Сортавала – поездка на "Ретропоезде" – горный парк Рускеала – водопады Ахвенкоски – музей живой истории "Бастионъ" – город Сортавала – форелевое хозяйство и магазин настоек
Однодневная поездка в Рускеала превратится в полноценное погружение в историю 📖 и природу Карелии. Если вы не любитель долгих автобусных переездов - это как раз ваш вариант. Предлагаем вояж на настоящем паровозе со старинными интерьерами! Мы разработали максимально насыщенную программу с самыми известными водопадами региона и знакомством со средневековой историей викингов в “Бастионе”, а везде успеть вам поможет комфортабельный автобус и профессиональный экскурсовод.
Что входит
⬤ Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов и настоек
⬤ Входные билеты в горный парк Рускеала (в пакете “Полный”)
⬤ Экскурсия по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом (в пакете “Полный”)
Что не входит
Приобретается самостоятельно перед поездкой:⬤ Ж/д билеты: "Ласточка" Санкт-Петербург – Сортавала (Финляндский вокзал): от 300 р. /взр.
"ретро-поезд" Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр. (по желанию. Если вы не хотите ехать на "ретро-поезде", то наш гид встретит вас на станции в Сортавале и довезет до парка на автобусе)
Сортавала – Санкт-Петербург (Финляндский вокзал): от 300 р. /взр. Оплачивается по желанию на месте:⬤ Активные развлечения в горном парке "Рускеала" (экскурсия "Подземная Рускеала" по пещерам и гротам, прокат спортивного оборудования, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 250 р. /взр., 150 р. /дет.
Начало и место завершения
🚩 СПб, Финляндский вокзал
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.