В отличие от классических программ, здесь вас ожидает костюмированное представление с экскурсией по новгородскому кремлю. За один день вы посетите все главные достопримечательности 🏛️ В. Новгорода. Сердцем города считается кремль, в котором разместилось большое разнообразие интересных мест от соколиного двора до археологического раскопа. Вы сможете их посетить после театрализованной экскурсии 🧭. Свободного времени хватит и на самостоятельную прогулку 👣, где вашему взору открываются множество храмов.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора: