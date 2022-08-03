Встреча участников тура у Московского вокзала, у бюста Петра I в 13:00.
Автобусная экскурсия по городу «Портрет Великого города» познакомит вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы.
Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.
Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификационными сооружениями России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Свободное время.
Окончание экскурсии в отеле, не позднее 19:00.
Транспорт предоставляется на встречу, экскурсии и трансфер в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату:
Экскурсия на теплоходе по рекам и каналам: «Путешествие по русскому Амстердаму».
Восхитительные архитектурные ансамбли, золоченые шпили, устремленные ввысь, дворцы, соборы, отражаясь в воде, создают незабываемое впечатление и оставят неизгладимый след в вашей душе навсегда.
Завтрак в гостинице.
Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».
Для того, чтобы почувствовать прелесть металлического «кружева» Петербурга, нужно не торопясь пройти по его улицам, набережным, мостам, внимательно присмотреться к его неповторимому облику.
Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых решеток Северной столицы — решеткой Летнего сада, оградой Михайловского сада и др.
Прогулка по Летнему саду — старейшему саду Северной столицы, разбитому всего через год после основания Петербурга.
Задуманный, как личный сад Петра I, чуть позже он превратился в официальную парадную летнюю резиденцию, украшенную фонтанами, скульптурами и беседками.
Экскурсия в Эрмитаж — один из крупнейших художественных музеев мира.
Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: шедеврами скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства.
Среди шедевров Эрмитажа — творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.
Свободное время в центре города.
Окончание экскурсии у ст. м."Адмиралтейская" не позднее 17:00.
Транспорт не предоставляется.
Завтрак в гостинице.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату:
Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам.
Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Нижнего парка фонтанов.
Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга.
Своеобразие этого ансамбля неповторимо.
Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.
Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.
Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.
Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Внимание: Возможно позднее окончание экскурсии, после 20:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Дополнительное место
|1-местый номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
2-мест.
+ доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|30.05-06.06
|13 305
|13 305
|18 195
|2 780
|3 120
|4 680
|06.06-10.07
|14 360
|14 360
|20 300
|3 300
|3 600
|5 460
|11.07-25.09
|13 305
|13 305
|18 195
|2 780
|3 120
|4 680
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|30.05-06.06
|14 360
|14 360
|20 300
|3 300
|3 600
|5 460
|06.06-10.07
|15 420
|15 420
|22 400
|3 820
|4 160
|6 240
|11.07-25.09
|14 360
|14 360
|20 300
|3 300
|3 600
|5 460
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|30.05-03.07
|21 500
|17 000
|34 240
|6 760
|7 150
|9 100
|04.07-28.08
|17 800
|16 100
|26 900
|4 940
|5 330
|7 280
|29.08-25.09
|17 005
|15 905
|25 325
|4 550
|4 940
|6 890
Скидка на ребенка до 16 лет — 800 руб.
Цена тура без проживания, без питания — 15 870 руб.
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.
При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.
На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.
При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.
Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.
4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.