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Путешествие в Рускеала на Ретро-поезде

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Путешествие в Рускеала на Ретро-поезде
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 550 ₽ за человека

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Путешествие в Рускеала на Ретро-поезде
Путешествие в Рускеала на Ретро-поезде

Что вы увидите

  • Сортавала – поездка на "Ретропоезде" – горный парк Рускеала – водопады Ахвенкоски – музей живой истории "Бастионъ" – город Сортавала – форелевое хозяйство и магазин настоек
Однодневная поездка в Рускеала превратится в полноценное погружение в историю 📖 и природу Карелии. Если вы не любитель долгих автобусных переездов - это как раз ваш вариант. Предлагаем вояж на настоящем паровозе со старинными интерьерами! Мы разработали максимально насыщенную программу с самыми известными водопадами региона и знакомством со средневековой историей викингов в “Бастионе”, а везде успеть вам поможет комфортабельный автобус и профессиональный экскурсовод.
Что входит
  • ⬤ Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов и настоек
  • ⬤ Входные билеты в горный парк Рускеала (в пакете “Полный”)
  • ⬤ Экскурсия по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом (в пакете “Полный”)
Что не входит
  • Приобретается самостоятельно перед поездкой:⬤ Ж/д билеты: "Ласточка" Санкт-Петербург – Сортавала (Финляндский вокзал): от 300 р. /взр.
  • "ретро-поезд" Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр. (по желанию. Если вы не хотите ехать на "ретро-поезде", то наш гид встретит вас на станции в Сортавале и довезет до парка на автобусе)
  • Сортавала – Санкт-Петербург (Финляндский вокзал): от 300 р. /взр. Оплачивается по желанию на месте:⬤ Активные развлечения в горном парке "Рускеала" (экскурсия "Подземная Рускеала" по пещерам и гротам, прокат спортивного оборудования, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 250 р. /взр., 150 р. /дет.
Начало и место завершения
🚩 СПб, Финляндский вокзал
Путешествие в Рускеала на Ретро-поезде
Путешествие в Рускеала на Ретро-поезде
Путешествие в Рускеала на Ретро-поезде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
СканТур
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