Санкт-Петербург – Великий Новгород – Юрьев-Георгиевский монастырь – музей деревянного зодчества "Витославлицы" – Новгородский кремль – Варлаамо-Хутынский монастырь – Санкт-Петербург
В отличие от классических программ, здесь вас ожидает костюмированное представление с экскурсией по новгородскому кремлю. За один день вы посетите все главные достопримечательности 🏛️ В. Новгорода. Сердцем города считается кремль, в котором разместилось большое разнообразие интересных мест от соколиного двора до археологического раскопа. Вы сможете их посетить после театрализованной экскурсии 🧭. Свободного времени хватит и на самостоятельную прогулку 👣, где вашему взору открываются множество храмов.
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
⬤ Дегустация пряников и традиционных новгородских напитков
⬤ Сопровождение профессиональным гидом на протяжении всего тура
⬤ Посещение Варлаамо-Хутынского монастыря
⬤ Трассовые авторские экскурсии
⬤ Экскурсия по Ярославому дворищу
⬤ Посещение Юрьев-Георгиевского монастыря и Георгиевского собора
⬤ Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
⬤ Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю с посадником или посадницей
⬤ Экскурсия в музее Присутственных мест на территории Кремля (вх. билеты не включены в стоимость)
⬤ Остановка у музея деревянного зодчества под открытым небом Витославлицы.
⬤ Посещение Перынского скита
Что не входит
Оплачивается по желанию на месте:⬤ Входные билеты в государственный музей "Витославлицы". Стандартные цены: 170 р. /взр, 120 р. /студ., до 16 лет - бесплатно. *
В дни проведения народных гуляний и праздников входные билеты в «Витославлицы» продаются по более высоким ценам (как правило, до 400 рублей). ⬤ Билеты в Грановитую палату: 170 р. /чел. ⬤ Входные билеты и прокат лошадей от 100 руб. ⬤ Комплексный обед в туре: 300-400 р.
Начало и место завершения
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., д. 10м. Московская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.