3 день

Александро-Невская Лавра. «Храмы Невского проспекта»

Завтрак в гостинице.

Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.



Посещение Александро-Невской Лавры — одного из четырех богатейших и значимых монастырей дореволюционной России.

Вы посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи Александра Невского, считающегося небесным покровителем Петербурга.

Экскурсия «Подземные дворцы».

Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.

Пешеходная экскурсия «Храмы Невского проспекта» с посещением Казанского собора.

Вы посетите строгую лютеранскую церковь Святого Петра, прихожане которой, сыграли важную роль в истории Петербурга, и нарядную католическую церковь Святой Екатерины, чьи восстановленные интерьеры дают возможность обратиться к истории христианства и раскрыть богатейшую символику церковной архитектуры.

Закончится экскурсия посещением одного из крупнейших культовых сооружений Петербурга – Казанского кафедрального собора, где находится одна из главных православных святынь – почитаемая икона Казанской Божией Матери.

Окончание экскурсии у ст. м."Адмиралтейская" не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату:

Экскурсия в исторический театр-макет "Петровская акватория", изображающих Петербург начала XVIII века.

Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, смотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.

Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или дошли до нас видоизмененными.