Однодневная поездка в Рускеала превратится в полноценное погружение в историю 📖 и природу Карелии. Если вы не любитель долгих автобусных переездов - это как раз ваш вариант. Предлагаем вояж на настоящем паровозе со старинными интерьерами! Мы разработали максимально насыщенную программу с самыми известными водопадами региона и знакомством со средневековой историей викингов в “Бастионе”, а везде успеть вам поможет комфортабельный автобус и профессиональный экскурсовод.