
Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров.
ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
За дополнительную оплату:
Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам.
Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.
Завтрак в гостинице.
Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Посещение Александро-Невской Лавры — одного из четырех богатейших и значимых монастырей дореволюционной России.
Вы посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи Александра Невского, считающегося небесным покровителем Петербурга.
Экскурсия «Подземные дворцы».
Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.
Пешеходная экскурсия «Храмы Невского проспекта» с посещением Казанского собора.
Вы посетите строгую лютеранскую церковь Святого Петра, прихожане которой, сыграли важную роль в истории Петербурга, и нарядную католическую церковь Святой Екатерины, чьи восстановленные интерьеры дают возможность обратиться к истории христианства и раскрыть богатейшую символику церковной архитектуры.
Закончится экскурсия посещением одного из крупнейших культовых сооружений Петербурга – Казанского кафедрального собора, где находится одна из главных православных святынь – почитаемая икона Казанской Божией Матери.
Окончание экскурсии у ст. м."Адмиралтейская" не позднее 16:00.
Транспорт не предоставляется.
За дополнительную оплату:
Экскурсия в исторический театр-макет "Петровская акватория", изображающих Петербург начала XVIII века.
Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, смотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.
Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или дошли до нас видоизмененными.
Завтрак в гостинице.
Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.
Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый крупный собор города способен вместить около 14000 человек.
Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».
Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.
Свободное время в центре города.
Окончание экскурсии около ст. м."Адмиралтейская", не позднее 16:00.
Транспорт не предоставляется.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день без экскурсионного обслуживания.
За дополнительную оплату:
Загородная экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» с посещением Нижнего парка фонтанов.
Петергоф – самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга.
Своеобразие этого ансамбля неповторимо.
Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|РАЗМЕЩЕНИЕ
|ПЕРИОД
|На 1 чел. в 2-мест.
номере
|Дополнительное
место
|1-местный
номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
2-мест.
+ доп. место
|КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|30.05-06.06
|11 085
|11 085
|15 975
|2780
|3120
|4680
|06.06-10.07
|12 145
|12 145
|18 075
|3300
|3600
|5460
|11.07-25.09
|11 085
|11 085
|15 975
|2780
|3120
|4680
|КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|30.05-06.06
|12 145
|12 145
|18 075
|3300
|3600
|5460
|06.06-10.07
|13 200
|13 200
|20 170
|3820
|4160
|6240
|11.07-25.09
|12 145
|12 145
|18 075
|3300
|3600
|5460
|МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|30.05-03.07
|19 280
|15 280
|32 020
|6760
|7150
|9100
|04.07-28.08
|15 580
|14 380
|24 680
|4940
|5330
|7280
|29.08-25.09
|14 785
|13 885
|23 105
|4550
|4940
|6890
Скидка на ребенка до 16 лет — 200 руб.
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.
При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.
На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.
При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.
Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.
4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.