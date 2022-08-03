Путешествие в Петербург. Light

Добро пожаловать в самый красивый город России

5
1 отзыв
Добро пожаловать в самый красивый город России — Санкт-Петербург! Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.

Познакомимся с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Путешествие в Петербург. Light
Ближайшие даты:
17
авг
24
авг
31
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14
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Что вас ожидает 🤩

Ночная романтика Петербурга
Ночная романтика Петербурга
Нас ждет упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры
Петербургский метрополитен
Петербургский метрополитен
Пройдемся самому глубокому и одному из самых красивых в мире метро, где оформление станций отражает в себе все вехи истории города
Казанский кафедральный собор
Казанский кафедральный собор
Заглянем в один из крупнейших культовых сооружений Петербурга – Казанский кафедральный собор
Исаакиевский собор
Исаакиевский собор
Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками
Величественный Петергоф
Величественный Петергоф
Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства

Программа тура по дням

1 день

Свободный день

Самостоятельный заезд в гостиницу, размещение (гарантированное размещение после 14:00).

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
2 день

Загородная экскурсия в Царское Село

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.

Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.

Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров.

ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату:

Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам.

Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.

Загородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское Село
3 день

Александро-Невская Лавра. «Храмы Невского проспекта»

Завтрак в гостинице.

Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.

Посещение Александро-Невской Лавры — одного из четырех богатейших и значимых монастырей дореволюционной России.

Вы посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи Александра Невского, считающегося небесным покровителем Петербурга.

Экскурсия «Подземные дворцы».

Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.

Пешеходная экскурсия «Храмы Невского проспекта» с посещением Казанского собора.

Вы посетите строгую лютеранскую церковь Святого Петра, прихожане которой, сыграли важную роль в истории Петербурга, и нарядную католическую церковь Святой Екатерины, чьи восстановленные интерьеры дают возможность обратиться к истории христианства и раскрыть богатейшую символику церковной архитектуры.

Закончится экскурсия посещением одного из крупнейших культовых сооружений Петербурга – Казанского кафедрального собора, где находится одна из главных православных святынь – почитаемая икона Казанской Божией Матери.

Окончание экскурсии у ст. м."Адмиралтейская" не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату:

Экскурсия в исторический театр-макет "Петровская акватория", изображающих Петербург начала XVIII века.

Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, смотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.

Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или дошли до нас видоизмененными.

Александро-Невская Лавра. «Храмы Невского проспекта»Александро-Невская Лавра. «Храмы Невского проспекта»Александро-Невская Лавра. «Храмы Невского проспекта»Александро-Невская Лавра. «Храмы Невского проспекта»
4 день

Исаакиевский собор. Остров «Новая Голландия»

Завтрак в гостинице.

Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.

Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый крупный собор города способен вместить около 14000 человек.

Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.

Свободное время в центре города.

Окончание экскурсии около ст. м."Адмиралтейская", не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.

Исаакиевский собор. Остров «Новая Голландия»Исаакиевский собор. Остров «Новая Голландия»Исаакиевский собор. Остров «Новая Голландия»Исаакиевский собор. Остров «Новая Голландия»
5 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00.

Свободный день без экскурсионного обслуживания.

За дополнительную оплату:

Загородная экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» с посещением Нижнего парка фонтанов.

Петергоф – самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга.

Своеобразие этого ансамбля неповторимо.

Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕПЕРИОДНа 1 чел. в 2-мест.
номере		Дополнительное
место		1-местный
номер		Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.

2-мест.

+ доп. место

КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие		30.05-06.0611 08511 08515 975278031204680
06.06-10.0712 14512 14518 075330036005460
11.07-25.0911 08511 08515 975278031204680
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие		30.05-06.0612 14512 14518 075330036005460
06.06-10.0713 20013 20020 170382041606240
11.07-25.0912 14512 14518 075330036005460
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол		30.05-03.0719 28015 28032 020676071509100
04.07-28.0815 58014 38024 680494053307280
29.08-25.0914 78513 88523 105455049406890

Скидка на ребенка до 16 лет — 200 руб.

Варианты проживания

Кирочная

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

КирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочная

МОСКВА 4*

4 ночи

4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице
  • Питание по программе: 4 завтрака в ресторане гостиницы
  • Услуги экскурсовода-групповода согласно программе тура
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Трансфер в день заезда и выезда
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
3 авг 2022
Большая Страна всё время была с нами на связи. По любому вопросу был дан развёрнутый ответ.

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