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Путешествие в Великий Новгород

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Путешествие в Великий Новгород
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🚌На автобусе
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☃️Зимняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 17 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 990 ₽ за человека

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Путешествие в Великий Новгород
Путешествие в Великий Новгород

Что вы увидите

  • Санкт-Петербург – Великий Новгород – Юрьев-Георгиевский монастырь – музей деревянного зодчества "Витославлицы" – Новгородский кремль – Варлаамо-Хутынский монастырь – Санкт-Петербург
В отличие от классических программ, здесь вас ожидает костюмированное представление с экскурсией по новгородскому кремлю. За один день вы посетите все главные достопримечательности 🏛️ В. Новгорода. Сердцем города считается кремль, в котором разместилось большое разнообразие интересных мест от соколиного двора до археологического раскопа. Вы сможете их посетить после театрализованной экскурсии 🧭. Свободного времени хватит и на самостоятельную прогулку 👣, где вашему взору открываются множество храмов.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • ⬤ Дегустация пряников и традиционных новгородских напитков
  • ⬤ Сопровождение профессиональным гидом на протяжении всего тура
  • ⬤ Посещение Варлаамо-Хутынского монастыря
  • ⬤ Трассовые авторские экскурсии
  • ⬤ Экскурсия по Ярославому дворищу
  • ⬤ Посещение Юрьев-Георгиевского монастыря и Георгиевского собора
  • ⬤ Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
  • ⬤ Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю с посадником или посадницей
  • ⬤ Экскурсия в музее Присутственных мест на территории Кремля (вх. билеты не включены в стоимость)
  • ⬤ Остановка у музея деревянного зодчества под открытым небом Витославлицы.
  • ⬤ Посещение Перынского скита
Что не входит
  • Оплачивается по желанию на месте:⬤ Входные билеты в государственный музей "Витославлицы". Стандартные цены: 170 р. /взр, 120 р. /студ., до 16 лет - бесплатно. *
  • В дни проведения народных гуляний и праздников входные билеты в «Витославлицы» продаются по более высоким ценам (как правило, до 400 рублей). ⬤ Билеты в Грановитую палату: 170 р. /чел. ⬤ Входные билеты и прокат лошадей от 100 руб. ⬤ Комплексный обед в туре: 300-400 р.
Начало и место завершения
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., д. 10м. Московская
Путешествие в Великий Новгород
Путешествие в Великий Новгород
Путешествие в Великий Новгород
Путешествие в Великий Новгород

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
СканТур
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