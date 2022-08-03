Путешествие в Петербург. Сокращенная программа

Приглашаем в увлекательное путешествие по самому красивому городу России

5
1 отзыв
Приглашаем в увлекательное путешествие по самому красивому городу России — Санкт-Петербургу! Познакомимся с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек. Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
22
авг
29
авг
5
сен
12
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19
сен

Что вас ожидает 🤩

Великолепный Эрмитаж
Великолепный Эрмитаж
Посмотрим творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров
Ночной город
Ночной город
Нас ждет упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры
Величественный Петергоф
Величественный Петергоф
Окажемся в уникальном месте, где сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства
Петропавловская крепость
Петропавловская крепость
Познакомимся с фортификационными сооружениями России XVIII века
Речная прогулка
Речная прогулка
Прогуляемся на теплоходе по рекам и каналам города

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Экскурсия в Петропавловскую крепость

Встреча участников тура у Московского вокзала, у бюста Петра I в 13:00.

Автобусная экскурсия по городу «Портрет Великого города» познакомит вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы.

Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.

Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификационными сооружениями России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Трансфер в гостиницу, размещение.

Свободное время.

Окончание экскурсии в отеле, не позднее 19:00.

Транспорт предоставляется на встречу, экскурсии и трансфер в гостиницу.

Встреча. Экскурсия в Петропавловскую крепостьВстреча. Экскурсия в Петропавловскую крепостьВстреча. Экскурсия в Петропавловскую крепостьВстреча. Экскурсия в Петропавловскую крепость
2 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату:

Экскурсия на теплоходе по рекам и каналам: «Путешествие по русскому Амстердаму».

Восхитительные архитектурные ансамбли, золоченые шпили, устремленные ввысь, дворцы, соборы, отражаясь в воде, создают незабываемое впечатление и оставят неизгладимый след в вашей душе навсегда.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Экскурсия по Летнему саду. Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».

Для того, чтобы почувствовать прелесть металлического «кружева» Петербурга, нужно не торопясь пройти по его улицам, набережным, мостам, внимательно присмотреться к его неповторимому облику.

Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых решеток Северной столицы — решеткой Летнего сада, оградой Михайловского сада и др.

Прогулка по Летнему саду — старейшему саду Северной столицы, разбитому всего через год после основания Петербурга.

Задуманный, как личный сад Петра I, чуть позже он превратился в официальную парадную летнюю резиденцию, украшенную фонтанами, скульптурами и беседками.

Экскурсия в Эрмитаж — один из крупнейших художественных музеев мира.

Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: шедеврами скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства.

Среди шедевров Эрмитажатворения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.

Свободное время в центре города.

Окончание экскурсии у ст. м."Адмиралтейская" не позднее 17:00.

Транспорт не предоставляется.

Экскурсия по Летнему саду. ЭрмитажЭкскурсия по Летнему саду. ЭрмитажЭкскурсия по Летнему саду. ЭрмитажЭкскурсия по Летнему саду. Эрмитаж
4 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату:

Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам.

Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Загородная экскурсия в Петергоф

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Нижнего парка фонтанов.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга.

Своеобразие этого ансамбля неповторимо.

Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.

Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.

Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.

Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Внимание: Возможно позднее окончание экскурсии, после 20:00.

Загородная экскурсия в ПетергофЗагородная экскурсия в ПетергофЗагородная экскурсия в ПетергофЗагородная экскурсия в Петергоф

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДополнительное место1-местый номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.

2-мест.

+ доп. место

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

30.05-06.0613 30513 30518 1952 7803 1204 680
06.06-10.0714 36014 36020 3003 3003 6005 460
11.07-25.0913 30513 30518 1952 7803 1204 680

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

30.05-06.0614 36014 36020 3003 3003 6005 460
06.06-10.0715 42015 42022 4003 8204 1606 240
11.07-25.0914 36014 36020 3003 3003 6005 460

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

30.05-03.0721 50017 00034 2406 7607 1509 100
04.07-28.0817 80016 10026 9004 9405 3307 280
29.08-25.0917 00515 90525 3254 5504 9406 890


Скидка на ребенка до 16 лет — 800 руб.

Цена тура без проживания, без питания — 15 870 руб.

Варианты проживания

Кирочная

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

КирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочная

МОСКВА 4*

4 ночи

4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице
  • Питание по программе: 4 завтрака в ресторане гостиницы
  • Услуги экскурсовода-групповода согласно программе тура
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Трансфер в день заезда и выезда
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
3 авг 2022
Большая Страна всё время была с нами на связи. По любому вопросу был дан развёрнутый ответ.

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