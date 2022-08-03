3 день

Экскурсия по Летнему саду. Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».

Для того, чтобы почувствовать прелесть металлического «кружева» Петербурга, нужно не торопясь пройти по его улицам, набережным, мостам, внимательно присмотреться к его неповторимому облику.

Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых решеток Северной столицы — решеткой Летнего сада, оградой Михайловского сада и др.

Прогулка по Летнему саду — старейшему саду Северной столицы, разбитому всего через год после основания Петербурга.

Задуманный, как личный сад Петра I, чуть позже он превратился в официальную парадную летнюю резиденцию, украшенную фонтанами, скульптурами и беседками.

Экскурсия в Эрмитаж — один из крупнейших художественных музеев мира.

Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: шедеврами скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства.

Среди шедевров Эрмитажа — творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.

Свободное время в центре города.

Окончание экскурсии у ст. м."Адмиралтейская" не позднее 17:00.

Транспорт не предоставляется.